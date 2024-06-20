Peeling de fenol: um alerta sobre a banalização dos procedimentos estéticos

Henrique da Silva Chagas morreu decorrente de um peeling de fenol Crédito: Repordução/Rede Social

Como dermatologista, me sinto na obrigação de abordar neste espaço um tema que tem preocupado cada vez mais a comunidade médica e a sociedade em geral: a banalização dos procedimentos estéticos. Infelizmente, o trágico caso do jovem de 27 anos que faleceu após realizar um peeling de fenol em uma clínica gerida por uma influenciadora sem qualificação profissional é apenas a ponta do iceberg.

Vivemos em uma época em que a estética se sobrepõe à saúde, e a busca por resultados rápidos e acessíveis leva muitas pessoas a se submeterem a tratamentos realizados por profissionais que não possuem a devida capacitação. Essa realidade é extremamente preocupante e requer uma ação urgente para proteger a população.

O peeling de fenol, por exemplo, é um procedimento extremamente invasivo que requer amplo conhecimento da anatomia e fisiologia da pele. Quando vemos esse tipo de tratamento nas mãos de alguém sem a devida formação médica, consequências desastrosas podem acontecer.

Infelizmente, esse não é um fenômeno isolado. A proliferação de "especialistas em estética" tem contribuído significativamente para essa banalização. Muitas pessoas, seduzidas pela promessa de resultados rápidos e preços mais acessíveis, acabam se sujeitando a procedimentos realizados por profissionais sem a devida capacitação, colocando sua saúde em risco.

É fundamental que as pessoas estejam cientes da importância de buscar serviços especializados, prestados por médicos devidamente registrados e com experiência comprovada. Apenas esses profissionais, com seu conhecimento aprofundado sobre a pele e os protocolos de segurança necessários, podem garantir a realização de procedimentos com a máxima eficácia e o mínimo de riscos.