Ônibus da linha 616 seguem com trajeto alterado após ataque em Vila Velha

Publicado em 24/02/2026 às 07h45
Ônibus da linha 616 foi incendiado na Avenida Brasil, na manhã desta segunda-feira (23)
Ônibus da linha 616 foi incendiado na Avenida Brasil, na manhã desta segunda-feira (23) Crédito: Archimedes Patricio

Os ônibus da linha 616 (Terminal Itaparica / Morada da Barra via Barramares), do Sistema Transcol, seguem com o itinerário alterado na manhã desta terça-feira (24), após um coletivo ser incendiado em Morada da Barra, em Vila Velha.

De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), por motivo de segurança, os veículos não estão seguindo até o ponto final, encerrando a viagem na Estrada Ayrton Senna, no bairro João Goulart. “Assim que a situação voltar ao normal, o itinerário original será retomado”, informou a companhia.

O ataque ao ônibus ocorreu por volta das 8h30 de segunda-feira (23). Dois encapuzados invadiram o veículo da linha 616, mandaram cerca de 15 passageiros descerem, espalharam combustível e atearam fogo. Testemunhas relataram que os criminosos afirmaram que o ataque seria uma represália à morte de um homem ocorrida horas antes, no bairro João Goulart, durante um confronto com a Polícia Militar.

