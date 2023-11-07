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Criatividade

Campanha do Banestes usa luta de boxe para alertar sobre golpe

Com o conceito “Quando você para, desconfia e verifica, não leva golpe”, a peça faz uma analogia com o esporte para trazer informações, principalmente para o público 60+, sobre como ser duro na queda contra essa prática

Públicado em 

07 nov 2023 às 11:04
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Campanha Banestes
A campanha chama atenção para essa prática que está cada vez mais comum Crédito: Divulgação
Já recebeu uma ligação suspeita, de alguém querendo seus dados, falando que é o gerente do banco? Essa prática está cada vez mais frequente e acontece com muitas pessoas todos os dias. E adivinhe: é golpe! Mas a boa notícia é que esse golpe pode estar com os dias contados, se depender da MP e do Banestes, que acabaram de lançar uma campanha para colocar os golpistas na lona
Com o conceito “Quando você para, desconfia e verifica, não leva golpe” a agência usou da analogia do Boxe para trazer informações, principalmente para o público 60+, sobre como ser duro na queda contra essa prática. A campanha conta com a participação da atleta do Banestes e Vice Campeã Brasileira de Boxe, Jéssica Carlini, que de forma bem irreverente e criativa, escuta as lições de uma técnica especialista em desviar dos golpes bancários, a Dona Neide.
"Ao contrário da comunicação que se vê sobre o tema, a MP ousou em trazer o protagonismo para o público 60+. Não é a melhor idade que escuta os ensinamentos para não cair em golpes, é ela quem vai ensinar a jovem boxeadora, experiente em não cair em golpes no ringue, em como escapar dos "golpes bancários" sorrateiros na vida. O cliente ousou com a agência!" afirma a DC da MP, Mônica Debbané.
A campanha foi ao ar no último dia 17, e já pode ser vista na TV com filmes de 60” e 30”, além de diversas outras peças, como spots, anúncios, impressos, mídia exterior e redes sociais do Banestes. Um nocaute e tanto nos golpistas! Assista ao filme:

Shopping Vitória terá mudança na fachada para abrigar novos empreendimentos
O shopping conquistou o terceiro lugar com a inscrição do projeto "Fachada Rentável" Crédito: Shopping Vitóroa/Divulgação

Shopping Vitória conquista prêmio de melhores projetos do ano

O Shopping Vitória, localizado na capital do Espírito Santo, acaba de ganhar o prêmio Melhores do Ano - edição 2023, promovido pelo Project Management Institute (PMI-ES), na categoria Projeto do Ano. O empreendimento conquistou o terceiro lugar com a inscrição do projeto Fachada Rentável, que compreende as obras de intervenção externa para a instalação do restaurante Camarada Camarão. 

O Instituto de Gerenciamento de Projetos do Espírito Santo reconhece as boas práticas nesse tema e as certificações no Estado. A premiação do Shopping Vitória se deve às práticas inovadoras que promoveram importantes mudanças estruturais, paisagísticas e a revitalização da fachada do empreendimento.

Entre os benefícios ocasionados pelas intervenções estão ganhos de eficiência energética e arquitetônica, sustentabilidade, conforto, acessibilidade, integração com a comunidade, modernização, expansão do mix, geração de empregos, aumento do fluxo de pessoas e redução do custo de energia do empreendimento. 

As obras foram executadas em 19 meses e somaram investimentos da ordem de R$ 4,6 milhões. Com tecnologia e inovação, o tanque de água instalado na fachada do mall foi substituído por um moderno sistema automatizado de refrigeração. Em um ano, a troca do equipamento trouxe uma redução no consumo de energia de 32,7%, o que equivale a 1,3 milhões de kWh. Uma economia de R$ 513.926,14.

João Adibe Marques, ceo da Cimed
João Adibe Marques, ceo da Cimed Crédito: divulgação

Ceo da Cimed é presença confirmada no Fórum Liberdade e Democracia

João Adibe Marques, CEO da indústria farmacêutica mais digital do mundo, a Cimed, é presença confirmada na 11ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória.

Eleito o empresário “Fora da Curva” pela revista Forbes Brasil e considerado um dos 50 empresários mais influentes do Brasil pela Bloomberg, está sob a gestão da Cimed, empresa que em 10 anos, saltou do 36º para o 3º lugar no ranking de volume de vendas do segmento farmacêutico.

O executivo também é um fenômeno nas redes sociais, com quase 3 milhões de seguidores no Instagram. O evento é realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã e acontece agora nos dias 09 e 10 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.

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