A força da TV aberta: BYD tem 36 mil buscas após inserção na Globo

Com mais de 11 mil planos de saúde e mais de 2 mil odontológicos vendidos no último dia 22, a Unimed Vitória conquistou o primeiro lugar no ranking da categoria Unimeds de Grande Porte no “Dia Imperdível”. Essa ação faz parte de um movimento nacional do Sistema Unimed que ocorre simultaneamente país afora. O objetivo é facilitar o acesso aos benefícios ofertados por um plano de saúde com a marca Unimed.

Para o superintendente de mercado da Unimed Vitória, Claudney Guimarães, isso reflete a força do cooperativismo no mercado capixaba e o desejo que os capixabas têm em adquirir um plano Unimed, confiando que a marca vai entregar uma assistência integral. “Isso exigiu um planejamento de cerca de cinco meses, que foi desde a divulgação da ação nas redes sociais e em outras mídias ao alinhamento com a equipe de vendas, que ficou de plantão das 7 às 18h, à disposição dos capixabas, no telefone, para oferecer propostas”, conta Guimarães, orgulhoso do time da Unimed Vitória.