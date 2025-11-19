Clube A Gazeta
Saiba quais celulares de até R$ 1.000 comprar na Black Friday

Com o aumento no número de telefones, a expectativa é também de uma variação nos preços. Saiba como escolher um bom aparelho gastando pouco

Vitória
Publicado em 19/11/2025 às 17h31
Dicas de como escolher celulares que não pesam o bolso nessa black friday. Crédito: Shutterstock
Não tem jeito. Eles já se tornaram itens essenciais e quase todo mundo carrega um na bolsa, no bolso, na mochila ou nas próprias mãos. Afinal, segundo um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Brasil já tem mais aparelhos de celulares do que habitantes. O estudo revelou que, atualmente, existem mais de 272 aparelhos em funcionamento, o que representa uma média de mais de um celular por brasileiro.

Mas não para por aí. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase 90% da população acima de 10 anos já possui um aparelho de telefone móvel para uso pessoal. Um aumento de mais de 11% em relação a 2016, ou seja, em menos de dez anos.

É claro que esses números são resultado de uma popularização dos aparelhos que contam com uma variedade de modelos para todos os bolsos e tipos. Entretanto, esse aumento pode gerar alguns impactos, além de indivíduos dependentes de tecnologia.

Nas últimas semanas, a empresa Xiaomi divulgou que prevê um aumento no valor dos aparelhos para 2026 devido a escassez dos chips. Claro que o crescente número de celulares no mundo tem influência nesse processo, mas vale destacar que boa parte desse problema tem sido causada pela escassez crítica de semicondutores.

De qualquer forma, com o aumento no valor dos aparelhos de celular, escolher por um modelo se torna uma tarefa ainda mais desafiadora, uma vez que com os preços elevados a troca de telefone pode ser um movimento menos frequente.

O que se deve levar em conta ao escolher um aparelho de celular

  1. 01

    Orçamento

    O primeiro passo é, claro, definir o valor que se pretende gastar. Seja em uma compra à vista, seja em uma compra parcelada, é importante estabelecer um teto de custos para que a compra do aparelho não pese no orçamento ou interfira muito nas economias.

  2. 02

    Uso

    O segundo passo é entender qual será o uso desse aparelho. Se for para um uso profissional para produção de conteúdo, por exemplo, vale a pena estudar modelos com boas câmeras, processamento e memória. Entretanto, se for para um uso pessoal, esses itens não são tão fundamentais assim .

  3. 03

    Avaliações

    E antes de finalizar o carrinho, vale a pena estudar as avaliações daquele modelo. Pergunte para quem possui o modelo parecido ou pesquise por vídeos mostrando o funcionamento do aparelho no dia a dia.

Como escolher um celular de até R$ 1.000

Com a Black Friday chegando, nada melhor do que aproveitar a oportunidade para trocar de celular e aproveitar as dicas para não errar na hora de escolher um aparelho novo. De olho nisso, separamos alguns modelos para quem está pensando em investir em um celular novo. 

Smartphone Motorola Moto g15

Smartphone Motorola Moto g05

Samsung Galaxy A16

Smartphone Xiaomi Redmi Note 13

Samsung Galaxy A16

Smartphone Xiaomi Redmi 14C

Redmi A5 4 Ram

Realme Note 60

