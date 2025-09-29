Em Balneário de Carapebus

Dois homens são mortos e adolescente fica ferido em ataque a tiros na Serra

Criminosos se passaram por policiais para invadir casa e cometer o crime na madrugada desta segunda-feira (29); desde a morte de uma criança em agosto, o bairro vive clima de tensão pela guerra do tráfico

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:52

Casa que fica nos fundos de quintal foi invadida por criminosos em Balneário de Carapebus Crédito: André Afonso

Dois homens morreram e um adolescente de 14 anos ficou ferido em um ataque a tiros em uma casa no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (29). Testemunhas relataram que pelo menos dois criminosos invadiram o local se passando por policiais civis, e abriram fogo contra as vítimas.

O repórter André Afonso, da TV Gazeta, apurou que, por volta das 4h30, os suspeitos apareceram no portão e se anunciaram como policiais. Eles foram direto para uma casa nos fundos do quintal, onde estavam cinco pessoas, e mandaram duas delas saírem — uma mulher e uma criança de três anos. Em seguida, atiraram contra o adolescente e os dois homens.

Mesmo baleado no braço, no peito e no tórax, o adolescente conseguiu fugir. Os outros dois homens, que não tiveram as idades divulgadas, foram mortos. Imagens que circularam pelas redes sociais mostram um deles em cima da cama, enquanto o outro ficou caído no chão.

As polícias Civil, Militar e Científica foram ao local do crime na manhã desta segunda-feira. A reportagem de A Gazeta procurou as corporações e aguarda mais informações sobre a ocorrência.

Tensão em Balneário de Carapebus

Desde o dia 24 de agosto, quando uma criança de seis anos identificada como Alice Rodrigues foi morta dentro do carro da família em Balnerário de Carapebus, resultado da guerra entre facções do tráfico de drogas, o clima no bairro é de tensão. No último dia 21, por exemplo, um homem foi baleado e um carro ficou fuzilado na região. Ônibus chegaram a deixar de circular e a segurança precisou ser reforçada.

