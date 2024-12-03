Ar condicionado inverter, portátil ou de janela? Saiba qual gasta menos energia

Veja quais são os melhores modelos de ar condicionado, entenda a diferença entre os tipos e veja erros mais comuns. Crédito: Divulgação

Com o verão se aproximando, garantir um ambiente fresco e confortável se torna prioridade. Entre os diferentes tipos de ar condicionado disponíveis – como inverter, portátil, de janela e split – escolher o modelo ideal vai além do preço: é preciso considerar consumo de energia, eficiência e adequação ao espaço. Neste artigo, explicamos as diferenças entre esses tipos de ar condicionado, apresentamos os modelos mais indicados e compartilhamos dicas para escolher os BTUs ideais e evitar erros que podem aumentar a conta de energia

Quais são os tipos de ar condicionado?

Ar condicionado Inverter

Este modelo de ar condicionado funciona de forma a ajustar a velocidade do compressor de acordo com o ambiente, e por isso, é conhecido pela sua eficiência energética . Também tende a ter menos ruído que modelos convencionais e controle mais preciso da temperatura. Muitas vezes funciona em conjunto com um sistema split, que possui duas unidades – uma interna (evaporadora) e outra externa (condensadora).

Esse modelo é colocado diretamente na janela da sua casa, de forma que requere instalação, mas sem o famoso "quebra-quebra". Ele costuma ter um menor custo inicial, no entanto, apresenta um maior consumo de energia e ruído elevado.

Ar Condicionado Portátil

Outra opção que tem estado em alta, o ar condicionado portátil é uma peça única, que não tem necessidade de instalação e é fácil de mover pela casa. Mas vale lembrar que tem uma menor eficiência energética, maior ruído e uma capacidade mais limitada de resfriamento.

Qual ar condicionado gasta menos energia?

O ar condicionado inverter é o mais econômico, graças à tecnologia que evita os picos de energia, e com maior capacidade. Comparado aos modelos convencionais, ele consome menos eletricidade ao longo do tempo. Entre os modelos tradicionais, o split também apresenta eficiência superior ao de janela ou portátil.

Quais modelos de ar condicionado são mais indicados?

Ar-condicionado Split Inverter Samsung WindFree

Com tecnologia WindFree, este modelo elimina o desconforto do vento gelado, dispersando o ar climatizado por 23.000 microfuros. Oferece até 77% de economia de energia, conexão Wi-Fi via SmartThings para controle remoto e comando de voz, além de climatizar ambientes 43% mais rápido. Tem como destaque um excelente custo-benefício.

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Ar Condicionado Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12.000 Btus Quente e Frio 220v R-32

Com eficiência energética A, é compatível com Google Assistant e vem com controle remoto. Um dos mais vendidos, combina resfriamento e aquecimento em um design prático e eficiente.

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Ar Condicionado Split Daikin Hi Wall Ecoswing Gold R-32 Inverter 12.000 BTUs

Inovação da Daikin com eficiência energética A e com um dos menores consumos apontados pelo Inmetro . A estrutura facilita a manutenção e oferece baixo nível de ruído. O modelo Hi Wall, fixado na parede, é compacto e ideal para diversos ambientes.

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Ar Condicionado Split Hi Wall Gree G-Top Auto Inverter 18.000 Btus Frio 220v R-32 - 220V

Com tecnologia AI Inverter, possui Wi-Fi e Bluetooth para controle remoto fácil. O sistema Auto Fast Cooling resfria ambientes rapidamente, enquanto o G-Top Inverter aumenta a eficiência em até 45%. Unidade silenciosa com apenas 24 dB(A).

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Ar Condicionado Split 12000BTUs Frio Branco 220V Eco Inverter II WiFi Elgin

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente, combina economia, conforto e responsabilidade ambiental. Opera com baixo ruído (40-50 dB) e fluido ecológico, oferecendo durabilidade e qualidade do ar.

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Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Springer Midea 18000 Btus Frio Xtreme Save Connect R32 220v

Com conectividade Wi-Fi e tecnologia inverter, inclui Modo Turbo para resfriamento rápido e sistema AIR MAGIC que melhora a qualidade do ar. Utiliza fluido ecológico R-32, priorizando eficiência e sustentabilidade.

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Ar Condicionado Split LG Dual Inverter Compact +IA 9000 BTUs Frio 220V

O Jet mode garante resfriamento instantâneo, enquanto a Inteligência Artificial ajusta automaticamente o funcionamento com base no ambiente. Com Auto Limpeza e Filtro Duplo Lavável, mantém o ar limpo e saudável.

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Como escolher ar condicionado?

Para escolher o ar condicionado adequado, é fundamental calcular a capacidade necessária em BTUs (Unidades Térmicas Britânicas). Quanto maior o espaço, mais BTUs serão necessários.

x m² + 600 por pessoa ou eletrônico grande. Ou ainda, é possível fazer o cálculo por sites como Em geral, cada metro quadrado demanda 600 BTUs. Uma fórmula básica que pode te ajudar na escolha é esta: 600 (se o local tiver pouco sol)x m² + 600 por pessoa ou eletrônico grande. Ou ainda, é possível fazer o cálculo por sites como este ou seguir a tabela, como um parâmetro geral:

Saiba quantos BTU's sua casa precisa. Crédito: Daikin

5 erros comuns que te fazem gastar mais energia

Saiba como economizar energia. Crédito: Divulgação

1. Escolher o modelo errado: Um Um ar condicionado subdimensionado trabalha mais para resfriar o ambiente, aumentando o consumo. Já um superdimensionado resfria rápido, mas desperdiça energia.

2. Deixar portas e janelas abertas: Não isolar o ambiente faz com que o aparelho trabalhe mais para manter a temperatura, gastando mais energia.

3. Má manutenção: Componentes desgastados podem causar ineficiência energética e custos adicionais com reparos. Além disso, é indicado que, em ambientes domésticos, a manutenção profissional seja feita pelo menos uma vez por ano. Também não deixe de Componentes desgastados podem causar ineficiência energética e custos adicionais com reparos. Além disso, é indicado que, em ambientes domésticos, a manutenção profissional seja feita pelo menos uma vez por ano. Também não deixe de limpar os filtros do aparelho, uma vez que filtros sujos prejudicam a circulação de ar e forçam o compressor.

4. Configurar temperaturas muito baixas: Segundo a Segundo a ABRAVA , "a cada grau que se reduz no controle remoto do equipamento, são cerca de 3,5% de aumento no consumo de energia". Assim, se possível, a recomendação é manter o aparelho entre 22ºC e 25ºC.

5. Deixar de aproveitar descontos: O Clube A Gazeta oferece 10% de desconto todos os meses na conta de energia, direto na sua fatura. Confira: O Clube A Gazeta oferecetodos os meses na conta de energia, direto na sua fatura. Confira: