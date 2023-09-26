Jennifer Aniston revela tratamento curioso para pele: sêmen de salmão

Os tratamentos que contribuem para rejuvenescimento natural da pele chamam a atenção no universo da estética Crédito: Shutterstock

A famosa estrela de Hollywood Jennifer Aniston revelou que está sempre em busca de novos tratamentos para rejuvenescimento. Não é atoa que a atriz, aos 54 anos, estampa boa forma e beleza. Recentemente, em entrevista ao “The Wall Street Journal”, a atriz disse que um dos tratamentos que realiza leva um ingrediente inusitado: sêmen de salmão.

A atriz compartilhou que também se chocou quando o profissional de estética sugeriu o tratamento. “Primeiro de tudo, eu disse ‘Você está falando sério’? Como se consegue esperma de salmão?”, contou Jennifer.

Assim como a atriz de “Friends”, algumas pessoas podem achar estranho a possibilidade de rejuvenescer com ajuda do sêmem do salmão. No entanto, o procedimento é realmente eficaz.

Ele na verdade não é o sêmen puro do salmão, é uma substância chamada polideonucletídeo (PDRN) retirada do sêmen do animal, preparada em laboratório, testada por médicos e que utilizamos no consultório como bioestimulador de colágeno.

O PDRN é aplicado pelo aparelho de Drug Delivery, que entrega a substância direto nas camadas mais profundas da pele. E vale ressaltar que a aplicação do PDRN já é uma tendência mundial para rejuvenescimento.

Na Coreia, por exemplo, que é um país referência em estética da pele, esse é o segundo procedimento estético mais realizado, atrás apenas da toxina botulínica.

Assim como outros bioestimuladores de colágeno, como peptídeos e ácido hialurônico, o PDRN é o que há de mais eficaz para o rejuvenescimento natural da pele. Isso porque estimula a produção do colágeno e da elastina, que são substâncias que o nosso corpo já produz, mas que são reduzidas ao longo dos anos.