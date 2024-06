Beleza: o autocuidado da mulher é uma necessidade

A 'fórmula da juventude' dessas mulheres está justamente em não abandonar os cuidados com a pele. Crédito: Shutterstock

Provavelmente, você já deve ter se chocado ao descobrir que uma mulher que está no auge dos seus 40/50 anos, é mãe e continua com aparência jovial, nos fazendo questionar: “Os anos não passaram para ela?”. A estreia recente do filme 'Uma Ideia de Você', protagonizado pela estrela hollywoodiana Anne Hathaway, causou burburinho ao abordar a história de uma mulher de 40 anos, mãe de uma adolescente, que se envolve com um rapaz mais jovem. Mas, sobretudo, além do enredo diferenciado, chama atenção a beleza de Anne, que possui a mesma idade da personagem, também é mãe e está tão em boa forma quanto quando ainda tinha seus 20 anos.

Apesar de hoje em dia isso ter se tornado um episódio rotineiro, é chocante para alguns ver o estereótipo de mãe sendo reformulado, principalmente se comparado com as mulheres de algumas décadas anteriores. Até pouco tempo, era normal ver como após terem filhos, algumas sofriam a ação do tempo de forma mais severa que outras, devido a uma rotina exaustiva e turbulenta, na qual o peso da criação da criança recaía muito mais sobre os ombros femininos.

É possível perceber uma mudança na sociedade, de ação e de rotina, devido a muitos fatores, mas gostaria de citar aqui a mudança de pensamento que foi fundamental para as mulheres: a consciência de que elas não estão erradas em deixar as tarefas um pouquinho de lado, ocasionalmente, para cuidar de si mesmas.

O autocuidado da mulher, que antes era considerado um capricho e até um tabu, hoje é uma necessidade. Elas valorizam esses momentos e entendem que não devem se sentir culpadas por quererem estar bem e se sentirem bonitas. E estão totalmente certas, não é mesmo?

A 'fórmula da juventude' dessas mulheres está justamente em não abandonar os cuidados com a pele. Além disso, devemos considerar que a mulher moderna tem começado a prevenir os sinais de envelhecimento desde muito cedo, seja com uma boa rotina de skincare ou com procedimentos para retardar a ação do tempo.

Mesmo que ainda existam muitos obstáculos na vida feminina, principalmente na maternidade, entender a importância do autocuidado surte um efeito muito maior do que qualquer aparelho tecnológico ou produto poderoso pode causar. Meu conselho é: valorizem-se, está tudo bem em tirar um tempinho para cuidar de vocês. Vocês também precisam de vocês mesmas, não se culpem por isso, pelo contrário, se orgulhem!

