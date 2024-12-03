Ar condicionado inverter, portátil ou de janela? Saiba qual gasta menos energia

Com o verão
se aproximando, garantir um ambiente fresco e confortável se torna prioridade. Entre os diferentes tipos de ar condicionado disponíveis – como inverter, portátil, de janela e split – escolher o modelo ideal vai além do preço: é preciso considerar consumo de energia, eficiência
e adequação ao espaço. Neste artigo, explicamos as diferenças entre esses tipos de ar condicionado, apresentamos os modelos mais indicados e compartilhamos dicas para escolher os BTUs ideais e evitar erros que podem aumentar a conta de energia
.
Este modelo de ar condicionado
funciona de forma a ajustar a velocidade do compressor de acordo com o ambiente, e por isso, é conhecido pela sua eficiência energética
. Também tende a ter menos ruído que modelos convencionais e controle mais preciso da temperatura. Muitas vezes funciona em conjunto com um sistema split, que possui duas unidades – uma interna (evaporadora) e outra externa (condensadora).
Esse modelo é colocado diretamente na janela da sua casa, de forma que requere instalação, mas sem o famoso "quebra-quebra". Ele costuma ter um menor custo inicial, no entanto, apresenta um maior consumo de energia e ruído elevado.
Outra opção que tem estado em alta, o ar condicionado portátil
é uma peça única, que não tem necessidade de instalação e é fácil de mover pela casa. Mas vale lembrar que tem uma menor eficiência energética, maior ruído e uma capacidade mais limitada de resfriamento.
O ar condicionado inverter é o mais econômico, graças à tecnologia que evita os picos de energia, e com maior capacidade. Comparado aos modelos convencionais, ele consome menos eletricidade ao longo do tempo. Entre os modelos tradicionais, o split também apresenta eficiência superior ao de janela ou portátil.
Com tecnologia WindFree, este modelo elimina o desconforto do vento gelado, dispersando o ar climatizado por 23.000 microfuros. Oferece até 77% de economia de energia, conexão Wi-Fi via SmartThings para controle remoto e comando de voz, além de climatizar ambientes 43% mais rápido. Tem como destaque um excelente custo-benefício.
Com eficiência energética A, é compatível com Google Assistant e vem com controle remoto. Um dos mais vendidos, combina resfriamento e aquecimento em um design prático e eficiente.
Inovação da Daikin com eficiência energética A e com um dos menores consumos apontados pelo Inmetro
. A estrutura facilita a manutenção e oferece baixo nível de ruído. O modelo Hi Wall, fixado na parede, é compacto e ideal para diversos ambientes.
Com tecnologia AI Inverter, possui Wi-Fi e Bluetooth para controle remoto fácil. O sistema Auto Fast Cooling resfria ambientes rapidamente, enquanto o G-Top Inverter aumenta a eficiência em até 45%. Unidade silenciosa com apenas 24 dB(A).
Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente, combina economia, conforto e responsabilidade ambiental. Opera com baixo ruído (40-50 dB) e fluido ecológico, oferecendo durabilidade e qualidade do ar.
Com conectividade Wi-Fi e tecnologia inverter, inclui Modo Turbo para resfriamento rápido e sistema AIR MAGIC que melhora a qualidade do ar. Utiliza fluido ecológico R-32, priorizando eficiência e sustentabilidade.
O Jet mode garante resfriamento instantâneo, enquanto a Inteligência Artificial ajusta automaticamente o funcionamento com base no ambiente. Com Auto Limpeza e Filtro Duplo Lavável, mantém o ar limpo e saudável.
Para escolher o ar condicionado adequado, é fundamental calcular a capacidade necessária em BTUs (Unidades Térmicas Britânicas). Quanto maior o espaço, mais BTUs serão necessários.
Em geral, cada metro quadrado demanda 600 BTUs. Uma fórmula básica que pode te ajudar na escolha é esta: 600 (se o local tiver pouco sol)
x m² + 600 por pessoa ou eletrônico grande. Ou ainda, é possível fazer o cálculo por sites como este
ou seguir a tabela, como um parâmetro geral:
1. Escolher o modelo errado:
Um ar condicionado
subdimensionado trabalha mais para resfriar o ambiente, aumentando o consumo. Já um superdimensionado resfria rápido, mas desperdiça energia.
2. Deixar portas e janelas abertas: Não isolar o ambiente faz com que o aparelho trabalhe mais para manter a temperatura, gastando mais energia.
3. Má manutenção:
Componentes desgastados podem causar ineficiência energética e custos adicionais com reparos. Além disso, é indicado que, em ambientes domésticos, a manutenção profissional seja feita pelo menos uma vez por ano. Também não deixe de limpar os filtros
do aparelho, uma vez que filtros sujos prejudicam a circulação de ar e forçam o compressor.
4. Configurar temperaturas muito baixas:
Segundo a ABRAVA
, "a cada grau que se reduz no controle remoto do equipamento, são cerca de 3,5% de aumento no consumo de energia". Assim, se possível, a recomendação é manter o aparelho entre 22ºC e 25ºC.
5. Deixar de aproveitar descontos:
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