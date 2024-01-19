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Creator Economy

Má conduta coloca Marketing de Influência em xeque

Uma das maiores influenciadoras da Itália, Chiara Ferragni, recebeu uma multa milionária por conta de polêmica em ação com uma marca de pães e panetones. No Brasil, grandes nomes fizeram propaganda de jogos de azar

Públicado em 

19 jan 2024 às 17:01
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

A maior influenciadora da Itália, Chiara Ferragni
Chiara Ferragni é uma das maiores influenciadoras da Itália  Crédito: divulgação
O mercado de influência está abalado. Criadores de conteúdo de dentro e fora do país estão sofrendo as consequências de má conduta nas redes sociais. Na Europa, uma das maiores influenciadoras da Itália, Chiara Ferragni, recebeu uma multa milionária por conta de uma ação com uma marca de pães e panetones. Já no Brasil, a promoção de jogos de azar por parte de creators famosos também tem chamado atenção das autoridades.
Chiara fez uma campanha beneficente para uma marca de panetone, dando a entender que adquirindo um produto da marca Balocco, com o nome da influenciadora, seus seguidores estariam contribuindo com doações para um hospital. O problema é que o valor arrecadado pela creator, que tem mais de 30 milhões de seguidores, teria ultrapassado 1 milhão de euros, mas apenas 50 mil euros foi repassado para o hospital infantil Regina Margherita, em Turim. Por conta disso, a influenciadora foi multada em 1 milhão de euros (R$ 5,5 milhões)
No Brasil, uma série de denúncias também foram divulgadas no final de dezembro envolvendo grandes nomes da Creator Economy, que estavam promovendo jogos de azar. Alguns teriam garantido lucros significativos com as partidas, mas se eximiram de responsabilidade quando pessoas disseram que se tratava de um golpe.
Resultado: a má conduta no mercado de Marketing de Influência tem gerado a necessidade de uma regulamentação, e esse assunto - ainda bem - vem sendo mais discutido cada vez mais. No Brasil e no mundo.

Marcelo Braga e Rogério Salume, idealizadores do evento
Marcelo Braga e Rogério Salume são os idealizadores do evento "Três Bases" Crédito: Cacá Lima

"Três Bases" consolida sua marca como evento de alta performance

Em sua segunda edição, o evento As Três Bases consolidou sua marca como evento de alta performance no Estado. Reunindo mais de mil pessoas, a imersão promoveu o equilíbrio entre os três pilares fundamentais para uma vida plena, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional: eu, relacionamento e trabalho. 

"Para colocar em prática tudo que aprendemos nessas 12h de imersão, precisamos conhecer os pilares das três bases, ter tração, não distração. As pessoas perdem 45% do dia por distração, e o tempo não volta. Invista para que você entregue alta performance, tenha uma vida melhor e esteja com as pessoas que você gosta", declarou Rogério Salume, idealizador do evento ao lado de Marcelo Braga.

Nomes de peso como Maíra Cardi, Thiago Nigro e Marcos Piangers marcaram presença, assim como grandes marcas  -  Extrafruti, Bendito Fit e Royal D. 

Marcelo Braga explicou que o modelo de negócios do evento "As Três Bases" foi concebido com a premissa de oferecer uma experiência única aos participantes.

“O objetivo foi alcançado. Agora já estamos organizando a imersão de 2025. Aguardem, pois será imperdível”.

Campanha de reposicionamento de marca da Chevrolet
Chevrolet estreia reposicionamento de marca Crédito: divulgação

Juntos na direção: Chevrolet estreia novo posicionamento de marca

2024 inicia a contagem regressiva para os 100 anos da Chevrolet no Brasil. Em meio às transformações ao longo de sua história no país, a marca estreia seu novo posicionamento de comunicação, "Juntos na direção", que chega para substituir o Encontre Novos Caminhos (Find New Roads), utilizado há dez anos. 

O Brasil será o primeiro país da América do Sul a adotar o novo posicionamento, iniciado nos EUA em outubro de 2023, como “Together Let’s Drive”. A nova atualização de marca partiu de estudos feitos com seus consumidores em mercados estratégicos para a Chevrolet, como EUA, Canadá, China, México, América do Sul e Oriente Médio. 

O objetivo da atualização é alinhar a marca com as atuais tendências da sociedade, em um período de grandes transformações rumo à mobilidade mais sustentável, com veículos inovadores, tecnologias inéditas e alterações no perfil do consumidor, que está buscando não apenas produtos de qualidade, mas também marcas com valores bem definidos. A nova assinatura global chega em momento de transformação da indústria e mudança no perfil do consumidor.

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