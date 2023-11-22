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Rejuvenescimento

Medicina regenerativa e dermatologia: uma collab de sucesso

Em um esforço conjunto para revigorar a pele, a medicina regenerativa e a dermatologia se uniram em uma colaboração inovadora

Públicado em 

22 nov 2023 às 11:44
Karina Mazzini

Colunista

Karina Mazzini

rejuvenescimento da pele
O novo bioestimulador aumenta a produção de colágeno em até 700% e a elastina, em 300%, Crédito: Shutterstock
 Imagine uma abordagem que não apenas trata, mas regenera a pele, oferecendo resultados notáveis, especialmente em tratamentos de rejuvenescimento. Parece incrível, não é mesmo?
Em seu conceito mais básico, a medicina regenerativa é uma área médica que busca regenerar, reparar ou substituir células, órgãos e tecidos lesados por meio de terapias avançadas, como células-tronco, terapia gênica e engenharia de tecidos.
Um grande exemplo é o bioestimulador de colágeno com exossomas, uma novidade global que recentemente chegou ao Brasil. Sem rodeios, os exossomas são pequenas vesículas derivadas de células-tronco, que agem como mensageiros essenciais, revitalizando a pele de maneira única.
Esse bioestimulador não é apenas eficaz, mas transformador. Aumentando a produção de colágeno em até 700% e a elastina, em 300%, ele não só restaura a vitalidade da pele, mas também apresenta propriedades anti-inflamatórias para uma pele mais saudável.
Os exossomas, verdadeiros protagonistas desta collab de sucesso, mostram-se versáteis. Eles podem ser usados tanto para tratamentos de pele quanto capilares.
Este não é apenas um avanço na busca pela juventude, é uma transformação na abordagem dermatológica. Estamos em um momento empolgante, e o Brasil entra nessa tendência global com a chegada dessas inovações. A incorporação da medicina regenerativa aos tratamentos de beleza e saúde da pele, com certeza, inaugura uma era da dermatologia que veio para ficar. E, é claro, eu estou de olho em tudo para contar para vocês o que estar por vir.

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Karina Mazzini

Karina Mazzini e dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia com mais de 30 anos de experiencia. Neste espaco vai trazer para os capixabas as maiores novidades e tendencias da area da saude e beleza.

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