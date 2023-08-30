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E o prazer?

Você sabe o que é terrorismo alimentar?

É quando as pessoas passam a ver os alimentos como “vilões ou mocinhos”, bons ou ruins, permitidos ou não permitidos. E isso muda a forma como elas lidam com a parte afetiva e prazerosa da alimentação

Publicado em 

30 ago 2023 às 14:40

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 14:40

Você conhece alguém que tem uma alimentação tão restritiva que evita participar de eventos e confraternizações só para não ter que sair da dieta? Ou que conta cada caloria ingerida, pra não correr o risco de engordar? Fique atento, esse “medo” pode ser consequência do Terrorismo Alimentar.
Recentemente, o termo veio à tona por conta da atriz Maíra Cardi. Ela disse que bolo de chocolate pode causar Alzheimer e foi acusada de "terrorismo nutricional".
Mas o que é o tão comentado Terrorismo Alimentar? É quando as pessoas passam a ver os alimentos como “vilões ou mocinhos”, bons ou ruins, permitidos ou não permitidos. E isso muda a forma como elas lidam com a parte afetiva e prazerosa da alimentação.
Conversamos com a doutora em nutrição Mayara Ayres e ela nos explicou como o problema pode ser prejudicial e o que fazer para evitá-lo. Confira a entrevista completa clicando no vídeo acima.

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