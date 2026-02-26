Alta periculosidade

Preso em MG, líder do tráfico de Carapebus tinha central para vigiar a polícia e rivais

Investigado por série de homicídios, Ryan Inácio Silva foi preso em Minas Gerais após fugir do sistema prisional e retomar disputa entre facções em Balneário de Carapebus

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:54

Para vigiar o trabalho da polícia e rivais no tráfico de drogas, Ryan Inácio Silva, conhecido como Sementinha, de 22 anos, e seus comparsas montaram uma central de videomonitoramento no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. Apontado como líder do tráfico na região, ele foi preso no dia 23 de dezembro do ano passado, em Governador Valadares, Minas Gerais.

Ryan é investigado por uma série de homicídios marcados pelo uso de armamento pesado e extrema violência. Ele estava foragido do sistema prisional desde fevereiro de 2025.

Entre os crimes investigados está um duplo homicídio qualificado ocorrido em setembro de 2025, em Balneário de Carapebus, quando o grupo criminoso invadiu a residência das vítimas utilizando fuzil, pistolas, espingarda calibre 12 e uniformes falsos da Polícia Civil. Ele também é suspeito de outros assassinatos e tentativas de homicídio relacionados à disputa entre facções pelo controle do tráfico na região.

O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, classificou Ryan como um indivíduo de alta periculosidade e detalhou o histórico criminoso do suspeito.

Segundo o delegado, o primeiro homicídio investigado envolvendo Ryan ocorreu no dia 2 de agosto de 2020, quando ele tinha 17 anos. Na ocasião, ele e outros três comparsas mataram um taxista no bairro Jardim Juara.

A DHPP realizou a prisão em flagrante de Ryan em julho de 2021. “Nessa época, ele já tinha 18 anos”, destacou Mori. No entanto, em 17 de fevereiro de 2025, o jovem fugiu do sistema penitenciário.

Após a fuga, segundo as investigações, ele se aliou ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) para retomar o controle do tráfico em Balneário de Carapebus.

Eles controlavam (a região) através das câmeras, seja de pessoas ligadas a eles, pessoas coagidas a vigiar a presença da polícia, ou até populares monitorando com o celular Rodrigo Sandi Mori Delegado

Série de crimes

O delegado adjunto da DHPP da Serra, Paulo Ricardo Gomes, explicou que, antes de ser preso, Ryan já atuava no tráfico em Balneário de Carapebus, à época ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP). Ao retornar à região após fugir do sistema prisional, ele passou a perseguir antigos rivais.

O primeiro ataque ocorreu no dia 11 de setembro de 2025. De acordo com o delegado, Ryan se disfarçou de entregador, utilizando bolsa de aplicativo de delivery, e foi até uma boca de fumo para surpreender os rivais. “Ele tenta fazer disparos assim que desembarca da moto, mas a arma apresentou falha de funcionamento”, relatou.

A falha permitiu que algumas pessoas fugissem, mas um homem foi atingido e morreu. Outra pessoa ficou ferida.

Dois dias depois, em 13 de setembro, um novo ataque foi registrado. Desta vez, Ryan e comparsas utilizaram um carro. O crime ocorreu próximo a um ponto de ônibus e a uma distribuidora de bebidas, com diversas pessoas no local.

Entre elas estava o alvo do grupo, apontado como gerente de uma boca de fumo ligada a uma facção rival. O veículo passou pelo local, retornou e um dos ocupantes desembarcou atirando. Imagens divulgadas pela Polícia Civil (veja acima) mostram um dos atiradores portando um fuzil. A vítima atingida sobreviveu e, segundo a polícia, não tinha envolvimento com o tráfico.

No dia 21 de setembro de 2025, Ryan e comparsas voltaram a agir no bairro. O grupo circulava de carro “procurando os inimigos” quando identificou um possível alvo na Rua Jaqueira, próximo a uma escola. Foram efetuados disparos de pistola e fuzil, mas a vítima conseguiu fugir.

Disfarçados de policiais civis

Casa que fica nos fundos de quintal foi invadida por criminosos em Balneário de Carapebus Crédito: André Afonso

Já na madrugada de 29 de setembro de 2025, o grupo utilizou roupas semelhantes às da Polícia Civil para invadir uma residência no bairro Balneário de Carapebus. Eles desembarcaram a cerca de 100 metros do imóvel e avançaram em formação semelhante à de uma equipe policial.

Ao chegarem, se identificaram como policiais civis e ordenaram que a porta fosse aberta. Após arrombarem a casa, encontraram os alvos conhecidos como Batata e Mineiro, além de um adolescente, uma mulher e uma criança de colo.

Segundo o delegado, os criminosos interrogaram as vítimas em busca de armas e, em seguida, efetuaram diversos disparos, matando os dois homens. Um adolescente conseguiu escapar pelo basculante do banheiro, mesmo baleado.

A mulher e a criança foram poupadas. Conforme destacou Paulo Ricardo, a intenção era deixar um recado ao tráfico local e consolidar o domínio da facção na região.

Segundo a Polícia Civil, mesmo preso, Ryan continua tentando fugir da cadeia. No dia 16 de fevereiro deste anos, foi registrada uma ocorrência de dano na cela onde ele está custodiado.

