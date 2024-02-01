Agência Chuva leva o clima da sala de aula para ponto de ônibus

A Aço Art, empresa capixaba de máquinas para beneficiamento de rochas ornamentais, acaba de fazer um investimento milionário na criação de um equipamento de ponta - e está mirando o mercado internacional. Em função disso, a agência Marino fez o rebranding da marca que está sendo exibido na edição 2024 da Vitória Stone Fair, no Pavilhão de Carapina.

"É um trabalho que já dura cerca de três anos. Focamos em colocar em evidência o elo invisível entre o passado e o futuro do negócio: a tradição e a inovação. O negócio começou com o empresário Rayner David, e agora dará prosseguimento com os filhos Victor David e Arthur David”, explica Daniel Dutra, CEO da Marino.

O rebranding e o investimento da Aço Art vem com outra novidade, apresentada na Vitória Stone Fair: uma cortadeira automática, única no Brasil, capaz de executar cortes curvos e retos com programação direta de um software. "A máquina representa um marco para o desenvolvimento tecnológico nacional", declarou Daniel Dutra.



Nascida em Vargem Alta e com mais de 30 anos de mercado, a Aço Art espera realizar negócios superiores a R$ 1 bi durante os três dias da feira, que acaba nesta sexta (02/02/24).