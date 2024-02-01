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Agência Chuva leva o clima da sala de aula para ponto de ônibus

Peça faz parte da campanha "Vem ser de Verdade", criada para Multivix  e protagonizada por Cauã Reymond e Cesar MC

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 14:38

Públicado em 

01 fev 2024 às 14:38
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Ponto de ônibus com ação da Multivix criada pela agência Chuva Crédito: divulgação
Carteiras escolares instaladas no abrigo de um ponto de ônibus. Essa foi a forma inusitada que a Agência Chuva encontrou para falar do Vest Mutivix. A peça faz parte da campanha "Vem ser de Verdade", protagonizada por Cauã Reymond e Cesar MC.
“A criação desse abrigo de ônibus estampa a união potente da equipe de marketing da Multivix com o time criativo da Chuva. Acreditar nas ideias fora da caixa só traz benefícios na relação cliente x agência", afirma o diretor de Criação da agência, Caetano Monteiro.
Caetano Monteiro, sócio da agência Chuva
Caetano Monteiro: "A ação foi resultado da união da equipe de marketing da Multivix com o time criativo da Chuva  Crédito: divulgação
De acordo com ele, para a Multivix, o conhecimento vai muito além do ambiente universitário. “Para provar isso, levamos o clima da sala de aula literalmente para a rua, com uma intervenção em um abrigo de ônibus em Vila Velha”, acrescenta Caetano.
A campanha também contou com um single “de verdade”, de Cesar MC, que protagonizou a peça ao lado do ator Cauã Reymond.
“Transformamos todo o espaço com a identidade da marca para chamar a atenção de todos que passavam na rua. E ainda demos como dica, em um QRcode, o som maneiro do Cesar MC pra galera escutar no ônibus”, conta Lucas Lauar, redator da Chuva.
Lucas Lauar, redator da Chuva: "Foi uma oportunidade de ousar" Crédito: divulgação
"A criação chamou atenção por transformar todo o espaço do ponto de ônibus com a identidade da marca, e pelas carteiras escolares, instaladas no banco do abrigo"
Lucas Lauar - redator da Agência Chuva

Agência Marino reposiciona marca do setor de máquinas para beneficiamento de rochas ornamentais

A Aço Art, empresa capixaba de máquinas para beneficiamento de rochas ornamentais, acaba de fazer um investimento milionário na criação de um equipamento de ponta - e está mirando o mercado internacional. Em função disso, a agência Marino fez o rebranding da marca que está sendo exibido na edição 2024 da Vitória Stone Fair, no Pavilhão de Carapina.

"É um trabalho que já dura cerca de três anos. Focamos em colocar em evidência o elo invisível entre o passado e o futuro do negócio: a tradição e a inovação. O negócio começou com o empresário Rayner David, e agora dará prosseguimento com os filhos Victor David e Arthur David”, explica Daniel Dutra, CEO da Marino.

O  rebranding e o investimento da Aço Art vem com outra novidade, apresentada na Vitória Stone Fair: uma cortadeira automática, única no Brasil, capaz de executar cortes curvos e retos com programação direta de um software. "A máquina representa um marco para o desenvolvimento tecnológico nacional", declarou Daniel Dutra. 

Nascida em Vargem Alta e com mais de 30 anos de mercado, a Aço Art espera realizar negócios superiores a R$ 1 bi durante os três dias da feira, que acaba nesta sexta (02/02/24).

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