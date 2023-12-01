Lista poderosa: Conheça as marcas mais famosas do mundo

A área de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta realizou uma pesquisa mostrando que 66% dos capixabas pretendem gastar no Natal. Pessoas da família estão no topo da lista dos que receberão os presentes, e entre os principais itens escolhidos estão roupas, brinquedos, calçados e chocolates (veja infográfico acima).

A maioria dos entrevistados pretende comprar em lojas físicas. Em segundo lugar vem ambas as lojas, as físicas e online, e em terceiro só as lojas online (veja infográfico abaixo). O preço é o principal critério para as pessoas da classe C, seguido de dicas das próprias pessoas que serão presenteadas.



49% dos capixabas pretendem gastar o mesmo valor do ano passado. Já 39% pretendem gastar um gasto superior. No público feminino, esse valor chega a 52%. Do total ouvido, 43% pretendem gastar entre R$ 100 e R$ 400 e 24%, acima de R$ 800.

