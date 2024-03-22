Mês da mulher marca movimentações nas lideranças femininas da Ampla

Blue zones e hábitos para longevidade são destaques em podcast da MedSênior
É possível chegar com saúde aos 120 anos? A resposta está no recém-lançado episódio do PodCast Bem Envelhecer, realizado em parceria pela MedSênior e a Rede Gazeta. Com dois episódios já disponíveis, é uma dica imperdível para quem se interessa por assuntos na área de saúde e qualidade de vida, quer envelhecer bem e gosta de boas e emocionantes histórias.
No primeiro episódio, os médicos Roni Mukamal e Thiago Maia e a jornalista Naiara Arpini conversam sobre o poder da espiritualidade para quem quer envelhecer com saúde e bem-estar. Eles recebem a beneficiária Mitsi Mary de Almeida Rocha Rossi, de 65 anos, que tem uma história de vida que daria um filme.
Com emoção e honestidade, ela conta como lidou com a morte do filho e a doença do marido, aborda a questão da doação de órgãos e dá uma lição de superação e generosidade. Já no segundo episódio, Maia e Mukamal lançam mão de pesquisas científicas sobre as chamadas blue zones, regiões do planeta caracterizadas pela longevidade de suas comunidades.
Além de uma série de dicas sobre os hábitos que levam a uma vida longa, eles recebem como convidado o beneficiário Deomar Bittencourt Pereira Junior, 80 anos, um apaixonado pela vida, que compartilha sua sabedoria e suas histórias de superação.
O objetivo do podcast, de acordo com o diretor de marketing da MedSênior, Maycon Oliveira, é contribuir para o bem envelhecer, levantando temas e discussões importantes para quem quer viver mais e melhor.
Prefeitos de Cachoeiro de Itapemirim e de Viana visitam a Rede Gazeta
Os prefeitos de Cachoeiro de Itapemirim, Victor da Silva Coelho, e de Viana, Wanderson Bueno, visitaram a Rede Gazeta nesta terça (19/03) e quarta-feira (20/03). Eles foram recebidos por equipes das diretorias de Mercado e de Jornalismo, além do Ceo Marcello Moraes e o presidente da Rede, Café Lindenberg.
Programa educacional Agrinho 2024 é lançado no Hotel Senac
O Agrinho 2024 foi lançado na última terça-feira (19), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. O programa educacional e de responsabilidade social do Senar/ES, em parceria com a Faes e Sindicatos Patronais Rurais e secretarias municipais de Educação, ainda ganhou uma nova identidade visual com o tema "herança sustentável, semeando o futuro".
O programa tem como objetivo promover ações educativas ligadas ao meio rural, voltado para crianças de 04 a 14 anos. No ano passado, 60 municípios aderiram ao projeto, envolvendo cerca de 87 mil alunos e 7.500 educadores de 724 escolas do Estado.
Ao todo, são 14 categorias e a cada edição é lançado um concurso com um regulamento exclusivo, onde é proposto um tema para que seja trabalhado em sala de aula. Ao final, os 10 melhores trabalhos de cada categoria são escolhidos e reconhecidos em um evento de premiação.
Agência Cabana comemora quatro anos com festa na Praia do Bananal
A agência Cabana completou quatro anos na quinta (21/03) e celebrou a data com uma festa no Moreno Beach, na Praia do Bananal, em Vila Velha. A comemoração, que movimentou o Morro do Moreno, contou com a presença de vários parceiros da agência, cerveja liberada, comidinhas de boteco e muita resenha.
Dalla é premiada na maior feira de revestimentos da América Latina
Com a oferta de mais de 1.000 itens diferentes em revestimentos e louças sanitárias em estoque, prontos para transformar a casa dos capixabas, a Dalla conquistou o Prêmio Destaque Expo Revestir & Revista Anamaco, sendo eleita como uma das melhores lojas do segmento da região.
O troféu foi recebido pelo diretor-presidente da Dalla, Ademir Dalla Bernardina, e pela diretora administrativa financeira da empresa, Julia Dalla Bernardina, no último dia 19, durante a Expo Revestir, em São Paulo – maior evento do setor na América Latina.
Localização das lojas, investimento em marketing e mídia, variedade de produtos e treinamento das equipes foram alguns dos diferenciais destacados para a conquista, na avaliação do diretor comercial da Dalla, Marcio Paulo Silva.
“Considerando que o Espírito Santo tem mais de mil revendas do segmento, ser líder desse mercado tão pulverizado nos enche de orgulho. Um grande diferencial é que investimos muito no treinamento da equipe de vendas. Hoje, temos a Dalla EAD onde eles são atualizados sobre as tendências de mercado e estão sempre muito preparados para atender o cliente. Além disso, cada loja tem um arquiteto e designer para orientar sobre a paginação, a escolha dos materiais… o cliente já sai da loja com projeto”, ressaltou Silva.
Senac-ES leva gastronomia capixaba para feira em Brasília
A gastronomia capixaba brilhou no planalto central! Uma comitiva de profissionais do Senac-ES representou o Estado na Semana da Gastronomia Regional, que neste ano teve como temática Raízes e Sabores do Espírito Santo, realizado nos últimos dias 19 a 21, em Brasília (DF).
Além da tradicional moqueca capixaba, o menu também contemplou pratos com gengibre e inhame, já que o Estado é considerado um dos maiores produtores do Brasil. A delegação contou com a sous chef de cozinha Ádila Vitória, os instrutores de cozinha Kleber Lopes e Mariana Salim, a confeiteira Érica Coelho, a maître Rozimar Oliveira, a gerente de Alimentos e Bebidas, Karla Fraga, e a coordenadora de Educação Profissional do Hotel Escola Senac Ilha do Boi, Rosângela Surlo.
O gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES, Leonardo Davel, comentou sobre a relevância da ação. "Representar o nosso Estado em Brasília foi um verdadeiro privilégio. Cada receita, elaborada pela nossa equipe, evidenciou toda a riqueza da gastronomia capixaba e ressaltou o motivo do Espírito Santo ser um lugar tão especial", afirmou.