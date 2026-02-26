Home
>
Cotidiano
>
Como saber se intimação para devolver celular roubado é verdadeira

Como saber se intimação para devolver celular roubado é verdadeira

No iniciativa, o contato é feito por números oficiais da PCES através do WhatsApp. Caso a pessoa que não entregue o aparelho após ser intimada, ela poderá responder criminalmente; confira os detalhes

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:21

Polícia Civil enviará notificação por WhatsApp para devolução de aparelhos roubados ou furtados
Polícia Civil enviará notificação por WhatsApp para devolução de aparelhos roubados ou furtados Crédito: De Pexels por Pixabay

Uma nova ação do Projeto Recupera, voltada à localização, apreensão e restituição de celulares furtados, roubados ou extraviados, está prevista para este sábado (28), segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). A ação, que já ajudou a recuperar mais de mil aparelhos, é permanente.

Recomendado para você

Doações de alimentos não perecíveis, água mineral, colchões e produtos de limpeza poderão ser entregues em diversos pontos da cidade

Cachoeiro inicia campanha de doações para vítimas de chuvas em MG

Os bairros Bento Ferreira, Enseada do Suá, Jardim da Penha e Bairro República receberão os cortejos; confira as mudanças para sábado (28) e domingo (1)

Ruas e avenidas serão interditadas para desfiles de blocos em Vitória

No iniciativa, o contato é feito por números oficiais da PCES através do WhatsApp. Caso a pessoa que não entregue o aparelho após ser intimada, ela poderá responder criminalmente; confira os detalhes

Como saber se intimação para devolver celular roubado é verdadeira

Diversas tecnologias são utilizadas para rastrear o aparelho e intimar quem está com ele a fazer a devolução voluntária, para que, depois, o celular seja restituído ao verdadeiro dono.

Leia mais

Imagem - Como recuperar celular roubado ou furtado no ES? Veja passo a passo

Como recuperar celular roubado ou furtado no ES? Veja passo a passo

A intimação, por exemplo, é feita por meio do WhatsApp, e a pessoa que não entregar poderá responder criminalmente. Mas como saber se a intimação é verdadeira?

Número oficial

Segundo a PCES, as notificações são enviadas exclusivamente por números com DDD (27), pertencentes à equipe oficial da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), sendo eles: (27) 98824-4647 ou (27) 98824-4714. Em caso de dúvida, a orientação é confirmar a mensagem apenas por esses canais oficiais.

Em caso de dúvidas, a PCES orienta que a população busque informações oficiais em suas unidades, acesse o site www.pc.es.gov.br ou entre em contato diretamente com a SPRM, responsável pelo projeto:

  • Telefones: (27) 3198-5869 | (27) 98824-4647 | (27) 98824-4714;
  • E-mail: [email protected];
  • Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.290, bairro Santa Luíza, Vitória | Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Intimação

Quem estiver de posse de aparelho identificado como furtado ou roubado será intimado por mensagem, com:

  • Nome da pessoa intimada
  • Data e horário para comparecimento
  • Endereço da unidade policial
  • Telefone para confirmação

Ao comparecer ao local, é preciso apresentar documento oficial com foto. Após a entrega, será necessário um comprovante de devolução. Caso a intimação não seja atendida, o cidadão poderá responder legalmente, inclusive por receptação.

Outros cuidados contra golpes

A Polícia Civil não solicita qualquer pagamento, taxa ou depósito para devolução de aparelhos recuperados. Além disso, não será solicitada a entrega em locais que não sejam nas unidades policiais, nem autoriza o recolhimento por terceiros, como motoboys, motoristas de aplicativo ou serviços de entrega.

“As divulgações dos contatos oficiais têm o objetivo de oferecer segurança e transparência à população, assegurando que todas as comunicações relacionadas ao Projeto Recupera sejam facilmente verificáveis”, destacou o superintendente da SPRM, delegado Ícaro Ruginski.

Leia mais

Imagem - Menos telas: 7 técnicas simples para acalmar a mente longe do celular

Menos telas: 7 técnicas simples para acalmar a mente longe do celular

Imagem - 10 celulares de até R$ 1000 que valem a pena comprar em 2026

10 celulares de até R$ 1000 que valem a pena comprar em 2026

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Roubo Furto Celular

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais