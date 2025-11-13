Clube A Gazeta
Comprar ar-condicionado antes do verão é mais barato? Veja se vale a pena

Garantir o ar-condicionado antes dos dias mais quentes te fará economizar dinheiro? Economistas explicam se essa é uma boa ideia

Vitória
Publicado em 13/11/2025 às 15h27
Descubra se vale realmente a pena comprar ar-condicionado antes do verão. Crédito: Canva
Dizem que a melhor época para comprar um ar-condicionado é fora da temporada de calor. E, em grande parte, essa lógica faz certo sentido. O mercado de climatização é muito influenciado pela sazonalidade. Por exemplo, no verão as pessoas compram mais sorvete e no inverno mais casacos. Então, quando dizemos que algo é influenciado pela época do ano, isso significa que se vende mais em certos períodos e menos em outros. Mas afinal, quando comprar o aparelho e economizar? Veja neste conteúdo.

Durante os meses de inverno (junho, julho e agosto) e no início da primavera (setembro e outubro), a demanda por aparelhos de ar-condicionado é naturalmente mais baixa. Com menos consumidores buscando o produto, os varejistas e fabricantes tendem a reduzir os preços para liberar estoque e manter o fluxo de caixa.

Por outro lado, quando o verão se aproxima e as ondas de calor se intensificam, a demanda dispara. Esse pico de procura não apenas eleva os preços, mas também pode levar à escassez de modelos e à dificuldade de agendar a instalação.

A alta demanda do verão e o risco de escassez

A dinâmica de preços no mercado de climatização é tão sensível que pode impactar até mesmo índices macroeconômicos. A compra antecipada não é apenas uma dica de economia doméstica, mas uma estratégia para evitar picos inflacionários.

Segundo o economista da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), Ulisses Ruiz de Gamboa, em entrevista para a Revista IstoÉ, o mercado de climatização tem passado por forte pressão de oferta e demanda: “Se a oferta de ar-condicionado, ventiladores e climatizadores não acompanhar o ritmo da demanda, os preços podem subir, gerando um impacto sazonal que reforça a alta do IPCA”

Essa dinâmica foi observada recentemente, quando houve desequilíbrio entre demanda e oferta em 2023, resultando em alta de 25,7% nos preços dos aparelhos.

Isso serve como aviso para varejistas e consumidores: monitorar tendências do mercado e negociar com atenção para escapar de picos de preço sazonais.

Tipos de ar-condicionado

Antes de aproveitar os preços baixos, é fundamental saber qual tipo de aparelho se adequa melhor à sua necessidade. A escolha correta impacta diretamente na eficiência energética e no conforto.

Ar-condicionado Split

É dividido em duas unidades (interna e externa), sendo mais silencioso e estético. Possui também um design moderno e maior capacidade (BTUs). Porém, precisa de instalação especializada, se tornando mais cara, além de precisar de espaço externo.

Ar-condicionado Janela

Contém unidade única instalada em um buraco na parede, mas tem uma instalação mais simples e barata. Mas suas desvantagens são: é mais barulhento e geralmentee tem menor eficiência energética.

Ar-Condicionado Portátil

Possui unidade única com rodinhas, sem precisar de instalação fixa. Por conta das rodinhas, a mobilidade é uma de suas vantagens, mas tem menor capacidade de refrigeração, é mais barulhento e precisa de duto de exaustão na janela.

Ar-condicionado Inverter (Tecnologia)

Na verdade, o Inverter não é um tipo de ar-condicionado, mas sim uma tecnologia que regula a velocidade do compressor. A tecnologia economiza até 60% do consumo de energia, atinge a temperatura selecionada mais rápido e mantém ela estável. Porém, o preço inicial é mais alto do que os outros modelos.

A exceção à regra

Ao comprar no pico do verão, o consumidor não só paga mais caro pelo aparelho, como também enfrenta preços de instalação inflacionados e longas filas de espera. Por isso, a combinação do período de baixa sazonalidade (primavera) com o pico de promoções da Black Friday (novembro) se torna o momento ideal.

Aproveitar as ofertas de novembro para garantir o aparelho e a instalação antes que o calor extremo chegue é, de longe, a estratégia mais inteligente e econômica. Por isso, separamos alguns modelos de ar-condicionados para aproveitar na Black Friday.

Ar-condicionado Split Inverter Electrolux

Ar-condicionado Split Inverter Electrolux

Ar Condicionado Split LG Dual Inverter

Ar Condicionado Split LG Dual Inverter

Ar Condicionado Split Inverter Agratto

Ar Condicionado Split Inverter Agratto

Ar Condicionado Split Elgin Eco Inverter

Ar Condicionado Split Elgin Eco Inverter

Ar Condicionado Split Hi Wall TCL

Ar Condicionado Split Hi Wall TCL

Ar Condicionado Split Hi Wall Gree

Ar Condicionado Split Hi Wall Gree

Ar Condicionado TCL Split Elite Inverter

Ar Condicionado TCL Split Elite Inverter

Ar Condicionado Split Fontaine

Ar Condicionado Split Fontaine

Ar condicionado Split Teto Carrier Xperience

Ar condicionado Split Teto Carrier Xperience

Ar Condicionado Portátil Philco

Ar Condicionado Portátil Philco

Afinal, vale a pena comprar antes do verão?

A resposta é sim, mas com ressalvas. Comprar antes do verão, principalmente entre o final do inverno e o início da primavera, oferece três grandes vantagens:

Preços mais baixos

A baixa demanda permite que as lojas ofereçam descontos mais agressivos e condições de pagamento mais vantajosas.

Maior variedade

estoque está completo, permitindo que o consumidor escolha o modelo ideal de ar-condicionado (Inverter, Janela, Portátil) e a potência (BTUs) mais adequada.

Instalação facilitada

A demanda por técnicos instaladores é menor, o que reduz o preço do serviço e o tempo de espera, garantindo que o aparelho esteja pronto antes do calor intenso.

