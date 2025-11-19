Saiba quais celulares de até R$ 1.000 comprar na Black Friday

Dicas de como escolher celulares que não pesam o bolso nessa black friday. Crédito: Shutterstock

Não tem jeito. Eles já se tornaram itens essenciais e quase todo mundo carrega um na bolsa, no bolso, na mochila ou nas próprias mãos. Afinal, segundo um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Brasil já tem mais aparelhos de celulares do que habitantes. O estudo revelou que, atualmente, existem mais de 272 aparelhos em funcionamento, o que representa uma média de mais de um celular por brasileiro.

Mas não para por aí. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase 90% da população acima de 10 anos já possui um aparelho de telefone móvel para uso pessoal. Um aumento de mais de 11% em relação a 2016, ou seja, em menos de dez anos.

É claro que esses números são resultado de uma popularização dos aparelhos que contam com uma variedade de modelos para todos os bolsos e tipos. Entretanto, esse aumento pode gerar alguns impactos, além de indivíduos dependentes de tecnologia.

Nas últimas semanas, a empresa Xiaomi divulgou que prevê um aumento no valor dos aparelhos para 2026 devido a escassez dos chips. Claro que o crescente número de celulares no mundo tem influência nesse processo, mas vale destacar que boa parte desse problema tem sido causada pela escassez crítica de semicondutores.

De qualquer forma, com o aumento no valor dos aparelhos de celular, escolher por um modelo se torna uma tarefa ainda mais desafiadora, uma vez que com os preços elevados a troca de telefone pode ser um movimento menos frequente.

O que se deve levar em conta ao escolher um aparelho de celular

01 Orçamento O primeiro passo é, claro, definir o valor que se pretende gastar. Seja em uma compra à vista, seja em uma compra parcelada, é importante estabelecer um teto de custos para que a compra do aparelho não pese no orçamento ou interfira muito nas economias. 02 Uso O segundo passo é entender qual será o uso desse aparelho. Se for para um uso profissional para produção de conteúdo, por exemplo, vale a pena estudar modelos com boas câmeras, processamento e memória. Entretanto, se for para um uso pessoal, esses itens não são tão fundamentais assim . 03 Avaliações E antes de finalizar o carrinho, vale a pena estudar as avaliações daquele modelo. Pergunte para quem possui o modelo parecido ou pesquise por vídeos mostrando o funcionamento do aparelho no dia a dia.

Como escolher um celular de até R$ 1.000

Com a Black Friday chegando, nada melhor do que aproveitar a oportunidade para trocar de celular e aproveitar as dicas para não errar na hora de escolher um aparelho novo. De olho nisso, separamos alguns modelos para quem está pensando em investir em um celular novo.

