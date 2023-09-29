Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de marca

A força da TV aberta: BYD tem 36 mil buscas após inserção na Globo

O merchandising aconteceu no programa "Domingão com o Huck" e gerou o maior pico de pesquisas relacionadas à marca no Google desde a sua entrada no país. A exibição aconteceu no dia 27 de agosto, às 19h26

Públicado em 

29 set 2023 às 18:28
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

BYD Dolphin
BYD Dolphin Plus na cor Preto Delan com Cinza Atlantis Crédito: BYD/Divulgação
36 mil  buscas online. Esse foi o resultado de uma ação de merchandising da BYD, fabricante chinesa de veículos elétricos,  no programa "Domingão com o Huck", na TV Globo. O resultado foi divulgado em uma pesquisa da empresa especializada em inteligência de mídia Tunad.  A ação gerou o maior pico de pesquisas relacionadas à marca no Google desde a sua entrada no país. A exibição aconteceu no dia 27 de agosto, às 19h26.
A média de buscas por BYD era de 8,5 buscas por minuto antes do início da campanha. Dezesseis minutos após a exibição esse número saltou para mais de 7 mil buscas. Meia hora depois da inserção, foram contabilizados mais de 36 mil novas buscas, 6,3% do volume total de buscas dos dois meses analisados. Isso tudo em somente meia hora.
A equipe de marketing da concessionária BYD no Espírito Santo, a Vitória Motors, explicou que sempre busca os melhores canais de comunicação  para atingir os clientes de forma assertiva. "Para fazer essa escolha consideramos o impacto, o perfil de público, a mensagem,  o comunicador e o perfil do emissor. Com essa ação na TV Globo conseguimos reunir todos esses quesitos. Escolhemos uma emissora de alto alcance/impacto, com credibilidade, um comunicador que se conecta com o público e ações que aproximam o público da marca. Tudo isso associado a inserções de comerciais nos intervalos de programas nobres da TV. Unindo todas essas forças potencializamos nossas ações e garantimos que o investimento seja um sucesso", declarou a coordenadora de Inteligência de Mercado e Customer Experience, Nathalia Salles Serrão.
O sistema da Tunad captura sinal dos canais da TV aberta, Pay TV, rádios e streamings, e identifica o momento de início dos comerciais. Em seguida, faz a classificação automática e uma auditoria que valida os resultados. A plataforma utiliza esses dados para fazer um cruzamento e identificar se esses anúncios tiveram impacto em algum KPI específico. Um dos KPIs é a busca no Google.

Equipe Unimed celebrando 11 mil planos de saúde
Equipe Unimed celebrando 11 mil planos de saúde e 2 mil odontológicos Crédito: Unimed/divulgação

Unimed Vitória lidera vendas entre as filiais de grande porte

Com mais de 11 mil planos de saúde e mais de 2 mil odontológicos vendidos no último dia 22, a Unimed Vitória conquistou o primeiro lugar no ranking da categoria Unimeds de Grande Porte no “Dia Imperdível”. Essa ação faz parte de um movimento nacional do Sistema Unimed que ocorre simultaneamente país afora. O objetivo é facilitar o acesso aos benefícios ofertados por um plano de saúde com a marca Unimed.

Para o superintendente de mercado da Unimed Vitória, Claudney Guimarães, isso reflete a força do cooperativismo no mercado capixaba e o desejo que os capixabas têm em adquirir um plano Unimed, confiando que a marca vai entregar uma assistência integral. “Isso exigiu um planejamento de cerca de cinco meses, que foi desde a divulgação da ação nas redes sociais e em outras mídias ao alinhamento com a equipe de vendas, que ficou de plantão das 7 às 18h, à disposição dos capixabas, no telefone, para oferecer propostas”, conta Guimarães, orgulhoso do time da Unimed Vitória.

Veja Também

CEO da Ampla está entre os 100 maiores líderes do mercado publicitário no país

Mercado capixaba marca presença no Vital 2023; confira o que rolou

Unimed Vitória anuncia nova liderança na área de Comunicação e Marketing

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados