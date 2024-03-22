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Poder criativo

Mês da mulher marca movimentações nas lideranças femininas da Ampla

A agência anuncia importantes mudanças em cargos estratégicos da empresa

Publicado em 22 de Março de 2024 às 19:42

Públicado em 

22 mar 2024 às 19:42
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Juliana Queiroz - CBO / Chief Business Officer; Dani Koury - Diretora de Negócios AMPLA/PE; Marla Oliveira - Diretora de Negócios AMPLA/ES; Débora Beltrão - Diretora de Mídia & Dados; Alessandra Pires - CPO / Chief People Officer
Juliana Queiroz, Dani Koury, Marla Oliveira, Débora Beltrão e Alessandra Pires assumem novas funções Crédito: divulgação/Ampla
A agência Ampla aproveitou o mês da mulher para anunciar cinco grandes movimentos entre suas lideranças femininas. Mais do que celebrar com ativações e flores, a data marca um importante movimento interno.
Alessandra Pires, sócia da Ampla, passa a exercer o cargo de Chief People Officer (CPO). Ela estará à frente das áreas de cultura e pessoas e terá como desafio liderar os processos de apoio e desenvolvimento profissional das equipes, além de nutrir a cultura corporativa da agência.
Na área de negócios e relacionamento com os clientes são três grandes movimentações. Juliana Queiroz, também sócia da agência, será agora Chief Business Officer (CBO) e Marla Oliveira e Dani Koury assumem o cargo de diretora de Negócios na Ampla/ES e Ampla/PE, respectivamente. A quinta novidade envolve a área de mídia, performance e data intelligence, que passa a ser liderada por Débora Beltrão, assumindo o cargo de diretora de Mídia & Dados.
“A força da mulher faz parte da história da Ampla. Sempre tivemos mulheres em posições de liderança e de destaque em diversas áreas. Hoje, elas ocupam 57% dos cargos de lideranças na agência. Um número bem acima da média nacional (39,1%, conforme levantamento da Confederação Nacional da Indústria) e que só vem crescendo ao longo dos anos”, afirma Queiroz Filho, CEO da Ampla.
"Ao longo dos seus quase 50, sendo 20 também em Vitória, a agência sempre teve um olhar de destaque às mulheres. Ocupamos cargos de liderança em todas as áreas da empresa há muitos anos. Essa recente movimentação vem ao encontro de uma filosofia de reconhecimento profissional que a Ampla sempre teve. É importante destacar e reconhecer o papel da mulher no nosso segmento. Estar ao lado dessas mulheres é um orgulho", concluiu Marla Oliveira.

PodCast Bem Envelhecer traz no segundo episódio um bate-papo de Naiara Arpini com os médicos Roni Mukamal e Thiago Maia sobre longevidade
PodCast Bem Envelhecer traz no segundo episódio um bate-papo de Naiara Arpini com os médicos Roni Mukamal e Thiago Maia sobre longevidade Crédito: Divulgação

Blue zones e hábitos para longevidade são destaques em podcast da MedSênior

É possível chegar com saúde aos 120 anos? A resposta está no recém-lançado episódio do PodCast Bem Envelhecer, realizado em parceria pela MedSênior e a Rede Gazeta. Com dois episódios já disponíveis, é uma dica imperdível para quem se interessa por assuntos na área de saúde e qualidade de vida, quer envelhecer bem e gosta de boas e emocionantes histórias.

No primeiro episódio, os médicos Roni Mukamal e Thiago Maia e a jornalista Naiara Arpini conversam sobre o poder da espiritualidade para quem quer envelhecer com saúde e bem-estar. Eles recebem a beneficiária Mitsi Mary de Almeida Rocha Rossi, de 65 anos, que tem uma história de vida que daria um filme. 

Com emoção e honestidade, ela conta como lidou com a morte do filho e a doença do marido, aborda a questão da doação de órgãos e dá uma lição de superação e generosidade. Já no segundo episódio, Maia e Mukamal lançam mão de pesquisas científicas sobre as chamadas blue zones, regiões do planeta caracterizadas pela longevidade de suas comunidades.

Além de uma série de dicas sobre os hábitos que levam a uma vida longa, eles recebem como convidado o beneficiário Deomar Bittencourt Pereira Junior, 80 anos, um apaixonado pela vida, que compartilha sua sabedoria e suas histórias de superação.

O objetivo do podcast, de acordo com o diretor de marketing da MedSênior, Maycon Oliveira, é contribuir para o bem envelhecer, levantando temas e discussões importantes para quem quer viver mais e melhor.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor da Silva Coelho, e o time da Ampla fizeram um tour pela Rede e se reuniram com parte da equipe da diretoria de Mercado e de Jornalismo, além do Ceo da Rede, Marcello Moraes, e do presidente, Café Lindenberg Crédito: divulgação

Prefeitos de Cachoeiro de Itapemirim e de Viana visitam a Rede Gazeta

Os prefeitos de Cachoeiro de Itapemirim, Victor da Silva Coelho, e de Viana, Wanderson Bueno, visitaram a Rede Gazeta nesta terça (19/03) e quarta-feira (20/03). Eles foram recebidos por equipes das diretorias de Mercado e de Jornalismo, além do Ceo Marcello Moraes e o presidente da Rede, Café Lindenberg.

Wanderson Bueno, prefeito de Viana, Crédito: divulgação

Programa Agrinho 2024 ganha nova identidade visual com o tema "herança sustentável, semeando o futuro" Crédito: Divulgação

Programa educacional Agrinho 2024 é lançado no Hotel Senac

O Agrinho 2024 foi lançado na última terça-feira (19), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. O programa educacional e de responsabilidade social do Senar/ES, em parceria com a Faes e Sindicatos Patronais Rurais e secretarias municipais de Educação, ainda ganhou uma nova identidade visual com o tema "herança sustentável, semeando o futuro". 

O programa tem como objetivo promover ações educativas ligadas ao meio rural, voltado para crianças de 04 a 14 anos. No ano passado, 60 municípios aderiram ao projeto, envolvendo cerca de 87 mil alunos e 7.500 educadores de 724 escolas do Estado.

Ao todo, são 14 categorias e a cada edição é lançado um concurso com um regulamento exclusivo, onde é proposto um tema para que seja trabalhado em sala de aula. Ao final, os 10 melhores trabalhos de cada categoria são escolhidos e reconhecidos em um evento de premiação.

O tima da Cabana se reuniu na Praia do Bananal, em Vila Velha, pra comemorar os quatro anos da agência Crédito: divulgação

Agência Cabana comemora quatro anos com festa na Praia do Bananal

A agência Cabana completou quatro anos na quinta (21/03) e celebrou a data com uma festa no Moreno Beach, na Praia do Bananal, em Vila Velha. A comemoração, que movimentou o Morro do Moreno, contou com a presença de vários parceiros da agência, cerveja liberada, comidinhas de boteco e muita resenha.

Troféu de destaque foi recebido pelo diretor-presidente da Dalla, Ademir Dalla Bernardina, e pela diretora administrativa financeira da empresa, Julia Dalla Bernardina, na Expo Revestir Crédito: Divulgação

Dalla é premiada na maior feira de revestimentos da América Latina

Com a oferta de mais de 1.000 itens diferentes em revestimentos e louças sanitárias em estoque, prontos para transformar a casa dos capixabas, a Dalla conquistou o Prêmio Destaque Expo Revestir & Revista Anamaco, sendo eleita como uma das melhores lojas do segmento da região.

O troféu foi recebido pelo diretor-presidente da Dalla, Ademir Dalla Bernardina, e pela diretora administrativa financeira da empresa, Julia Dalla Bernardina, no último dia 19, durante a Expo Revestir, em São Paulo – maior evento do setor na América Latina.

Localização das lojas, investimento em marketing e mídia, variedade de produtos e treinamento das equipes foram alguns dos diferenciais destacados para a conquista, na avaliação do diretor comercial da Dalla, Marcio Paulo Silva.

“Considerando que o Espírito Santo tem mais de mil revendas do segmento, ser líder desse mercado tão pulverizado nos enche de orgulho. Um grande diferencial é que investimos muito no treinamento da equipe de vendas. Hoje, temos a Dalla EAD onde eles são atualizados sobre as tendências de mercado e estão sempre muito preparados para atender o cliente. Além disso, cada loja tem um arquiteto e designer para orientar sobre a paginação, a escolha dos materiais… o cliente já sai da loja com projeto”, ressaltou Silva.

Delegação do Senac-ES representou a gastronomia capixaba em Brasília Crédito: Divulgação/Senac-ES

Senac-ES leva gastronomia capixaba para feira em Brasília

A gastronomia capixaba brilhou no planalto central! Uma comitiva de profissionais do Senac-ES representou o Estado na Semana da Gastronomia Regional, que neste ano teve como temática Raízes e Sabores do Espírito Santo, realizado nos últimos dias 19 a 21, em Brasília (DF). 

Além da tradicional moqueca capixaba, o menu também contemplou pratos com gengibre e inhame, já que o Estado é considerado um dos maiores produtores do Brasil. A delegação contou com a sous chef de cozinha Ádila Vitória, os instrutores de cozinha Kleber Lopes e Mariana Salim, a confeiteira Érica Coelho, a maître Rozimar Oliveira, a gerente de Alimentos e Bebidas, Karla Fraga, e a coordenadora de Educação Profissional do Hotel Escola Senac Ilha do Boi, Rosângela Surlo.

O gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES, Leonardo Davel, comentou sobre a relevância da ação. "Representar o nosso Estado em Brasília foi um verdadeiro privilégio. Cada receita, elaborada pela nossa equipe, evidenciou toda a riqueza da gastronomia capixaba e ressaltou o motivo do Espírito Santo ser um lugar tão especial", afirmou.

Leonardo Davel, gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES Crédito: Divulgação

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