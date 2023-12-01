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TOP 10

Lista poderosa: Conheça as marcas mais famosas do mundo

O ranking da Interbrand, que saiu nos últimos dias, mostra quais são as 100 marcas mais famosas do planeta. Elencamos aqui dez delas e o TOP 5 é formado por três empresas de tecnologia

Públicado em 

01 dez 2023 às 18:47
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Ranking das 100 marcas mais famosas do mundo
Valor das marcas em bilhões de dólares - 2023 Crédito: divulgação
Saiu a lista das 100 marcas mais famosas do mundo.  O ranking, divulgado pela Interbrand - consultoria global de marcas especializada em áreas como insight, estratégia, experiência e ativação - mostra que entre as primeiras dez empresas, três são de tecnologia: Microsoft, Amazon e Google. O topo da lista, no entanto, é ocupado pela Apple que está avaliada em US$ 502,6 bilhões.
Mas o que essas marcas fizeram para chegar onde chegaram? A resposta vale bilhões, mas se pudermos resumir em uma única palavra, provavelmente, seria "estratégia". Cada marca da lista tem uma estratégia bem clara. Enquanto a Apple foca em exclusividade, a Microsoft preza pela eficiência, já que é mais corporativa; a Amazon entrega ótimas experiências ao cliente; e o Google organiza as informações do mundo.
A mensagem passada por cada uma das empresas do ranking é transparente, e isso faz com que os clientes tenham uma percepção clara do que é a marca e do que ela oferece. Pelo menos essa é a resposta dada pelos Ceos das "campeãs" quando questionados sobre o "segredo do sucesso".

Pesquisa de Natal realizada pela área de inteligência de mercado
Crédito: divulgação/rede gazeta

Pesquisa mostra que 66% dos capixabas pretendem presentear no Natal

A área de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta realizou uma pesquisa mostrando que 66% dos capixabas pretendem gastar no Natal. Pessoas da família estão no topo da lista dos que receberão os presentes, e entre os principais itens escolhidos estão roupas, brinquedos, calçados e chocolates (veja infográfico acima).

A maioria dos entrevistados pretende comprar em lojas físicas. Em segundo lugar vem ambas as lojas, as físicas e online, e em terceiro só as lojas online (veja infográfico abaixo). O preço é o principal critério para as pessoas da classe C, seguido de dicas das próprias pessoas que serão presenteadas.

49% dos capixabas pretendem gastar o mesmo valor do ano passado. Já 39% pretendem gastar um gasto superior. No público feminino, esse valor chega a 52%. Do total ouvido, 43% pretendem gastar entre R$ 100 e R$ 400 e 24%, acima de R$ 800.

Pesquisa de Natal realizada pela área de inteligência de mercado
Crédito: divulgação/rede gazeta

Nubank patrocina árvore de Natal do Parque do Ibirapuera
Protótipo do que seria a árvore do parque paulistano Crédito: divulgação

Árvore de Natal do Ibirapuera, em São Paulo, será roxa por conta de patrocínio da Nubank

Os brilhos natalinos deste ano prometem ser roxos. Isso porque o Nubank pretende patrocinar uma série de ativações natalinas a partir de sábado, dia 2. A maior delas será uma árvore de 57 metros, montada para inaugurar a celebração do Natal no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Feita de LED na cor roxa, a ávore patrocinada pela fintech promete atrair 1,3 milhão de pessoas para o parque paulistano. O espaço da árvore de Natal será inaugurada oficialmente no próximo sábado, 2, e permanece no local até 7 de janeiro.

O Nu também firmou parceria com a Kibon, para as festividades natalinas, com uma casa do Papai Noel, além de outras ativações. A diretora de marketing do banco chegou a declarar que a marca tem investido em parcerias e ativações exclusivas para que os clientes Ultravioleta tenham experiências incríveis em família.

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