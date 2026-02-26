Tio é preso por estuprar sobrinho autista de 5 anos em Vila Valério

Um homem de 61 anos foi detido e indiciado pelo estupro do próprio sobrinho, uma criança de 5 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na localidade de Córrego da Fama, em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu na quarta-feira (25). De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito é tio paterno da vítima, e os abusos vinham acontecendo desde meados de 2024. A denúncia foi formalizada pela mãe da criança.

O caso foi investigado pela Delegacia de Jaguaré. Após a coleta de provas e a confirmação da autoria do crime, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do homem. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha.