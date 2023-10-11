"Veja bem. Seja visto" é o novo conceito das Óticas Paris

A influenciadora Luisa Meirelles e o seu marido, o músico francês Victor Bessière, estrelam a campanha Crédito: Divulgação

A rede de óticas Paris acaba de fazer 44 anos. Para celebrar a data e a criação de um novo slogan, a empresa acaba de lançar uma campanha com o conceito “Veja bem. Seja visto”. Assinada pela agência MP, a campanha foi rodada em Paris e protagonizada pela estilista e influenciadora Luisa Meirelles e seu marido, o músico francês Victor Bessière. “A ideia é levar a marca criada por Getúlio Gomes Azevedo para mais 44 anos de sucesso. E, claro, sem perder a sua essência”, explicou a diretora de criação da MP, Mônica Debbané.

“Veja bem. Seja visto”, segundo Mônica, é um bate-bola sonoro da marca com os seus consumidores. “Rápido, democrático. Inteligente e simples. Razão e emoção. Tecnologia e moda andando juntas. São palavras de ordem que impulsionam, despertam e convidam as pessoas a terem uma atitude positiva perante a vida”, acrescentou.

Ana Luiza: "O novo slogan representa uma nova fase da marca" Crédito: Hugo Boniolo

"A gente queria algo moderno, mas sem perder a essência clássica das Óticas Paris. Foi um grande desafio, por isso escolhemos a Luisa Meirelles. Ela é superantenada e supermoderna, mas tem uma pegada clássica, elegante. A gente achou que tinha tudo a ver. Além disso, ela mora em Paris e tem um estilo de vida bem parisiense" Ana Luiza Azevedo - proprietária das Óticas Paris

De acordo com Ana Luiza, o filme foi inspirado nas campanhas da Gucci e os cenários escolhidos retratam o cotidiano de quem mora em Paris, e não os pontos turísticos. Já o novo slogan foi uma sacada da MP que representa uma nova fase da marca. "‘Veja bem’ remete ao meu pai, Getúlio, fundador da empresa. Remete à qualidade das lentes, à tecnologia, à dedicação, ao compromisso. Já o ‘Seja visto’ remete à moda, tendência, exclusividade, marcas internacionais... Tudo o que está nas vitrines de Milão e Paris, está também nas nossas vitrines, é a minha versão das Óticas Paris. Adoro moda, sempre estou nesses eventos. Achei essa junção sensacional”, concluiu Ana Luiza. O filme foi todo rodado na França, com Luisa e Victor emprestando todo savoir-faire à campanha.

A nova Montana entrou na campanha do Outubro Rosa Crédito: Divulgação