Comprar ar-condicionado antes do verão é mais barato? Veja se vale a pena

Dizem que a melhor época para comprar um ar-condicionado é fora da temporada de calor. E, em grande parte, essa lógica faz certo sentido. O mercado de climatização é muito influenciado pela sazonalidade. Por exemplo, no verão as pessoas compram mais sorvete e no inverno mais casacos. Então, quando dizemos que algo é influenciado pela época do ano, isso significa que se vende mais em certos períodos e menos em outros. Mas afinal, quando comprar o aparelho e economizar? Veja neste conteúdo.

Durante os meses de inverno (junho, julho e agosto) e no início da primavera (setembro e outubro), a demanda por aparelhos de ar-condicionado é naturalmente mais baixa. Com menos consumidores buscando o produto, os varejistas e fabricantes tendem a reduzir os preços para liberar estoque e manter o fluxo de caixa.

Por outro lado, quando o verão se aproxima e as ondas de calor se intensificam, a demanda dispara. Esse pico de procura não apenas eleva os preços, mas também pode levar à escassez de modelos e à dificuldade de agendar a instalação.

A alta demanda do verão e o risco de escassez

A dinâmica de preços no mercado de climatização é tão sensível que pode impactar até mesmo índices macroeconômicos. A compra antecipada não é apenas uma dica de economia doméstica, mas uma estratégia para evitar picos inflacionários.

Segundo o economista da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), Ulisses Ruiz de Gamboa, em entrevista para a Revista IstoÉ, o mercado de climatização tem passado por forte pressão de oferta e demanda: “Se a oferta de ar-condicionado, ventiladores e climatizadores não acompanhar o ritmo da demanda, os preços podem subir, gerando um impacto sazonal que reforça a alta do IPCA”

Essa dinâmica foi observada recentemente, quando houve desequilíbrio entre demanda e oferta em 2023, resultando em alta de 25,7% nos preços dos aparelhos.

Isso serve como aviso para varejistas e consumidores: monitorar tendências do mercado e negociar com atenção para escapar de picos de preço sazonais.

Tipos de ar-condicionado

Antes de aproveitar os preços baixos, é fundamental saber qual tipo de aparelho se adequa melhor à sua necessidade. A escolha correta impacta diretamente na eficiência energética e no conforto.

Ar-condicionado Split

É dividido em duas unidades (interna e externa), sendo mais silencioso e estético. Possui também um design moderno e maior capacidade (BTUs). Porém, precisa de instalação especializada, se tornando mais cara, além de precisar de espaço externo.

Ar-condicionado Janela

Contém unidade única instalada em um buraco na parede, mas tem uma instalação mais simples e barata. Mas suas desvantagens são: é mais barulhento e geralmentee tem menor eficiência energética.

Ar-Condicionado Portátil

Possui unidade única com rodinhas, sem precisar de instalação fixa. Por conta das rodinhas, a mobilidade é uma de suas vantagens, mas tem menor capacidade de refrigeração, é mais barulhento e precisa de duto de exaustão na janela.

Ar-condicionado Inverter (Tecnologia)

Na verdade, o Inverter não é um tipo de ar-condicionado, mas sim uma tecnologia que regula a velocidade do compressor. A tecnologia economiza até 60% do consumo de energia, atinge a temperatura selecionada mais rápido e mantém ela estável. Porém, o preço inicial é mais alto do que os outros modelos.

A exceção à regra

Ao comprar no pico do verão, o consumidor não só paga mais caro pelo aparelho, como também enfrenta preços de instalação inflacionados e longas filas de espera. Por isso, a combinação do período de baixa sazonalidade (primavera) com o pico de promoções da Black Friday (novembro) se torna o momento ideal.

Aproveitar as ofertas de novembro para garantir o aparelho e a instalação antes que o calor extremo chegue é, de longe, a estratégia mais inteligente e econômica. Por isso, separamos alguns modelos de ar-condicionados para aproveitar na Black Friday.

Afinal, vale a pena comprar antes do verão?

A resposta é sim, mas com ressalvas. Comprar antes do verão, principalmente entre o final do inverno e o início da primavera, oferece três grandes vantagens:

Preços mais baixos

A baixa demanda permite que as lojas ofereçam descontos mais agressivos e condições de pagamento mais vantajosas.

Maior variedade

O estoque está completo, permitindo que o consumidor escolha o modelo ideal de ar-condicionado (Inverter, Janela, Portátil) e a potência (BTUs) mais adequada.

Instalação facilitada

A demanda por técnicos instaladores é menor, o que reduz o preço do serviço e o tempo de espera, garantindo que o aparelho esteja pronto antes do calor intenso.

