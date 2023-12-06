Reserva Águia Branca ganha ônibus personalizado e trajeto pelas Montanhas Capixabas

Spotify investe em experiências para engajar a Retrospectiva 2023
Todo fim de ano, os jovens, principalmente, ficam na expectativa para a divulgação da retrospectiva feita pelo Spotify. O aplicativo disponibiliza as músicas mais ouvidas de cada usuário, o que muitas vezes acaba até surpreendendo. Acontece, por exemplo, de uma fã de Taylor Swift descobrir que ao longo do ano ouviu muito mais funk do que músicas da cantora americana.
A divulgação das “mais mais” do ano aconteceu na quarta-feira, 29, mas este ano contou com outras novidades. A plataforma investiu no conceito “dar a real” sobre o ano dos ouvintes e em dinâmicas e interatividade. Dessa forma, os usuários podem revisitar suas experiências musicais de 2023 com novos elementos e outros itens atualizados, como “Eu em 2023”, que mostra o tipo de personalidade que cada usuário usou o Spotify.
A plataforma disponibiliza 12 personalidades diferentes. No quesito conectividade, o streaming aponta os ouvintes locais no mundo todo com mais usuários com gostos musicais semelhantes. Além disso, cada um pode convidar seus amigos para combinar playlists, no que eles chamam de “Match”.
Para finalizar, os tops (gênero e artistas) aparecem de forma diferente. Os mais escutados do ano são exibidos no formato de sanduíche. No Top 5 Artistas, os usuários conferem em quais meses eles foram mais ouvidos e, além disso, algo que os fãs devem estar enlouquecidos: nomes como Taylor Swift, Bad Bunny, Peso Pluma, NewJeans, SZA, KAROL G e Jung Kook deixaram mensagens aos fãs.
Media Training, Etiqueta Social e Inovação
Nesta quinta, 07/12, o Fonte.HUB recebe dois supereventos. O primeiro é um workshop sobre Media Training e Etiqueta Social. Uma oportunidade para aprender tudo sobre entrevistas, comunicação nos ambientes de trabalho e regras de etiqueta social.
O bate-papo será conduzido pela jornalista e colunista de A Gazeta Luciana Almeida e pela professora Mirella Bravo, às 14h, na sala Brainstorming. As vagas são gratuitas, mas limitadas, e as inscrições podem ser feitas neste link https://forms.gle/DyG5HztNkQ5Jm7UT6A.
Ainda nesta quinta, também no Fonte.HUB, haverá um painel da Ace Cortex, que está movimentando o Brasil com o "Encontro Nacional InovaDoers". A ideia é unir membros da sua comunidade e profissionais interessados em inovação.
Para esse momento, haverá o painel Potencializando Conexões. O evento começa às 19h no coworking do Fonte, com um momento especial de conexão entre os convidados. O painel será mediado por Julia Caiado, ceo da Global Touch, e as inscrições são gratuitas neste link https://www.sympla.com.br/evento/encontro-nacional-inovadoers-vitoria-es/2246577
E por falar em comunidade e inovação, a Global Touch, empresa capixaba especializada na gestão inteligente de comunidades, realiza hoje, 06/12, o "Demoday", com pitchs de comunidades formadas na tríade: Formação em Liderança, Gestão e Dados para Comunidades.
O programa foi pensado para ser uma formação completa para que os Líderes de Comunidades de vários hubs, coworkings e empresas possam aprofundar seus conhecimentos de maneira efetiva, seguindo processos e colhendo dados estratégicos para as tomadas de decisão.
Participam da jornada, que foi encerrada ontem, a Bluwe, Bússola Hub, Conex Hub Imob, CDL Vitória, Enjoy Work, FindesLab, Sebrae e Senac.