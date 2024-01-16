Campanha de verão da Rádio Litoral já está no ar

A gravação aconteceu na praia D’Ulé, em Guarapari.Crédito: divulgação
O verão começou no dia 21 de dezembro e a Rádio Litoral já entrou no clima. O mais novo VT da rádio para o ano de 2024 já pode ser visto diariamente na tela da TV Gazeta.
No vídeo, os locutores Bruninho, Carol, Natizinha, Cleide e Roliber curtem uma praia com quatro ouvintes fiéis da Rádio Litoral: Brenda, Eliana, Kakau e Vivian. Eles pegaram a Kombi da rádio e embarcaram rumo à praia D’Ulé, em Guarapari. Chegando lá se encontraram com as meninas que já estavam aguardando, e dali pra frente foi só diversão.
Pedro Henrique Martins, da área de Promoção das Rádios, explicou que a presença dos ouvintes no vídeo vai ao encontro do movimento que as rádios da Rede Gazeta vêm fazendo de estarem cada vez mais próximas do público.
“Todo o conceito editorial da Litoral tem o objetivo de atrair o público, e a presença dos ouvintes no VT faz parte desta estratégia”, destaca.
Além da escolha da praia para o cenário, outros elementos do VT comunicam a chegada do verão 2024: cores quentes, bola, caixa de som, bebidas frescas... A campanha #SomosCapixabas também está presente.
A Kombi passa por cenários famosos da Grande Vitória, como a Terceira Ponte, para comunicar as belezas do território capixaba.
Produzido pela Smoke Films, o roteiro e a parte criativa foram realizados pelo time de Marketing em conjunto com a equipe de rádios da Rede Gazeta.
Ações nas praias
Quem participou dos jogos do Verão Litoral ganhou prêmiosCrédito: EXCLUSIVE.XT30
E tem mais: o Verão Litoral vai além do VT. A equipe da rádio já invadiu as praias da Grande Vitória, levando muita diversão para o público. No último fim de semana foi na Praia da Guarderia, em Vitória. O público brincou do jogo da memória gigante e levou diversos brindes. As próximas paradas serão em Jacaraípe, na Serra (nesta sexta, dia 18) e na Praia da Costa, em Vila Velha, na Praia do Morro, em Guarapari (neste sábado, dia 19).
Marcas parceiras
Ação do Sicoob e da Unimed Vitória no Verão LitoralCrédito: EXCLUSIVE.XT30
O Verão Litoral também atrai várias marcas durante todo ano. A ideia é estar junto do capixaba durante a estação mais quente do ano, com dicas sobre saúde e bem-estar, atividade física e muita diversão. No último fim de semana, a Praia da Guarderia, em Vitória, o público ganhou brindes das marcas Claro, Leão, Farmácia Pacheco e Supermercado BH.
No domingo foi realizada uma ação de bem-estar com uma estrutura montada na Curva da Jurema, em Vitória, com um lounge, cadeiras, sombrinhas, DJ, espaço instagramável, frutas, picolés, água de coco e muitas brincadeiras oferecidas pelo Sicoob e Unimed Vitória.
Também teve muito esporte e brincadeira na Arena de Verão da Serra, na Praia de Jacaraípe, que foi patrocinada pelo Banestes, com uma parceria da Prefeitura da Serra. A TV Gazeta esteve lá, ao vivo, acompanhando o desafio de Beach Soccer e outras atividades esportivas.
Na praia de Camburi teve ação da Tinbol e, na Praia da Costa, do Top Mais Supermercado. A Construtora Javé levou brindes para o público na praia da Bacutia, em Guarapari, e a Atlântica Petróleo sorteou ingressos para os shows do Multiplace Mais e da P12.
O gerente da área de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, explicou que a ideia é focar no desenvolvimento de ações que gerem experiências diretas com o público.
"Utilizamos nossos veículos para convidar o público a participar, além de realizarmos a cobertura e compartilharmos tudo o que acontece, aumentando ainda mais a visibilidade da marca participante e, claro, gerando valor do público."
Bruno Araújo - Gerente da área de Projetos e Eventos da Rede Gazeta
Pesquisa quente
Pesquisa sobre o verão 2024, realizada pela área de Inteligência da Rede GazetaCrédito: Divulgação
Pesquisa mostra que 54% dos capixabas pretendem viajar dentro do Estado
A área de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta realizou mais uma pesquisa. Desta vez, o objetivo foi entender o consumo e o comportamento do capixaba e apoiar o trabalho de venda consultiva e de geração de insights e de conteúdo.
A pesquisa revela o desejo do capixaba por viajar. 63% disseram que pretendem viajar neste verão, sendo que 54% deles querem fazer isso dentro do Estado.
Guarapari lidera a lista. 18% do grupo ouvido planeja prestigiar shows musicais na cidade. O Litoral Sul do Espírito Santo também aparece como região de destaque.
Casas de amigos ou parentes (22%) e casa/apartamento alugados (22%) são a opção preferencial de hospedagem.
“As pesquisas têm papel crucial na compreensão de tendências, comportamentos e opiniões em diversas áreas. São uma ferramenta indispensável no contexto da investigação das expectativas e preferências para o verão de 2024 entre o público capixaba, com informações ricas para o mercado”, declarou a analista de pesquisa de Mercado, Inayara Soares.
Pesquisa sobre o verão 2024, realizada pela Área de Inteligência de Mercado da Rede GazetaCrédito: divulgação