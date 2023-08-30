Você sabe o que é terrorismo alimentar?

Você conhece alguém que tem uma alimentação tão restritiva que evita participar de eventos e confraternizações só para não ter que sair da dieta? Ou que conta cada caloria ingerida, pra não correr o risco de engordar? Fique atento, esse “medo” pode ser consequência do Terrorismo Alimentar.

Recentemente, o termo veio à tona por conta da atriz Maíra Cardi. Ela disse que bolo de chocolate pode causar Alzheimer e foi acusada de "terrorismo nutricional".

Mas o que é o tão comentado Terrorismo Alimentar? É quando as pessoas passam a ver os alimentos como “vilões ou mocinhos”, bons ou ruins, permitidos ou não permitidos. E isso muda a forma como elas lidam com a parte afetiva e prazerosa da alimentação.