Reserva Águia Branca ganha ônibus personalizado e trajeto pelas Montanhas Capixabas

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, lançou um ônibus personalizado em parceria com a Reserva Ambiental Águia Branca. Inspirado na fauna e flora da Mata Atlântica, o design de customização do veículo traz representações de espécies originais da região, tais como os pássaros saíra apunhalada e estrelinha-ametista, a jaguatirica, o ouriço-preto, a palmeira juçara e o tucano do bico verde.



O ônibus personalizado vai operar na linha regular que faz o trajeto das Montanhas Capixabas e circula entre as cidades de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano, Santa Isabel, Ibatiba, Afonso Cláudio, Iúna e Lajinha.