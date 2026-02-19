10 celulares de até R$ 1000 que valem a pena comprar em 2026

Quer economizar e garantir qualidade? conheça celulares disponíveis por menos de R$1000 no mercado. Crédito: Canva

Quer comprar um celular novo, mas não sabe como escolher? Encontrar um smartphone que combine bom desempenho e um preço acessível pode parecer um desafio. Porém, em 2026, o segmento de aparelhos de até R$1000 está mais competitivo do que nunca, oferecendo opções robustas e que atendem às necessidades da maioria dos usuários. Seja para quem busca um aparelho para o dia a dia, para redes sociais, jogos leves ou para garantir uma boa câmera sem gastar muito, existem modelos que se destacam pelo excelente custo-benefício.

Prepare-se para descobrir os 10 melhores smartphones de até R$1.000 e garanta já o seu!

Samsung Galaxy A16 4G

O Samsung Galaxy A16 4G se posiciona como uma das melhores escolhas para quem busca um celular completo e acessível. Com uma tela AMOLED vibrante, ele oferece uma experiência visual imersiva para consumir conteúdo. Sua bateria de longa duração garante que você fique conectado por mais tempo, e o conjunto de câmeras entrega fotos de boa qualidade para registrar os momentos importantes.

É um aparelho que equilibra bem desempenho, bateria e câmera, sendo ideal para o uso cotidiano sem travamentos.

Celular Samsung Galaxy A16 128gb 4gb Comprar no Mercado Livre

Motorola Moto G35

O Motorola Moto G35 é um forte concorrente no segmento de até R$1000, destacando-se pelo seu desempenho fluido em tarefas diárias e pela impressionante duração da bateria. Equipado com um processador eficiente, ele lida bem com multitarefas e jogos leves.

A experiência de uso é aprimorada pela interface limpa do Android, característica da Motorola.

Para quem busca um celular confiável que não te deixe na mão ao longo do dia, o Moto G35 é uma excelente pedida.

Smartphone Motorola Moto g35 5G - 128GB Comprar no Mercado Livre

Xiaomi Redmi 14C

A Xiaomi continua a impressionar com seus smartphones de excelente custo-benefício, e o Redmi 14C não é exceção. Este modelo se destaca principalmente pela sua câmera, que oferece resultados surpreendentes para a faixa de preço, com boa riqueza de detalhes e cores.

Além disso, ele conta com uma tela de alta qualidade e um desempenho satisfatório para as atividades do dia a dia. É a escolha ideal para quem prioriza boas fotos e um aparelho que entrega mais do que o esperado pelo valor.

Smartphone Redmi 14c 128gb Comprar no Mercado Livre

Samsung Galaxy A07

Para quem busca um smartphone básico, mas extremamente confiável, o Samsung Galaxy A07 é uma ótima opção. Ele oferece o essencial para o uso diário, como acesso a redes sociais, mensagens e chamadas, com a qualidade e durabilidade esperadas da marca Samsung.

Sua bateria é um ponto forte, garantindo autonomia para um dia inteiro de uso moderado. É um aparelho sem grandes pretensões, mas que cumpre o que promete com eficiência e sem pesar no bolso.

Celular Samsung Galaxy A07 128gb Comprar no Mercado Livre

Xiaomi POCO C65

O Xiaomi POCO C65 é o celular perfeito para quem gosta de jogar e consumir conteúdo multimídia sem gastar muito. Com um processador otimizado para jogos leves e uma tela com boa taxa de atualização, ele oferece uma experiência de entretenimento fluida.

A bateria generosa complementa o pacote, permitindo longas horas de diversão.

É um aparelho que entrega um desempenho acima da média para a categoria, ideal para quem busca um celular com foco em entretenimento.

Xiaomi POCO Poco C65 Dual SIM 256GB Comprar no Mercado Livre

Realme C65

A Realme tem ganhado espaço no mercado brasileiro com aparelhos que combinam design moderno e recursos inteligentes a preços competitivos. O Realme C65 se destaca pelo seu visual elegante e pela interface intuitiva, que oferece uma experiência de uso agradável.

Ele conta com uma boa câmera e um desempenho consistente para as tarefas do dia a dia, sendo uma opção interessante para quem busca um celular com bom acabamento e funcionalidades extras.

Realme C65 Dual SIM 256 GB Comprar no Mercado Livre

Samsung Galaxy A05s

O Samsung Galaxy A05s é um celular que impressiona pela sua bateria de longa duração, ideal para quem passa muito tempo longe de uma tomada. Além disso, sua tela grande e imersiva é perfeita para assistir vídeos e navegar na internet.

Apesar de ser um modelo de entrada, ele oferece um desempenho satisfatório para as atividades básicas e um conjunto de câmeras que registra bons momentos. É uma excelente escolha para quem prioriza autonomia e uma boa experiência visual.

Smartphone Samsung Galaxy A05s 4G 128GB Comprar no Mercado Livre

Motorola Moto G15 4G

Para quem busca um celular com conectividade 4G sem gastar muito, o Motorola Moto G15 é uma das melhores opções em 2026. Ele oferece a velocidade do 4G para navegação e downloads ultrarrápidos, além de um desempenho ágil para o dia a dia.

Sua câmera entrega resultados decentes e a bateria garante uma boa autonomia. É o aparelho ideal para quem quer estar conectado com a tecnologia mais recente sem estourar o orçamento.

Moto G15 Dual Sim 4gb Ram 128gb Azul Marino Comprar no Mercado Livre

Xiaomi Redmi Note 14 4Gl

O Xiaomi Redmi Note 14 4G se destaca pela sua tela de alta qualidade, que oferece cores vibrantes e um bom nível de brilho, ideal para quem consome muito conteúdo multimídia. Além da tela, ele conta com um desempenho confiável para as tarefas diárias e uma bateria que aguenta o ritmo.

É um celular que entrega uma experiência premium em termos de tela e performance, sendo uma ótima opção para quem busca um aparelho completo por um preço justo.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 4G 128GB Comprar no Mercado Livre

Samsung Galaxy A15 4G

Fechando nossa lista, o Samsung Galaxy A15 5G é um modelo que traz a inovação da conectividade 5G para um público mais amplo. Ele oferece um bom equilíbrio entre desempenho, câmera e bateria, com a garantia de qualidade da Samsung. Sua tela é vibrante e o design moderno, tornando-o uma opção atraente para quem busca um celular atualizado e com acesso à rede 5G.

É a escolha perfeita para quem quer um smartphone completo e preparado para o futuro.

Samsung Galaxy A15 4G 128GB 4GB RAM Azul Escuro Comprar no Mercado Livre

A Gazeta integra o Saiba mais