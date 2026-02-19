10 celulares de até R$ 1000 que valem a pena comprar em 2026

Quer comprar um celular novo, mas não sabe como escolher? Encontrar um smartphone que combine bom desempenho e um preço acessível pode parecer um desafio. Porém, em 2026, o segmento de aparelhos de até R$1000 está mais competitivo do que nunca, oferecendo opções robustas e que atendem às necessidades da maioria dos usuários. Seja para quem busca um aparelho para o dia a dia, para redes sociais, jogos leves ou para garantir uma boa câmera sem gastar muito, existem modelos que se destacam pelo excelente custo-benefício.
Prepare-se para descobrir os 10 melhores smartphones de até R$1.000 e garanta já o seu!
Samsung Galaxy A16 4G
O Samsung Galaxy A16 4G se posiciona como uma das melhores escolhas para quem busca um celular completo e acessível. Com uma tela AMOLED vibrante, ele oferece uma experiência visual imersiva para consumir conteúdo. Sua bateria de longa duração garante que você fique conectado por mais tempo, e o conjunto de câmeras entrega fotos de boa qualidade para registrar os momentos importantes.
É um aparelho que equilibra bem desempenho, bateria e câmera, sendo ideal para o uso cotidiano sem travamentos.
Motorola Moto G35
O Motorola Moto G35 é um forte concorrente no segmento de até R$1000, destacando-se pelo seu desempenho fluido em tarefas diárias e pela impressionante duração da bateria. Equipado com um processador eficiente, ele lida bem com multitarefas e jogos leves.
A experiência de uso é aprimorada pela interface limpa do Android, característica da Motorola.
Para quem busca um celular confiável que não te deixe na mão ao longo do dia, o Moto G35 é uma excelente pedida.
Xiaomi Redmi 14C
A Xiaomi continua a impressionar com seus smartphones de excelente custo-benefício, e o Redmi 14C não é exceção. Este modelo se destaca principalmente pela sua câmera, que oferece resultados surpreendentes para a faixa de preço, com boa riqueza de detalhes e cores.
Além disso, ele conta com uma tela de alta qualidade e um desempenho satisfatório para as atividades do dia a dia. É a escolha ideal para quem prioriza boas fotos e um aparelho que entrega mais do que o esperado pelo valor.
Samsung Galaxy A07
Para quem busca um smartphone básico, mas extremamente confiável, o Samsung Galaxy A07 é uma ótima opção. Ele oferece o essencial para o uso diário, como acesso a redes sociais, mensagens e chamadas, com a qualidade e durabilidade esperadas da marca Samsung.
Sua bateria é um ponto forte, garantindo autonomia para um dia inteiro de uso moderado. É um aparelho sem grandes pretensões, mas que cumpre o que promete com eficiência e sem pesar no bolso.
Xiaomi POCO C65
O Xiaomi POCO C65 é o celular perfeito para quem gosta de jogar e consumir conteúdo multimídia sem gastar muito. Com um processador otimizado para jogos leves e uma tela com boa taxa de atualização, ele oferece uma experiência de entretenimento fluida.
A bateria generosa complementa o pacote, permitindo longas horas de diversão.
É um aparelho que entrega um desempenho acima da média para a categoria, ideal para quem busca um celular com foco em entretenimento.
Realme C65
A Realme tem ganhado espaço no mercado brasileiro com aparelhos que combinam design moderno e recursos inteligentes a preços competitivos. O Realme C65 se destaca pelo seu visual elegante e pela interface intuitiva, que oferece uma experiência de uso agradável.
Ele conta com uma boa câmera e um desempenho consistente para as tarefas do dia a dia, sendo uma opção interessante para quem busca um celular com bom acabamento e funcionalidades extras.
Samsung Galaxy A05s
O Samsung Galaxy A05s é um celular que impressiona pela sua bateria de longa duração, ideal para quem passa muito tempo longe de uma tomada. Além disso, sua tela grande e imersiva é perfeita para assistir vídeos e navegar na internet.
Apesar de ser um modelo de entrada, ele oferece um desempenho satisfatório para as atividades básicas e um conjunto de câmeras que registra bons momentos. É uma excelente escolha para quem prioriza autonomia e uma boa experiência visual.
Motorola Moto G15 4G
Para quem busca um celular com conectividade 4G sem gastar muito, o Motorola Moto G15 é uma das melhores opções em 2026. Ele oferece a velocidade do 4G para navegação e downloads ultrarrápidos, além de um desempenho ágil para o dia a dia.
Sua câmera entrega resultados decentes e a bateria garante uma boa autonomia. É o aparelho ideal para quem quer estar conectado com a tecnologia mais recente sem estourar o orçamento.
Xiaomi Redmi Note 14 4Gl
O Xiaomi Redmi Note 14 4G se destaca pela sua tela de alta qualidade, que oferece cores vibrantes e um bom nível de brilho, ideal para quem consome muito conteúdo multimídia. Além da tela, ele conta com um desempenho confiável para as tarefas diárias e uma bateria que aguenta o ritmo.
É um celular que entrega uma experiência premium em termos de tela e performance, sendo uma ótima opção para quem busca um aparelho completo por um preço justo.
Samsung Galaxy A15 4G
Fechando nossa lista, o Samsung Galaxy A15 5G é um modelo que traz a inovação da conectividade 5G para um público mais amplo. Ele oferece um bom equilíbrio entre desempenho, câmera e bateria, com a garantia de qualidade da Samsung. Sua tela é vibrante e o design moderno, tornando-o uma opção atraente para quem busca um celular atualizado e com acesso à rede 5G.
É a escolha perfeita para quem quer um smartphone completo e preparado para o futuro.
