Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção, muita atenção

Rede Gazeta e Shopping Vila Velha repetem sucesso de confessionário do BBB

Os fãs do reality já podem curtir um dos ambientes da casa mais vigiada do Brasil em uma ação criada pelas equipes de marketing da Rede Gazeta e do Shopping Vila Velha. O espaço, instagramável, fica montado até abril

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 15:10

Públicado em 

08 fev 2024 às 15:10
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Confessionário do BBB24 chega ao Estado
O confessionário do BBB24 chegou ao Estado na última terça  Crédito: Divulgação
Quem curte o BBB já pode se sentir dentro do reality mais assistido do Brasil. É que o Confessionário do BBB 24 chega novamente ao Estado para a alegria dos BBBmaníacos.
O ambiente, totalmente instagramável, é uma parceria das equipes de marketing da Rede Gazeta e do Shopping Vila Velha, que já foi sucesso na última edição do reality.
O gerente de Comunicação Mercadológica da Rede Gazeta, Leandro Neves, explica que o Big Fone do BBB também integra o cenário, com mensagens gravadas.
Gerente de Comunicação Mercadológica, Leandro Neves
Leandro Neves, gerente de Comunicação Mercadológica da Rede Gazeta Crédito: divulgação
"Além de as pessoas se sentirem como se estivessem no próprio programa, a gente promove gincanas e realiza entrega de brindes em datas especiais, nos famosos Big Days"
Leandro Neves - Gerente de Comunicação Mercadológica da Rede Gazeta
De acordo com ele, este ano, há uma nova dinâmica valendo brinde exclusivo para quem ganhar as provas do líder. Vai ter Big Day!
A gerente de Marketing do Shopping Vila Velha, Vanessa Ferrari, disse que a experiência do ano passado foi a primeira com uma ativação nacional dentro de um empreendimento.
Vanessa Ferrari, Gerente de Marketing do Shopping Vila Velha Crédito: divulgação
"O BBB é um programa assistido pelo Brasil inteiro e ter um pedacinho dele dentro do shopping nos trouxe uma experiência única. Os clientes escolhem estar ali, vivenciar o que é estar no confessionário, atender o Big Fone, além de participar de gincanas e receber brindes nos Big Days"
Vanessa Ferrari - Gerente de Marketing do Shopping Vila Velha
Confessionário do BBB24 chega ao Estado
Também é possível atender o Big Fone, que traz mensagens especiais para os fãs do BBB Crédito: Divulgação
Na avaliação de Vanessa, a experiência de 2023 foi muito importante para o shopping. “Principalmente, em relação ao nosso posicionamento e ao nosso pilar estratégico de entretenimento. Tanto que decidimos repetir este ano. Foi uma ação superfortalecida, uma estratégia de entretenimento e lazer para famílias, para pessoas de todas as idades”.
Como o ambiente é instagramável, as pessoas tiram fotos, divertem-se e convidam amigos para participar.
“Isso é muito legal, porque o Shopping Vila Velha tem uma preocupação em criar memórias afetivas. Não é só um centro de compras. É um ambiente de boas experiências. Trazer o BBB para complementar nosso ciclo de experiências é muito importante. Vai ficar até abril e tenho certeza que com muito sucesso. Além disso, o espaço está ainda mais lindo do que em 2023”, afirmou Vanessa.
Guilherme Marchetti, Executivo de Contas
Guilherme Marchetti, Executivo de Contas Crédito: divulgação
O Executivo de Contas, Guilherme Marchetti, responsável pela comercialização da ação no ano passado, também considerou a parceria um sucesso, em todos os sentidos. Para ele, fazer o visitante do shopping viver a emoção da telinha não tem preço.
"Quem nunca sonhou em entrar na casa mais vigiada do Brasil? Nós possibilitamos isso. O shopping obteve um maior fluxo de público e muita mídia espontânea, excelente para a marca. Para o programa, houve a fidelização e a experiência com o seu principal consumidor, a audiência. Um casamento perfeito, onde todos saem ganhando"
Guilherme Marchetti - Executivo de Contas
O confessionário do Shopping Vila Velha fica aberto das 10h às 22h ao lado da Smartfit, no 3º piso. Aos domingos e feriados, funciona das 14h às 21h. A ideia é registrar a participação com fotos e vídeos sobre um participante e até indicar um amigo ou familiar ao paredão.
No próximo dia 17 de fevereiro, acontecerá o primeiro Big Day do Confessionário, com dinâmica diferenciada para o público. O quadro “Sincerão” foi reformulado, tornando-se um jogo de tabuleiro.

Veja Também

Famílias capixabas iniciam o ano com disposição para comprar

Agência Chuva leva o clima da sala de aula para ponto de ônibus

Grand aposta na novela "Renascer" e usa novo formato comercial

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados