Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil em Jaguaré
Publicado em 26/02/2026 às 15h13
Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, Norte do Espírito Santo, foi apreendido na manhã desta quinta-feira (26) após cumprimento de mandado de internação.
O roubo aconteceu quando a vítima seguia para a agência bancária para realizar um depósito e acabou abordada por um criminoso armado, que levou uma bolsa com a quantia em dinheiro. O autor foi preso na última segunda-feira (23).
De acordo com a Polícia Civil, o adolescente teria dado cobertura ao comparsa sobre a chegada da vítima. Ele foi encaminhado para a delegacia de São Mateus e permanece à disposição da Justiça.