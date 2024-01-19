Má conduta coloca Marketing de Influência em xeque

"Três Bases" consolida sua marca como evento de alta performance
Em sua segunda edição, o evento As Três Bases consolidou sua marca como evento de alta performance no Estado. Reunindo mais de mil pessoas, a imersão promoveu o equilíbrio entre os três pilares fundamentais para uma vida plena, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional: eu, relacionamento e trabalho.
"Para colocar em prática tudo que aprendemos nessas 12h de imersão, precisamos conhecer os pilares das três bases, ter tração, não distração. As pessoas perdem 45% do dia por distração, e o tempo não volta. Invista para que você entregue alta performance, tenha uma vida melhor e esteja com as pessoas que você gosta", declarou Rogério Salume, idealizador do evento ao lado de Marcelo Braga.
Nomes de peso como Maíra Cardi, Thiago Nigro e Marcos Piangers marcaram presença, assim como grandes marcas - Extrafruti, Bendito Fit e Royal D.
Marcelo Braga explicou que o modelo de negócios do evento "As Três Bases" foi concebido com a premissa de oferecer uma experiência única aos participantes.
“O objetivo foi alcançado. Agora já estamos organizando a imersão de 2025. Aguardem, pois será imperdível”.
Juntos na direção: Chevrolet estreia novo posicionamento de marca
2024 inicia a contagem regressiva para os 100 anos da Chevrolet no Brasil. Em meio às transformações ao longo de sua história no país, a marca estreia seu novo posicionamento de comunicação, "Juntos na direção", que chega para substituir o Encontre Novos Caminhos (Find New Roads), utilizado há dez anos.
O Brasil será o primeiro país da América do Sul a adotar o novo posicionamento, iniciado nos EUA em outubro de 2023, como “Together Let’s Drive”. A nova atualização de marca partiu de estudos feitos com seus consumidores em mercados estratégicos para a Chevrolet, como EUA, Canadá, China, México, América do Sul e Oriente Médio.
O objetivo da atualização é alinhar a marca com as atuais tendências da sociedade, em um período de grandes transformações rumo à mobilidade mais sustentável, com veículos inovadores, tecnologias inéditas e alterações no perfil do consumidor, que está buscando não apenas produtos de qualidade, mas também marcas com valores bem definidos. A nova assinatura global chega em momento de transformação da indústria e mudança no perfil do consumidor.