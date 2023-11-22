Medicina regenerativa e dermatologia: uma collab de sucesso

O novo bioestimulador aumenta a produção de colágeno em até 700% e a elastina, em 300%, Crédito: Shutterstock

Imagine uma abordagem que não apenas trata, mas regenera a pele, oferecendo resultados notáveis, especialmente em tratamentos de rejuvenescimento. Parece incrível, não é mesmo?

Em seu conceito mais básico, a medicina regenerativa é uma área médica que busca regenerar, reparar ou substituir células, órgãos e tecidos lesados por meio de terapias avançadas, como células-tronco, terapia gênica e engenharia de tecidos.

Um grande exemplo é o bioestimulador de colágeno com exossomas, uma novidade global que recentemente chegou ao Brasil. Sem rodeios, os exossomas são pequenas vesículas derivadas de células-tronco, que agem como mensageiros essenciais, revitalizando a pele de maneira única.

Esse bioestimulador não é apenas eficaz, mas transformador. Aumentando a produção de colágeno em até 700% e a elastina, em 300%, ele não só restaura a vitalidade da pele, mas também apresenta propriedades anti-inflamatórias para uma pele mais saudável.

Os exossomas, verdadeiros protagonistas desta collab de sucesso, mostram-se versáteis. Eles podem ser usados tanto para tratamentos de pele quanto capilares.