Black Friday: 61% dos capixabas pretendem gastar nesse período

João Pitanga é o mais novo Diretor Criativo da agência MP. Boa parte das atuais campanhas de sucesso e prêmios tiveram a assinatura e participação dele. João, que faz parte do time criativo da Prainha há mais de 12 anos, começou como redator júnior, passando por pleno, sênior e head. A partir de agora é o mais novo Diretor Criativo da agência.

“João Pitanga é o cara. Prata da casa. Criativo de ouro. Ele chega à liderança da criação da MP muito por seu talento, sua capacidade de entrega, seu sarrafo alto e liderança. Muitos boras apaixonados, conceito matadores e principalmente uma inteligência criativa pautada pela paixão em comunicar! João não cria, se diverte. É DNA da Nação da Prainha que fala. É uma honra dividir com ele a direção criativa da MP”, elogiou, Mônica Debbané.