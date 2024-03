Rede Gazeta é a única do país finalista no INMA com três projetos

O projeto Anuário 2023, que criou a inteligência artificial ConfIA para pesquisar os dados da publicação, e o piloto do U.Break, projeto de conteúdo para o break da TV aberta, criado durante o Programa de Inovação. Crédito: Arte Karen Nascimento

Três projetos finalistas em uma das mais prestigiadas premiações de mídia do mundo. Nesta terça (05), foram divulgados os trabalhos finalistas do Global Media Awards, do International News Media Association (INMA), e a Rede Gazeta foi a única do país a ter três produções na lista dos indicados ao prêmio. Considerado o Oscar da inovação em mídia, o Inma recebeu 771 inscrições, de 245 empresas de notícias em 43 países, e a premiação acontecerá no dia 25 de abril em Londres, na Inglaterra.

O "Anuário do Espírito Santo 2023 - A IA que Trabalha e Confia", realizado pelo Estúdio Gazeta em parceria com as áreas de Inteligência de Mercado e de Tecnologia, está entre os melhores da categoria "Melhor uso de Inteligência Artificial em produtos voltados para o cliente". O projeto "U.Break", desenvolvido para otimizar o aproveitamento comercial de formatos em TV aberta, é finalista na categoria "Uso mais criativo de formatos comerciais". E a websérie "Crimes Brutais", produzida pelo site A Gazeta em março do ano passado, concorre na categoria "Melhor novo produto ou recurso em vídeo".

Anuário ES

Produzido por um time de jornalistas de A Gazeta e coordenado pelo Estúdio Gazeta, o Anuário 2023 foi a 19ª edição da publicação que já virou referência no Espírito Santo, por reunir conteúdos sobre a economia capixaba, com projeções, análises e perspectivas de investimentos para os próximos anos, além dos principais indicadores das 10 microrregiões e dos 78 municípios do Estado.

O diferencial deste ano – que trouxe como tema “A IÁ que Trabalha e ConfIA” – foi a criação de uma inteligência artificial, a ConfIA, onde é possível fazer perguntas sobre a economia e indicadores do Estado e receber respostas contextualizadas e confiáveis, com base nas mais de 200 páginas da publicação.

Pablo Lira, diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Crédito: Divulgação

Pablo Lira diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) "O Anuário Espírito Santo de A Gazeta, que é produzido por uma equipe altamente qualificada, antenada com as mudanças e as transformações do mundo contemporâneo, trouxe essa temática de grande relevância, da inteligência artificial, que vem, de fato, acelerando a transformação digital e possibilitando também uma série de soluções no sentido da construção das smart cities, as cidades inteligentes"

Parceiro no fornecimento de dados para o Anuário, Pablo pontuou a importância do projeto para o desenvolvimento do Espírito Santo que, neste ano, chega à sua 20ª edição. Ele apontou algumas tecnologias que ficaram em evidência nos conteúdos, como o desenvolvimento de um cerco inteligente na área da Segurança Pública, o controle de vias para um trânsito seguro e a perspectiva também da produção na ciência, tecnologia e inovação com investimentos públicos e privados robustos nessas áreas.

“É importante destacar também que o Anuário de A Gazeta possibilita um verdadeiro diagnóstico nos 78 municípios do Estado do Espírito Santo e cumpre um papel social de grande relevância, porque possibilita aos capixabas conhecer em detalhes o que está acontecendo na economia, na área social e no desenvolvimento ambiental do nosso Estado, com base em evidência científicas, presentes nessa importante publicação”.

Pablo ressaltou ainda que a publicação também é uma carta-convite a possíveis investidores que enxerguem oportunidades de negócios com base nas informações e nos dados trabalhados nas matérias e tabelas, nos gráficos e mapas, que também são lidos pela ConfIA.

Inteligência

Aldo Agurto Muñoz, gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta. Crédito: Cloves Louzada

O gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Agurto, explicou que o projeto ConfIA nasceu dentro de um produto já consolidado, alinhado à tendência de mercado da inteligência artificial (IA), e disponibilizando para o público uma nova forma de interagir com uma publicação tradicional, que é o Anuário Espírito Santo.

Aldo Agurto gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta "Com o objetivo de oferecer ao nosso público um serviço inovador, fomos desafiados a pensar e implementar um produto disruptivo que agrega valor na interação com nosso site. Assim, em um trabalho conjunto de várias áreas dentro da Rede Gazeta, nasceu a nossa ConfIA, a Inteligência Artificial da Rede Gazeta, que nasceu com o Anuário"

O gerente de Tecnologia da Rede, Luciano Faco, disse que sua área já estava com o desafio de transformar as pesquisas em IA, algo que pudesse ser aplicado na interação com audiência, e o projeto do Anuário acabou trazendo o cenário perfeito para aplicação dessa tecnologia.

Luciano Faco, gerente de Tecnologia da Rede Gazeta. Crédito: divulgação

“O resultado foi excelente, pois além da entrega da solução dentro do que se esperava, tivemos a indicação para concorrer a um importante prêmio internacional. Quero mandar um agradecimento especial ao time e aos parceiros da Tecnologia pelo resultado alcançado".

Tendências

Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper Comunicação, destacou que essas conquistas refletem a busca da Rede Gazeta por estar sempre acompanhando as tendências do mercado, inovando e competindo cada vez mais com novas linguagens e novos formatos.

Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper Comunicação. Crédito: Divulgação

“Sempre que existe uma iniciativa inovadora de comunicação, a Rede Gazeta está ali de forma pioneira, sugerindo, propondo, discutindo e trazendo soluções para o mercado, e isso é muito positivo, muito benéfico. E a gente sabe que consegue contar com essa flexibilidade e com esse olhar inovador da Rede para fazer uma comunicação diferente, que acompanhe o mundo de transformações em que a gente está vivendo”, afirmou.

Fernando acrescentou que essas iniciativas movimentam o mercado e mantêm seus atores atentos, querendo inovar e levar para as marcas anunciantes novidades e novas possibilidades.

“Tanto o desenvolvimento de uma inteligência artificial para qualificar ainda mais os dados gerados no Anuário, quanto a iniciativa do U.Break, de desenvolvimento de um formato comercial de TV diferenciado, agregam muito à estratégia dos nossos clientes anunciantes. Com essas inovações, podemos testar e conseguir uma reação diferente do público, chamar atenção e disponibilizar novas formas de consumo de conteúdo”.

Rodolfo Harckbart, gerente de Marketing do Banestes. Crédito: Agência Fire/Divulgação

O gerente de Marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart, que já apostou no formato U.Break em campanhas do banco e é um dos parceiros do Anuário, parabenizou a Rede Gazeta pelas indicações que chegaram às finais do Global Media Awards do INMA.

Rodolfo Harckbart gerente de Marketing do Banestes "É uma prova de que é bom ser parceiro da Rede Gazeta, que nos apresenta produtos que inovam e que trazem resultados. Desejo sucesso e que vocês possam em breve buscar esses prêmios. Parabéns a todos os envolvidos"

U.Break

Leila Marchesi, gerente do Comercial Digital da Rede Gazeta. Crédito: divulgação

A gerente do Comercial Digital da Rede Gazeta, Leila Marchesi Lima, uma das integrantes do time que criou o U.Break, disse estar orgulhosa por vários motivos:

Leila Marchesi gerente do Comercial Digital da Rede Gazeta "Criamos um novo produto a partir da escuta atenta do mercado, ganhamos o Reinventa (programa de inovação da Rede Gazeta), montamos uma estrutura para trabalhar o U.Break, alcançamos as metas e agora veio essa indicação! É a certeza de que a união de talentos diferentes gera resultados criativos e que estamos no caminho certo"

Carla Sobreira, gerente de Marketing da Rede Gazeta . Crédito: divulgação

A gerente de Marketing da Rede, Carla Sobreira, também do time que criou o novo formato, disse que o U.Break é fruto de 10 meses de muito trabalho de uma equipe comprometida. “Nossa indicação para um dos maiores prêmios de soluções de mídia do mundo é o reconhecimento de toda essa dedicação. O incentivo da Rede Gazeta à inovação, sempre em busca por melhores soluções para seus clientes, foi fundamental para essa conquista”, comemorou.

Piloto

O Supermercado Extrabom é um cliente que apostou no formato desde o início e, inclusive, topou participar do piloto. A diretora de Criação da MP Publicidade, Mônica Debbané, agência que atende o Extrabom, explicou que esse cliente tem perfil inovador e está sempre disposto a apostar em novos formatos e mídias, desde que façam sentido para o momento e para a marca.

“Quando o grupo do Programa de Inovação da Rede Gazeta apresentou a proposta do piloto do U.Break para o dia do Hot Dog, o cliente abraçou na hora. Depois, analisando os dados gerais, onde TV e rede social se complementam, conseguimos identificar um alcance significativo e positivo em ambos os meios, o que facilitou a disseminação da mensagem para um público amplo nas duas plataformas”, detalhou Mônica.

Mônica Debbané, diretora de Criação da agência MP. Crédito: divulgação

Mônica Debbané Diretora de Criação da agência MP "O resultado do projeto-piloto foi tão positivo que repetimos a ação na campanha de aniversário do Extrabom. Alcançamos mais de 41,8 mil pessoas no Instagram e na TV, com apenas seis inserções, estimando um total de 624.972 impactos. Estratégias como essa, que nos permitem utilizar múltiplos canais para nos comunicarmos com nosso público, tendem a aumentar o recall da marca. Entendemos que ações desse tipo são valiosas, especialmente quando o objetivo é gerar um impacto ainda maior"

O head de Mídia da agência Artcom, Marlon Pagoto, disse que a possibilidade de utilizar formatos diferenciados e inovadores agrega um valor diferenciado às campanhas, porque cria oportunidades de uma comunicação mais específica e direcionada ao público de interesse do cliente.

“A experiência de mídia com novos formatos se destaca na programação com uma experimentação relevante para a comunicação, saindo do usual e gerando diferenciação, o que leva a um engajamento do público, envolvendo o telespectador”, detalhou.

Outro ponto destacado por ele são as novas tecnologias que possibilitam a criação de conteúdos mais inovadores e imersivos, que podem ser aproveitados como estratégia para aumentar a relevância de um projeto, como o Anuário, por exemplo, que usou uma IA para a pesquisa de informações e dados. "Tudo isso envolve pessoas e gera experiências".

Administração pública

A Prefeitura da Serra é outro cliente da Rede Gazeta que sempre apostou no Anuário e, mais recentemente, no U.Break. A secretária de Comunicação da prefeitura, Débora Hemerly, explicou que a administração pública tem pautado suas ações dentro da perspectiva CHICS (Cidade Humana, Inteligente, Criativa e Sustentável) e, por conta disso, 100% dos seus serviços são digitais.

Déborah Hemerly secretária de Comunicação da Prefeitura da Serra "O município está atento às novas formas de comunicação e investe para que os moradores estejam cada vez mais próximos da gestão. Acreditamos que a inovação e a tecnologia são grandes facilitadoras na desburocratização da administração pública"

True Crime

Websérie Crimes Brutais, produzida por A Gazeta. Crédito: Vitor Jubini

A websérie documental “Crimes Brutais” sobre assassinatos que ocorreram no Estado também é finalista do prêmio. Os episódios revelam detalhes de crimes que chocaram o Espírito Santo, com investigações, motivações e depoimentos de amigos e pessoas da família das vítimas, muitas que ainda buscam justiça.

Além da Rede Gazeta, outras quatro empresas de mídia nacionais estão entre os finalistas: Zero Hora (RS), revista Exame (SP), Infoglobo (SP) e InfoAmazônia (SP) - mas nenhuma delas tem tantos trabalhos finalistas quanto o grupo do Espírito Santo.

