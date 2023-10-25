O cigarro eletrônico, que é febre entre os jovens, envelhece a pele

jovem fumando vape, cigarro eletrônico Crédito: Shutterstock

O uso dos famosos “vapes”, os cigarros eletrônicos, tem se tornado cada vez mais comum entre os jovens. Existe ainda uma falsa ideia de que essa alternativa seja mais segura que o cigarro convencional, mas é importante compreender que os riscos à saúde vão além dos pulmões. A nova modinha também provoca danos à nossa pele, principalmente a longo prazo.

Um dos principais perigos é o envelhecimento prematuro da pele. Os componentes químicos presentes nos líquidos dos cigarros eletrônicos, como a nicotina e outras substâncias tóxicas, afetam a circulação sanguínea e reduzem a oxigenação da pele. Isso resulta na diminuição da produção de colágeno, levando à perda de elasticidade e firmeza da pele, o que provoca o aparecimento de rugas, linhas finas e flacidez.

Quando se é jovem, é difícil pensar nas consequências do futuro. No entanto, é crucial entender que o uso de "vapes" hoje pode resultar em um envelhecimento prematuro da pele amanhã. E, claro, para aqueles que já possuem a pele madura, o uso desses dispositivos só acelera o processo de envelhecimento.

Voltando aos jovens, que são o maior público dos vapes, precisamos ressaltar que envelhecer bem nem sempre se deve a uma genética boa. É preciso investir na saúde da pele desde cedo para manter uma aparência jovem e saudável ao longo da vida. Os cuidados com a pele começam já na adolescência, e não estou dizendo que se deve começar a usar cremes antirrugas aos 14 anos, mas sim ter hábitos saudáveis de vida e uma boa rotina de skincare.

Um dos primeiros passos essenciais é a proteção solar diária. A exposição aos raios ultravioleta é uma das principais causas de rugas e manchas na pele. Portanto, o uso de protetor solar é fundamental, devendo ser incorporado desde a adolescência.

Além disso, a hidratação adequada é essencial para preservar a elasticidade e a vitalidade da pele. Beber água em quantidade suficiente e utilizar produtos hidratantes adequados ao tipo de pele são práticas que devem ser adotadas regularmente.

Aos 25, 30 anos já é hora de ficar mais atento aos cuidados. É nessa época que a produção de substâncias importantes para a pele, como o colágeno, começam a reduzir. Essa já é uma boa fase para começar o que chamamos de “tratamentos de prevenção”, como aplicação de bioestimuladores e toxina botulínica. A ideia é corrigir as pequenas imperfeições antes que se tornem maiores, usando quantidades reduzidas de produtos.