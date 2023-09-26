Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Jennifer Aniston revela tratamento curioso para pele: sêmen de salmão

Em entrevista recente, a atriz revelou que esse é um dos tratamentos que faz em busca do rejuvenescimento

Públicado em 

26 set 2023 às 14:21
Karina Mazzini

Colunista

Karina Mazzini

Mulher fazendo tratamento de pele
Os tratamentos que contribuem para rejuvenescimento natural da pele chamam a atenção no universo da estética Crédito: Shutterstock
A famosa estrela de Hollywood Jennifer Aniston revelou que está sempre em busca de novos tratamentos para rejuvenescimento. Não é atoa que a atriz, aos 54 anos, estampa boa forma e beleza. Recentemente, em entrevista ao “The Wall Street Journal”, a atriz disse que um dos tratamentos que realiza leva um ingrediente inusitado: sêmen de salmão.
A atriz compartilhou que também se chocou quando o profissional de estética sugeriu o tratamento. “Primeiro de tudo, eu disse ‘Você está falando sério’? Como se consegue esperma de salmão?”, contou Jennifer.
Assim como a atriz de “Friends”, algumas pessoas podem achar estranho a possibilidade de rejuvenescer com ajuda do sêmem do salmão. No entanto, o procedimento é realmente eficaz.
Ele na verdade não é o sêmen puro do salmão, é uma substância chamada polideonucletídeo (PDRN) retirada do sêmen do animal, preparada em laboratório, testada por médicos e que utilizamos no consultório como bioestimulador de colágeno.
O PDRN é aplicado pelo aparelho de Drug Delivery, que entrega a substância direto nas camadas mais profundas da pele. E vale ressaltar que a aplicação do PDRN já é uma tendência mundial para rejuvenescimento.
Na Coreia, por exemplo, que é um país referência em estética da pele, esse é o segundo procedimento estético mais realizado, atrás apenas da toxina botulínica.
Assim como outros bioestimuladores de colágeno, como peptídeos e ácido hialurônico, o PDRN é o que há de mais eficaz para o rejuvenescimento natural da pele. Isso porque estimula a produção do colágeno e da elastina, que são substâncias que o nosso corpo já produz, mas que são reduzidas ao longo dos anos.
Dessa forma, com bioestimuladores, é possível garantir uma pele jovem sem perder a individualidade do rosto e sem precisar injetar quantidades excessivas de produtos.

Veja Também

Você sabe o que é terrorismo alimentar?

'É assustador ver o resultado': o experimento sobre os efeitos dos alimentos ultraprocessados

4 boas notícias no tratamento do câncer que trazem esperança a pacientes

Karina Mazzini

Karina Mazzini e dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia com mais de 30 anos de experiencia. Neste espaco vai trazer para os capixabas as maiores novidades e tendencias da area da saude e beleza.

Tópicos Relacionados

Bem estar Saúde Estética
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados