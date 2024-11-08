Veja dicas para preparar o corpo para o verão de 2025

A alimentação saudável no dia a dia é fundamental Crédito: Shutterstock/ Oleg

Parece brincadeira, mas já é hora de pensar em como se preparar para o verão. Se você é do tipo que gosta de ostentar o corpão definido na praia, é importante ativar o “Projeto Verão” e começar a cuidar do corpo desde já.

Sempre lembro aos meus pacientes que uma alimentação saudável é o primeiro passo para isso. Começar a incluir mais frutas, verduras e legumes no prato é essencial. Esses alimentos são ricos em vitaminas e minerais, que contribuem para uma pele bonita e saudável. Frutas como abacate, morango e laranja, por exemplo, são excelentes aliadas, pois contêm antioxidantes que ajudam a proteger a pele. Além disso, as proteínas magras, como peixes, frango e leguminosas, são fundamentais para a construção muscular. Também é importante evitar alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar, que podem afetar tanto a saúde quanto a aparência da pele.

A hidratação é outro aspecto fundamental. Beber água ao longo do dia ajuda a manter a pele hidratada e a eliminar as toxinas. E não vale só tomar uma garrafinha de água, ok? O ideal é ingerir de dois a três litros por dia.

Outro hábito que não é segredo, mas que faz total diferença, é a prática de exercícios físicos. Você não precisa virar um atleta; só encontrar uma atividade que goste já torna a rotina de exercícios mais prazerosa e produtiva. Caminhadas, corridas, danças ou até mesmo aulas de ioga são ótimas opções. O importante é manter-se ativo, pois isso ajuda a queimar calorias, tonificar os músculos e melhorar o bem-estar. A combinação de exercícios de força, como musculação, com atividades aeróbicas é especialmente eficaz para definir a musculatura e acelerar o metabolismo.

Agora, se você está buscando resultados mais específicos, pode ser interessante considerar os tratamentos estéticos que potencializem os cuidados que já está adotando, e a hora já é agora. Alguns resultados podem não ser imediatos, então, se você quer estar preparado já nos primeiros dias de verão, é bom começar a pensar em opções para melhorar o contorno corporal e a firmeza da pele.

Tratamentos como a radiofrequência microagulhada fracionada e o ultrassom micro e macrofocado são opções que ajudam a estimular a produção de colágeno e a melhorar a elasticidade da pele, reduzindo a flacidez. Outra alternativa são os bioestimuladores, que promovem um efeito duradouro e visível na pele, melhorando o contorno corporal e deixando a pele mais definida. A maioria desses tratamentos corporais é feita nas regiões das pernas, braços, glúteos e abdômen.