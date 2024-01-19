Má conduta coloca Marketing de Influência em xeque

Em sua segunda edição, o evento As Três Bases consolidou sua marca como evento de alta performance no Estado. Reunindo mais de mil pessoas, a imersão promoveu o equilíbrio entre os três pilares fundamentais para uma vida plena, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional: eu, relacionamento e trabalho.

"Para colocar em prática tudo que aprendemos nessas 12h de imersão, precisamos conhecer os pilares das três bases, ter tração, não distração. As pessoas perdem 45% do dia por distração, e o tempo não volta. Invista para que você entregue alta performance, tenha uma vida melhor e esteja com as pessoas que você gosta", declarou Rogério Salume, idealizador do evento ao lado de Marcelo Braga.

Nomes de peso como Maíra Cardi, Thiago Nigro e Marcos Piangers marcaram presença, assim como grandes marcas - Extrafruti, Bendito Fit e Royal D.

Marcelo Braga explicou que o modelo de negócios do evento "As Três Bases" foi concebido com a premissa de oferecer uma experiência única aos participantes.

“O objetivo foi alcançado. Agora já estamos organizando a imersão de 2025. Aguardem, pois será imperdível”.

