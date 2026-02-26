"Biel"

Traficante ligado ao CV é preso em condomínio de Guarapari

Segundo a Polícia Civil, o preso tem relação com os ataques a tiros ocorridos recentemente na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:50

Um integrante da facção criminosa Comando Vermelho foi preso em um condomínio em Village do Sol, Guarapari, no Espírito Santo, durante operação contra três alvos ligados a ataques recentes na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (26). De acordo com o delegado Fabrício Dutra, do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o suspeito é de alta periculosidade, frequentava o Rio de Janeiro e recebia ordem de comparsas cariocas.

Bebeu uísque demais

O suspeito não reagiu à prisão e apresentou uma justificativa inusitada: afirmou ter bebido uísque excessivamente na noite anterior. "Havia uma possibilidade de confronto, mas a técnica da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) conseguiu chegar ao indivíduo que estava em posse de uma pistola 9 milímetros. Ele não reagiu porque alega ter bebido muito uísque. Para nós foi uma oportunidade boa", relatou o delegado.

Desde a semana passada, a região da Grande Terra Vermelha está no noticiário policial. No último dia 19, um grupo desceu de uma van, e iniciou um ataque que deixou um morto e um ferido em João Goulart. No mesmo bairro, no dia 23, um homem foi morto em confronto com a Polícia Militar. Como represália, suspeitos atearam fogo em um ônibus em Morada da Barra. Os coletivos chegaram a ficar sem circular pela região por mais de um dia.

Ônibus da linha 616 foi incendiado no dia 23 de fevereiro Crédito: Archimedes Patricio

A motivação dos ataques, segundo as autoridades, é a disputa entre facções rivais do tráfico de drogas. "Estamos com um problema em Vila Velha, uma guerra que aconteceu, e nós tínhamos alguns alvos prioritários. Fizemos essa operação importantíssima, e esta é uma prisão que chamamos de muito qualificada", ponderou Dutra.

