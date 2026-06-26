Motociclista morre ao bater em outra moto e se chocar contra muro em Cariacica

Um motociclista morreu ao tentar fazer uma ultrapassagem na rodovia José Sette, na altura do bairro Tabajara, em Cariacica, na noite de quinta-feira (25). Um vídeo obtido pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, mostra a dinâmica do acidente que vitimou Adriano Fernandes Bandeira, de 35 anos.





O veículo pilotado por ele, encosta na lateral de outra moto que também estava na contramão, fazendo uma ultrapassagem em faixa contínua, no sentido Itacibá a Cariacica Sede. Com o impacto, Adriano é arremessado e, ainda atinge uma pedestre na calçada, antes de se chocar com o muro de uma casa.





Adriano foi socorrido pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) no local, mas não resistiu. A vítima trabalhava como motorista de carreta em uma empresa de logística que fica na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Colegas de profissão contaram que ele tinha sido contratado há menos de um mês.





Adriano também era obreiro e instrumentista de uma igreja evangélica do bairro Brolar. Ele deixa a esposa e um filho de cinco anos.





O outro motociclista envolvido no acidente foi encaminhado à delegacia. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, mas será multado por pilotar na contramão em via com duplo sentido de circulação. A pedestre que foi atingida pela moto de Adriano chegou a cair no chão, mas saiu do local sem esperar atendimento socorro médico, segundo relato de testemunhas.