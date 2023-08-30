Unimed Vitória anuncia nova liderança na área de Comunicação e Marketing

Mariane Novais morava em Portugal há quatro anos Crédito: Unimed/divulgação

A Unimed Vitória dá um passo estratégico ao anunciar a unificação das áreas de Comunicação e Marketing, em uma medida que busca maior alinhamento e eficácia nas estratégias de comunicação da cooperativa. Para liderar esta nova e integrada direção, a Unimed Vitória trouxe Mariane Novais, uma profissional com uma trajetória consolidada no cenário de comunicação corporativa.

Mariane traz consigo uma expertise construída ao longo de anos de atuação em renomadas agências e empresas, como Unimed-BH, TIM e Ânima Educação. No entanto, o diferencial que ela traz é sua experiência de quatro anos em Portugal, onde teve a oportunidade de trabalhar em ambientes globalizados e absorver as nuances do mercado internacional.

"A unificação das áreas de Comunicação e Marketing é um passo significativo para nossa cooperativa. Estou emocionada em liderar esta iniciativa e estou comprometida em fortalecer ainda mais a presença da Unimed Vitória no mercado", destaca Mariane.