Conversa com IA ajuda polícia a prender pai por planejar morte de filho no ES

Uma troca de mensagens entre um lavrador de 36 anos e uma ferramenta de inteligência artificial (IA) chegou ao conhecimento do Federal Bureau of Investigation (FBI) e ajudou a polícia capixaba a impedir que o homem matasse o próprio filho, de oito anos.





O plano criminoso, confessado à IA, seria executado para evitar o pagamento de pensão alimentícia. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (25), uma semana após o homem ser detido em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, enquanto saía para o trabalho.





De acordo com o adjunto da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Ícaro Olímpio, nas conversas virtuais com a ferramenta, o suspeito detalhou a motivação e como pretendia agir.





“Nessas mensagens, abrindo seus pensamentos e seu coração para a inteligência artificial, ele contava que estava contratando um pistoleiro para matar o filho, com quem não tinha contato, com receio de que, na sua ausência, a ex-mulher cobrasse a pensão da avó paterna.”





Na troca de mensagens, o homem revelou ainda que teria a posse de uma arma, corda e cianeto (um tipo de veneno). Ele também relatou à inteligência artificial que planejava outros ataques.





A situação foi reportada pela empresa responsável por gerir a inteligência artificial com a qual o suspeito mantinha os diálogos. O alerta chegou ao FBI, que encaminhou a denúncia ao Ministério da Justiça brasileiro, que, por sua vez, a repassou à Polícia Civil capixaba.





“Os elementos foram fornecidos pela própria empresa responsável por essa inteligência artificial. Por meio dos arquivos encaminhados, tivemos informações suficientes para conseguir evitar esse grave crime que estava prestes a acontecer e, inclusive, tinha data marcada. Ele falava que esses atos de extrema violência seriam realizados no dia 20 de junho e, no dia 19, nós cumprimos a prisão. Esse indivíduo não imaginava [que isso aconteceria]”, explicou o delegado.





Ainda de acordo com Olímpio, o homem negou todos os fatos. Contudo, com base nos registros, a Polícia Civil representou pela prisão por ameaça, tentativa de homicídio e incitação ao crime.





“Foi uma autuação a princípio, ainda não indiciamos. Os materiais apreendidos vão ser encaminhados para perícia e, após todos os procedimentos, faremos o indiciamento. Mas é muito importante chamar a atenção da população para essa questão. Tudo o que é externalizado às inteligências artificiais é comunicado. Não há nada que passe despercebido. Estamos vigilantes.”