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Ecoturismo

Reserva Águia Branca ganha ônibus personalizado e trajeto pelas Montanhas Capixabas

Veículo tem design inspirado na fauna e flora da Mata Atlântica e estará em operação na linha regular que faz o trajeto por Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 16:30

Públicado em 

06 dez 2023 às 16:30
Pelo mercado

Colunista

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Ônibus Águia Branca personalizado com trajeto pelas Montanhas Capixabas
Crédito: divulgação/Águia Branca
A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, lançou um ônibus personalizado em parceria com a Reserva Ambiental Águia Branca. Inspirado na fauna e flora da Mata Atlântica, o design de customização do veículo traz representações de espécies originais da região, tais como os pássaros saíra apunhalada e estrelinha-ametista, a jaguatirica, o ouriço-preto, a palmeira juçara e o tucano do bico verde.
O ônibus personalizado vai operar na linha regular que faz o trajeto das Montanhas Capixabas e circula entre as cidades de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano, Santa Isabel, Ibatiba, Afonso Cláudio, Iúna e Lajinha.
A Reserva Ambiental Águia Branca foi criada em 2017 para contribuir com o desenvolvimento sustentável da região das Montanhas Capixabas. Considerada um importante remanescente florestal de Mata Atlântica, ela forma um corredor ecológico entre o Parque Estadual de Pedra Azul e Forno Grande. Possui mais de 2.200 hectares e mais de 91% da área com florestas primárias ou em estágio avançado de regeneração.
A propriedade é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) mantida pelo Grupo Águia Branca e contribui para preservar mais de 800 espécies de plantas e animais, com destaque para a saíra apunhalada, uma ave em extinção que pode ser avistada em visitas guiadas na reserva.

Retrospectiva 2023 Spotify
Retrospectiva 2023 do Spotify Crédito: Divulgação

Spotify investe em experiências para engajar a Retrospectiva 2023

Todo fim de ano, os jovens, principalmente, ficam na expectativa para a divulgação da retrospectiva feita pelo Spotify. O aplicativo disponibiliza as músicas mais ouvidas de cada usuário, o que muitas vezes acaba até surpreendendo. Acontece, por exemplo, de uma fã de Taylor Swift descobrir que ao longo do ano ouviu muito mais funk do que músicas da cantora americana.

A divulgação das “mais mais” do ano aconteceu na quarta-feira, 29, mas este ano contou com outras novidades. A plataforma investiu no conceito “dar a real” sobre o ano dos ouvintes e em dinâmicas e interatividade. Dessa forma, os usuários podem revisitar suas experiências musicais de 2023 com novos elementos e outros itens atualizados, como “Eu em 2023”, que mostra o tipo de personalidade que cada usuário usou o Spotify.

A plataforma disponibiliza 12 personalidades diferentes. No quesito conectividade, o streaming aponta os ouvintes locais no mundo todo com mais usuários com gostos musicais semelhantes. Além disso, cada um pode convidar seus amigos para combinar playlists, no que eles chamam de “Match”.

Para finalizar, os tops (gênero e artistas) aparecem de forma diferente. Os mais escutados do ano são exibidos no formato de sanduíche. No Top 5 Artistas, os usuários conferem em quais meses eles foram mais ouvidos e, além disso, algo que os fãs devem estar enlouquecidos: nomes como Taylor Swift, Bad Bunny, Peso Pluma, NewJeans, SZA, KAROL G e Jung Kook deixaram mensagens aos fãs.

Workshop Media Training e Etiqueta Social
Crédito: divulgação

Media Training, Etiqueta Social e Inovação

Nesta quinta, 07/12, o Fonte.HUB recebe dois supereventos. O primeiro é um workshop sobre Media Training e Etiqueta Social. Uma oportunidade para aprender tudo sobre entrevistas, comunicação nos ambientes de trabalho e regras de etiqueta social. 

O bate-papo será conduzido pela jornalista e colunista de A Gazeta Luciana Almeida e pela professora Mirella Bravo, às 14h, na sala Brainstorming. As vagas são gratuitas, mas limitadas, e as inscrições podem ser feitas neste link https://forms.gle/DyG5HztNkQ5Jm7UT6A.

Ainda nesta quinta, também no Fonte.HUB, haverá um painel da Ace Cortex, que está movimentando o Brasil com o "Encontro Nacional InovaDoers". A ideia é unir membros da sua comunidade e profissionais interessados em inovação. 

Para esse momento, haverá o painel Potencializando Conexões. O evento começa às 19h no coworking do Fonte, com um momento especial de conexão entre os convidados. O painel será mediado por Julia Caiado, ceo da Global Touch, e as inscrições são gratuitas neste link https://www.sympla.com.br/evento/encontro-nacional-inovadoers-vitoria-es/2246577

E por falar em comunidade e inovação, a Global Touch, empresa capixaba especializada na gestão inteligente de comunidades, realiza hoje, 06/12, o "Demoday", com pitchs de comunidades formadas na tríade:  Formação em Liderança, Gestão e Dados para Comunidades.

O programa foi pensado para ser uma formação completa para que os Líderes de Comunidades de vários hubs, coworkings e empresas possam aprofundar seus conhecimentos de maneira efetiva, seguindo processos e colhendo dados estratégicos para as tomadas de decisão.

Participam da jornada, que foi encerrada ontem, a Bluwe, Bússola Hub, Conex Hub Imob, CDL Vitória, Enjoy Work, FindesLab, Sebrae e Senac.

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Formada pela PUC Campinas, entrou em A Gazeta em 1997 como repórter na editoria de Cidades, onde recebeu dois prêmios. Foi editora-adjunta de Brasil & Mundo; e editora, por 12 anos, da Revista.ag, suplemento dominical do jornal A Gazeta. Possui também MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM). Antes de mudar para o Espírito Santo, atuou no jornal Correio Popular de Campinas (SP).

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