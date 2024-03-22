Mês da mulher marca movimentações nas lideranças femininas da Ampla

É possível chegar com saúde aos 120 anos? A resposta está no recém-lançado episódio do PodCast Bem Envelhecer, realizado em parceria pela MedSênior e a Rede Gazeta. Com dois episódios já disponíveis, é uma dica imperdível para quem se interessa por assuntos na área de saúde e qualidade de vida, quer envelhecer bem e gosta de boas e emocionantes histórias.

No primeiro episódio, os médicos Roni Mukamal e Thiago Maia e a jornalista Naiara Arpini conversam sobre o poder da espiritualidade para quem quer envelhecer com saúde e bem-estar. Eles recebem a beneficiária Mitsi Mary de Almeida Rocha Rossi, de 65 anos, que tem uma história de vida que daria um filme.

Com emoção e honestidade, ela conta como lidou com a morte do filho e a doença do marido, aborda a questão da doação de órgãos e dá uma lição de superação e generosidade. Já no segundo episódio, Maia e Mukamal lançam mão de pesquisas científicas sobre as chamadas blue zones, regiões do planeta caracterizadas pela longevidade de suas comunidades.

Além de uma série de dicas sobre os hábitos que levam a uma vida longa, eles recebem como convidado o beneficiário Deomar Bittencourt Pereira Junior, 80 anos, um apaixonado pela vida, que compartilha sua sabedoria e suas histórias de superação.

O objetivo do podcast, de acordo com o diretor de marketing da MedSênior, Maycon Oliveira, é contribuir para o bem envelhecer, levantando temas e discussões importantes para quem quer viver mais e melhor.