Campanha do Banestes usa luta de boxe para alertar sobre golpe

O Shopping Vitória, localizado na capital do Espírito Santo, acaba de ganhar o prêmio Melhores do Ano - edição 2023, promovido pelo Project Management Institute (PMI-ES), na categoria Projeto do Ano. O empreendimento conquistou o terceiro lugar com a inscrição do projeto Fachada Rentável, que compreende as obras de intervenção externa para a instalação do restaurante Camarada Camarão.

O Instituto de Gerenciamento de Projetos do Espírito Santo reconhece as boas práticas nesse tema e as certificações no Estado. A premiação do Shopping Vitória se deve às práticas inovadoras que promoveram importantes mudanças estruturais, paisagísticas e a revitalização da fachada do empreendimento.

Entre os benefícios ocasionados pelas intervenções estão ganhos de eficiência energética e arquitetônica, sustentabilidade, conforto, acessibilidade, integração com a comunidade, modernização, expansão do mix, geração de empregos, aumento do fluxo de pessoas e redução do custo de energia do empreendimento.

As obras foram executadas em 19 meses e somaram investimentos da ordem de R$ 4,6 milhões. Com tecnologia e inovação, o tanque de água instalado na fachada do mall foi substituído por um moderno sistema automatizado de refrigeração. Em um ano, a troca do equipamento trouxe uma redução no consumo de energia de 32,7%, o que equivale a 1,3 milhões de kWh. Uma economia de R$ 513.926,14.