Lista poderosa: Conheça as marcas mais famosas do mundo

Pesquisa mostra que 66% dos capixabas pretendem presentear no Natal
A área de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta realizou uma pesquisa mostrando que 66% dos capixabas pretendem gastar no Natal. Pessoas da família estão no topo da lista dos que receberão os presentes, e entre os principais itens escolhidos estão roupas, brinquedos, calçados e chocolates (veja infográfico acima).
A maioria dos entrevistados pretende comprar em lojas físicas. Em segundo lugar vem ambas as lojas, as físicas e online, e em terceiro só as lojas online (veja infográfico abaixo). O preço é o principal critério para as pessoas da classe C, seguido de dicas das próprias pessoas que serão presenteadas.
49% dos capixabas pretendem gastar o mesmo valor do ano passado. Já 39% pretendem gastar um gasto superior. No público feminino, esse valor chega a 52%. Do total ouvido, 43% pretendem gastar entre R$ 100 e R$ 400 e 24%, acima de R$ 800.
Árvore de Natal do Ibirapuera, em São Paulo, será roxa por conta de patrocínio da Nubank
Os brilhos natalinos deste ano prometem ser roxos. Isso porque o Nubank pretende patrocinar uma série de ativações natalinas a partir de sábado, dia 2. A maior delas será uma árvore de 57 metros, montada para inaugurar a celebração do Natal no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Feita de LED na cor roxa, a ávore patrocinada pela fintech promete atrair 1,3 milhão de pessoas para o parque paulistano. O espaço da árvore de Natal será inaugurada oficialmente no próximo sábado, 2, e permanece no local até 7 de janeiro.
O Nu também firmou parceria com a Kibon, para as festividades natalinas, com uma casa do Papai Noel, além de outras ativações. A diretora de marketing do banco chegou a declarar que a marca tem investido em parcerias e ativações exclusivas para que os clientes Ultravioleta tenham experiências incríveis em família.