Campanha do Banestes usa luta de boxe para alertar sobre golpe

Shopping Vitória conquista prêmio de melhores projetos do ano
O Shopping Vitória, localizado na capital do Espírito Santo, acaba de ganhar o prêmio Melhores do Ano - edição 2023, promovido pelo Project Management Institute (PMI-ES), na categoria Projeto do Ano. O empreendimento conquistou o terceiro lugar com a inscrição do projeto Fachada Rentável, que compreende as obras de intervenção externa para a instalação do restaurante Camarada Camarão.
O Instituto de Gerenciamento de Projetos do Espírito Santo reconhece as boas práticas nesse tema e as certificações no Estado. A premiação do Shopping Vitória se deve às práticas inovadoras que promoveram importantes mudanças estruturais, paisagísticas e a revitalização da fachada do empreendimento.
Entre os benefícios ocasionados pelas intervenções estão ganhos de eficiência energética e arquitetônica, sustentabilidade, conforto, acessibilidade, integração com a comunidade, modernização, expansão do mix, geração de empregos, aumento do fluxo de pessoas e redução do custo de energia do empreendimento.
As obras foram executadas em 19 meses e somaram investimentos da ordem de R$ 4,6 milhões. Com tecnologia e inovação, o tanque de água instalado na fachada do mall foi substituído por um moderno sistema automatizado de refrigeração. Em um ano, a troca do equipamento trouxe uma redução no consumo de energia de 32,7%, o que equivale a 1,3 milhões de kWh. Uma economia de R$ 513.926,14.
Ceo da Cimed é presença confirmada no Fórum Liberdade e Democracia
João Adibe Marques, CEO da indústria farmacêutica mais digital do mundo, a Cimed, é presença confirmada na 11ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória.
Eleito o empresário “Fora da Curva” pela revista Forbes Brasil e considerado um dos 50 empresários mais influentes do Brasil pela Bloomberg, está sob a gestão da Cimed, empresa que em 10 anos, saltou do 36º para o 3º lugar no ranking de volume de vendas do segmento farmacêutico.
O executivo também é um fenômeno nas redes sociais, com quase 3 milhões de seguidores no Instagram. O evento é realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã e acontece agora nos dias 09 e 10 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.