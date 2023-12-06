Reserva Águia Branca ganha ônibus personalizado e trajeto pelas Montanhas Capixabas

Todo fim de ano, os jovens, principalmente, ficam na expectativa para a divulgação da retrospectiva feita pelo Spotify. O aplicativo disponibiliza as músicas mais ouvidas de cada usuário, o que muitas vezes acaba até surpreendendo. Acontece, por exemplo, de uma fã de Taylor Swift descobrir que ao longo do ano ouviu muito mais funk do que músicas da cantora americana.

A divulgação das “mais mais” do ano aconteceu na quarta-feira, 29, mas este ano contou com outras novidades. A plataforma investiu no conceito “dar a real” sobre o ano dos ouvintes e em dinâmicas e interatividade. Dessa forma, os usuários podem revisitar suas experiências musicais de 2023 com novos elementos e outros itens atualizados, como “Eu em 2023”, que mostra o tipo de personalidade que cada usuário usou o Spotify.

A plataforma disponibiliza 12 personalidades diferentes. No quesito conectividade, o streaming aponta os ouvintes locais no mundo todo com mais usuários com gostos musicais semelhantes. Além disso, cada um pode convidar seus amigos para combinar playlists, no que eles chamam de “Match”.

Para finalizar, os tops (gênero e artistas) aparecem de forma diferente. Os mais escutados do ano são exibidos no formato de sanduíche. No Top 5 Artistas, os usuários conferem em quais meses eles foram mais ouvidos e, além disso, algo que os fãs devem estar enlouquecidos: nomes como Taylor Swift, Bad Bunny, Peso Pluma, NewJeans, SZA, KAROL G e Jung Kook deixaram mensagens aos fãs.