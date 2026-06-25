Jovem é morto após fazer pichações para facção rival em disputa pelo tráfico na Serra

No mesmo dia do assassinato, uma equipe da Polícia Civil estava na região apurando os ataques relacionados à guerra entre facções. Durante as diligências, os investigadores flagraram homens armados circulando de motocicleta e observaram pichações recentes que faziam alusão ao PCV.





Apesar das suspeitas, os policiais não conseguiram realizar a abordagem naquele momento.





"A gente teve contato com as latas de tinta e viu as inscrições recém-feitas nos muros. Como não conseguimos abordar os suspeitos, retornamos para a delegacia. Quando chegamos, tivemos a notícia do homicídio do Gustavo", relatou o delegado.





A partir do crime, a DHPP da Serra intensificou as investigações e identificou os suspeitos.





Um dos alvos, André Makalle, foi localizado e preso em dezembro, durante uma operação realizada na zona rural de Conceição da Barra, após um trabalho contínuo de inteligência.





“O importante dessa prisão é que nós freamos o revide e, para além disso, conseguimos elementos de prova naquela captura”, afirmou o delegado Paulo Ricardo.





A prisão de André Makalle também foi fundamental para o avanço de outra investigação. Segundo a Polícia Civil, a análise do celular apreendido com o suspeito permitiu identificá-lo como mandante do assassinato da cuidadora de idosos Alessandra Moraes Ferreira, de 40 anos, e do marido dela, Bruno da Silva, de 33 anos, que trabalhava no setor de mineração.





O casal teve a casa invadida durante a madrugada de novembro do ano passado e foi morto a tiros dentro da residência, em Balneário de Carapebus. A investigação ainda segue em andamento, mas a polícia já adiantou que os dois eram inocentes.