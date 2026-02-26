Projeto Recupera

Como saber se intimação para devolver celular roubado é verdadeira

No iniciativa, o contato é feito por números oficiais da PCES através do WhatsApp. Caso a pessoa que não entregue o aparelho após ser intimada, ela poderá responder criminalmente; confira os detalhes

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:21

Polícia Civil enviará notificação por WhatsApp para devolução de aparelhos roubados ou furtados Crédito: De Pexels por Pixabay

Uma nova ação do Projeto Recupera, voltada à localização, apreensão e restituição de celulares furtados, roubados ou extraviados, está prevista para este sábado (28), segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). A ação, que já ajudou a recuperar mais de mil aparelhos, é permanente.

Diversas tecnologias são utilizadas para rastrear o aparelho e intimar quem está com ele a fazer a devolução voluntária, para que, depois, o celular seja restituído ao verdadeiro dono.

Leia mais Como recuperar celular roubado ou furtado no ES? Veja passo a passo

A intimação, por exemplo, é feita por meio do WhatsApp, e a pessoa que não entregar poderá responder criminalmente. Mas como saber se a intimação é verdadeira?

Número oficial

Segundo a PCES, as notificações são enviadas exclusivamente por números com DDD (27), pertencentes à equipe oficial da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), sendo eles: (27) 98824-4647 ou (27) 98824-4714. Em caso de dúvida, a orientação é confirmar a mensagem apenas por esses canais oficiais.

Em caso de dúvidas, a PCES orienta que a população busque informações oficiais em suas unidades, acesse o site www.pc.es.gov.br ou entre em contato diretamente com a SPRM, responsável pelo projeto:

Telefones: (27) 3198-5869 | (27) 98824-4647 | (27) 98824-4714;

E-mail: [email protected];

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.290, bairro Santa Luíza, Vitória | Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h



Intimação

Quem estiver de posse de aparelho identificado como furtado ou roubado será intimado por mensagem, com:

Nome da pessoa intimada

Data e horário para comparecimento

Endereço da unidade policial

Telefone para confirmação

Ao comparecer ao local, é preciso apresentar documento oficial com foto. Após a entrega, será necessário um comprovante de devolução. Caso a intimação não seja atendida, o cidadão poderá responder legalmente, inclusive por receptação.

Outros cuidados contra golpes

A Polícia Civil não solicita qualquer pagamento, taxa ou depósito para devolução de aparelhos recuperados. Além disso, não será solicitada a entrega em locais que não sejam nas unidades policiais, nem autoriza o recolhimento por terceiros, como motoboys, motoristas de aplicativo ou serviços de entrega.

“As divulgações dos contatos oficiais têm o objetivo de oferecer segurança e transparência à população, assegurando que todas as comunicações relacionadas ao Projeto Recupera sejam facilmente verificáveis”, destacou o superintendente da SPRM, delegado Ícaro Ruginski.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta