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Consumo

Black Friday: 61% dos capixabas pretendem gastar nesse período

Pesquisa realizada pela área de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta traz insights para o mercado sobre o comportamento de consumo do capixaba com objetivo de apoiar o trabalho de venda consultiva

Públicado em 

17 nov 2023 às 19:03
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Imagem Edicase Brasil
Shin Sang Eun | Shutterstock Crédito:
Uma pesquisa realizada pela área de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta mostra que o capixaba valoriza muito o consumo durante a Black Friday. Com objetivo de entender o comportamento de consumo de quem mora na Grande Vitória e apoiar o trabalho de venda consultiva, além de gerar insights e criação de conteúdos, a pesquisa mostrou que 61% pretendem comprar nesta época do ano.
Pesquisa realizada pela área de Inteligência de Mercado da Rede sobre Black Friday
Crédito: rede gazeta/divulgação
O gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Agurto, explicou que os dados levantados são muito valiosos para o mercado.
Pesquisa realizada pela área de Inteligência de Mercado da Rede sobre Black Friday
Crédito: rede gazeta/divulgação
"O primeiro insight, sem dúvida, é a importância desta data para o capixaba, o que se evidencia em 61% dos entrevistados. Eles afirmaram interesse em comprar nesta data e, quando comparamos com o ano passado, tal resultado é 9% superior. Uns dos fatores que mostra essa boa perspectiva de consumo é que 7 em cada 10 capixabas afirmaram que a sua vida financeira se manteve igual ou melhorou"
Aldo Agurto - gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta
Pesquisa realizada pela área de Inteligência de Mercado da Rede sobre Black Friday
Crédito: rede gazeta/divulgação
Um segundo ponto de destaque, segundo Aldo, é a escolha do canal de compra. Quando analisamos a possível compra em lojas físicas, ter contato com o produto que vai ser comprado é o fator mais relevante para o capixaba.
Pesquisa realizada pela área de Inteligência de Mercado da Rede sobre Black Friday
Crédito: rede gazeta/divulgação
"Por outro lado, no meio online, o preço é tido como o fator mais preponderante"
Aldo Agurto - gerente de Inteligência de Mercado
Pesquisa realizada pela área de Inteligência de Mercado da Rede sobre Black Friday
Crédito: rede gazeta/divulgação
A gerente de Marketing da Sipolatti, Tathy Farias, disse que a Black Friday é uma das datas mais importantes do ano para a empresa. "Nos preparamos durante meses negociando produtos com fornecedores para oferecer um preço especial para os nossos consumidores. Assim como também investimos em estoque de produtos para oferecer uma variedade de grandes marcas", explicou.
Tathy Farias, gerente de Marketing da Siólatti Crédito: sipolatti/divulgação
"A Black Friday Sipolatti começou no início do mês e vamos até o dia 25 com ofertas diárias. Temos produtos que foram esgotando e renovamos nosso estoque para atender a todos, isso mostra o sucesso da promoção e dos preços especiais"
Tathy Farias - gerente de Marketing da Sipolatti

1ª parcela do 13º salário

Letícia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória
Letícia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória Crédito: Shopping Vitória/divulgação
Para a gerente de Marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, a Black Friday se tornou uma importante data para o varejo capixaba. "O Shopping Vitória concentra um grande mix de marcas e produtos, o que torna a experiência muito atrativa para o cliente. Realizamos sempre no último final de semana de novembro, a data acaba coincidindo com o pagamento da 1ª parcela do 13º salário, ampliando o potencial de consumo da população", declarou Letícia.
"Promovemos quatro dias de liquidação, com descontos de até 70%. A ação tem contribuído para o aquecimento das vendas de Natal, com boa performance em todos os setores do varejo como vestuário, eletroeletrônicos, perfumaria, alimentação, cama, mesa e banho, entre outros"
Letícia Dalvi - gerente de Marketing do Shopping Vitória
A pesquisa realizada pela área de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta ouviu 569 pessoas entre os dias 16 e 19 de outubro.
Pesquisa realizada pela área de Inteligência de Mercado da Rede sobre Black Friday
Crédito: rede gazeta/divulgação

João Pitanga e Mônica Debbané
João Pitanga e Mônica Debbané Crédito: divulgação/MP

João Pitanga é o mais novo diretor criativo da MP

João Pitanga é o mais novo Diretor Criativo da agência MP. Boa parte das atuais campanhas de sucesso e prêmios tiveram a assinatura e participação dele. João, que faz parte do time criativo da Prainha há mais de 12 anos, começou como redator júnior, passando por pleno, sênior e head. A partir de agora é o mais novo Diretor Criativo da agência. 

“João Pitanga é o cara. Prata da casa. Criativo de ouro. Ele chega à liderança da criação da MP muito por seu talento, sua capacidade de entrega, seu sarrafo alto e liderança. Muitos boras apaixonados, conceito matadores e principalmente uma inteligência criativa pautada pela paixão em comunicar! João não cria, se diverte. É DNA da Nação da Prainha que fala. É uma honra dividir com ele a direção criativa da MP”, elogiou, Mônica Debbané.

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