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"Veja bem. Seja visto" é o novo conceito das Óticas Paris

Alinhado aos valores e diferenciais da empresa e com uma pegada moderna, jovem e forte, a campanha  celebra os 44 anos da marca e tem a assinatura da MP

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 19:03

Públicado em 

11 out 2023 às 19:03
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Campanha Óticas Paris
A influenciadora Luisa Meirelles e o seu marido, o músico francês Victor Bessière, estrelam a campanha Crédito: Divulgação
A rede de óticas Paris acaba de fazer 44 anos. Para celebrar a data e a criação de um novo slogan, a empresa acaba de lançar uma campanha com o conceito “Veja bem. Seja visto”. Assinada pela agência MP, a campanha foi rodada em Paris e protagonizada pela estilista e influenciadora Luisa Meirelles e seu marido, o músico francês Victor Bessière. “A ideia é levar a marca criada por Getúlio Gomes Azevedo para mais 44 anos de sucesso. E, claro, sem perder a sua essência”, explicou a diretora de criação da MP, Mônica Debbané.
“Veja bem. Seja visto”, segundo Mônica, é um bate-bola sonoro da marca com os seus consumidores. “Rápido, democrático. Inteligente e simples. Razão e emoção. Tecnologia e moda andando juntas. São palavras de ordem que impulsionam, despertam e convidam as pessoas a terem uma atitude positiva perante a vida”, acrescentou.
De acordo com a diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, é muito importante garantir a compra dos óculos em uma empresa qualificada e de confiança
Ana Luiza: "O novo slogan representa uma nova fase da marca" Crédito: Hugo Boniolo
"A gente queria algo moderno, mas sem perder a essência clássica das Óticas Paris. Foi um grande desafio, por isso escolhemos a Luisa Meirelles. Ela é superantenada e supermoderna, mas tem uma pegada clássica, elegante. A gente achou que tinha tudo a ver. Além disso, ela mora em Paris e tem um estilo de vida bem parisiense"
Ana Luiza Azevedo - proprietária das Óticas Paris
De acordo com Ana Luiza,  o filme foi inspirado nas campanhas da Gucci e os cenários escolhidos retratam o cotidiano de quem mora em Paris, e não os pontos turísticos. Já o novo slogan foi uma sacada da MP que representa uma nova fase da marca.  "‘Veja bem’ remete ao meu pai, Getúlio, fundador da empresa. Remete à qualidade das lentes, à tecnologia, à dedicação, ao compromisso. Já o ‘Seja visto’ remete à moda, tendência, exclusividade, marcas internacionais... Tudo o que está nas vitrines de Milão e Paris, está também nas nossas vitrines, é a minha versão das Óticas Paris. Adoro moda, sempre estou nesses eventos. Achei essa junção sensacional”, concluiu Ana Luiza. O filme foi todo rodado na França, com Luisa e Victor emprestando todo savoir-faire à campanha.

Ação CVC (Chevrolet) para a campanha Outubro Rosa
A nova Montana entrou na campanha do Outubro Rosa Crédito: Divulgação

CVC chama atenção para a prevenção do câncer de mama vestindo nova Montana de rosa

A concessionária CVC (Chevrolet) entrou na campanha Outubro Rosa e ‘vestiu’ de rosa a nova Montana, propagando pelas ruas da Grande Vitória a mensagem ‘Prevenir é um ato de amor!’. A finalidade é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O veículo está disponível para Test Drive na revenda de Vitória.

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