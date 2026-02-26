Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil em Jaguaré

Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, Norte do Espírito Santo, foi apreendido na manhã desta quinta-feira (26) após cumprimento de mandado de internação.

O roubo aconteceu quando a vítima seguia para a agência bancária para realizar um depósito e acabou abordada por um criminoso armado, que levou uma bolsa com a quantia em dinheiro. O autor foi preso na última segunda-feira (23).