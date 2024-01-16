Campanha de verão da Rádio Litoral já está no ar

A área de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta realizou mais uma pesquisa. Desta vez, o objetivo foi entender o consumo e o comportamento do capixaba e apoiar o trabalho de venda consultiva e de geração de insights e de conteúdo.

A pesquisa revela o desejo do capixaba por viajar. 63% disseram que pretendem viajar neste verão, sendo que 54% deles querem fazer isso dentro do Estado.

Guarapari lidera a lista. 18% do grupo ouvido planeja prestigiar shows musicais na cidade. O Litoral Sul do Espírito Santo também aparece como região de destaque. Casas de amigos ou parentes (22%) e casa/apartamento alugados (22%) são a opção preferencial de hospedagem.

“As pesquisas têm papel crucial na compreensão de tendências, comportamentos e opiniões em diversas áreas. São uma ferramenta indispensável no contexto da investigação das expectativas e preferências para o verão de 2024 entre o público capixaba, com informações ricas para o mercado”, declarou a analista de pesquisa de Mercado, Inayara Soares.