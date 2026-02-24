Ônibus da linha 616 seguem com trajeto alterado após ataque em Vila Velha

De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo ( Ceturb-ES ), por motivo de segurança, os veículos não estão seguindo até o ponto final, encerrando a viagem na Estrada Ayrton Senna, no bairro João Goulart. “Assim que a situação voltar ao normal, o itinerário original será retomado”, informou a companhia.

O ataque ao ônibus ocorreu por volta das 8h30 de segunda-feira (23). Dois encapuzados invadiram o veículo da linha 616, mandaram cerca de 15 passageiros descerem, espalharam combustível e atearam fogo. Testemunhas relataram que os criminosos afirmaram que o ataque seria uma represália à morte de um homem ocorrida horas antes, no bairro João Goulart, durante um confronto com a Polícia Militar.