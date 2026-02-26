Como saber se intimação para devolver celular roubado é verdadeira

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:21
Uma nova ação do Projeto Recupera, voltada à localização, apreensão e restituição de celulares furtados, roubados ou extraviados, está prevista para este sábado (28), segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). A ação, que já ajudou a recuperar mais de mil aparelhos, é permanente.
Diversas tecnologias são utilizadas para rastrear o aparelho e intimar quem está com ele a fazer a devolução voluntária, para que, depois, o celular seja restituído ao verdadeiro dono.
A intimação, por exemplo, é feita por meio do WhatsApp, e a pessoa que não entregar poderá responder criminalmente. Mas como saber se a intimação é verdadeira?
Segundo a PCES, as notificações são enviadas exclusivamente por números com DDD (27), pertencentes à equipe oficial da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), sendo eles: (27) 98824-4647 ou (27) 98824-4714. Em caso de dúvida, a orientação é confirmar a mensagem apenas por esses canais oficiais.
Em caso de dúvidas, a PCES orienta que a população busque informações oficiais em suas unidades, acesse o site www.pc.es.gov.br ou entre em contato diretamente com a SPRM, responsável pelo projeto:
Quem estiver de posse de aparelho identificado como furtado ou roubado será intimado por mensagem, com:
Ao comparecer ao local, é preciso apresentar documento oficial com foto. Após a entrega, será necessário um comprovante de devolução. Caso a intimação não seja atendida, o cidadão poderá responder legalmente, inclusive por receptação.
A Polícia Civil não solicita qualquer pagamento, taxa ou depósito para devolução de aparelhos recuperados. Além disso, não será solicitada a entrega em locais que não sejam nas unidades policiais, nem autoriza o recolhimento por terceiros, como motoboys, motoristas de aplicativo ou serviços de entrega.
“As divulgações dos contatos oficiais têm o objetivo de oferecer segurança e transparência à população, assegurando que todas as comunicações relacionadas ao Projeto Recupera sejam facilmente verificáveis”, destacou o superintendente da SPRM, delegado Ícaro Ruginski.
