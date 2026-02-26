Homem é preso com duas espingardas e 11 pássaros silvestres em Guaçuí

Onze pássaros silvestres e quatro armas foram apreendidos em Guaçuí, no Caparaó do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 39 anos foi preso na quarta-feira (25) por manter pássaros silvestres em cativeiro e possuir armas sem autorização em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais foram até a casa do suspeito para cumprir um mandado de prisão. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou se esconder, mas acabou detido.

Dentro da residência, foram encontrados seis coleiros e cinco trinca-ferros. As aves foram resgatadas pela Polícia Militar Ambiental e encaminhadas ao Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, onde foram entregues a agentes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Durante a ação, também foram apreendidas duas espingardas calibre .22 com cano modificado, dois revólveres de pressão, munições de diversos calibres e um aparelho celular.