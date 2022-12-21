Bebida com chia vira febre para quem quer emagrecer

Bebida de chia com limão seria capaz de limpar o aparelho digestivo e reduzir inchaço Crédito: Shutterstock

Chia. Já ouviu falar? Repare bem. Ela vai por cima do iogurte, da sala de frutas, da panqueca, do shake, do mingau. A sementinha escura que gruda no dente está com tudo e em tudo. O novo hype é uma bebida que leva água, limão e... a chia.

Basta acessar aplicativos como o TikTok e Instagram e digitar "#internalshower" para receber uma avalanche de vídeos com a sugestão dessa mistura gelatinosa que seria capaz de limpar o aparelho digestivo e reduzir inchaço - daí o nome que, na tradução, seria algo como "chuveiro interno".

Mas, assim como devemos fazer com toda modinha de bem-estar, vale questionar: será que essa bebida tem a eficácia prometida mesmo?

A nutricionista Beatriz Gaudio diz que já recomendava aos pacientes a inclusão dessa semente nas bebidas, mesmo sem saber que ela tinha ganhado o apelido de internal shower. "Para os pacientes com constipação, eu orientava colocar um pouco de chia no suco verde. A chia hidratada em água uns 30 minutinhos antes. Vira um shot para ajudar no funcionamento intestinal."

A chia, explica ela, é rica em fibras, proteínas e em nutrientes importantes, como o ômega 3, além de vitaminas e antioxidantes - substâncias que reduzem os radicais livres, prevenindo o envelhecimento das células. "Ela é considerada um superalimento", afirma.

Beatriz, que mora nos Estados Unidos, conta que por lá se consome muito o chamado chia pudding (pudim de chia). "É uma opção de café da manhã rápido e saudável. Fazem na noite anterior. Aí, a chia fica numa consistência mais grossinha e tem baixa caloria. Então, acrescenta, proteína em pó e frutas vermelhas."

Semente detox?

O chia pudding (pudim de chia) é uma opção de café da manhã rápido e saudável Crédito: Shutterstock

A chia teria mesmo todo esse poder detox? No organismo, a chia forma um gel, ajudando na formação do bolo fecal, aumentando a saciedade e reduzindo a velocidade de absorção da glicose.

Sozinha, porém, não faz nenhum milagre, como explica a nutricionista. "Para uma ação detox no organismo, é preciso adotar um conjunto de hábitos e alimentação saudável", destaca.

O alerta, segundo ela, é que para quem não tem sintoma de constipação, a ingestão exagerada de chia pode causar o efeito contrário, ou seja, gerar prisão de ventre, devido às fibras. "A maioria das pessoas consome uma quantidade de fibras menor do que a recomendada. As diretrizes nacionais e internacionais de saúde recomendam, em média, de 25g a 30g de fibras por dia para um adulto saudável. Por isso, muita gente que passa a incluir a chia na alimentação costuma ver benefícios."

O problema é que outros alimentos ingeridos ao longo do dia também têm fibras. "E quando aumentamos o consumo de fibras e não aumentamos, proporcionalmente, a ingestão adequada de água, temos a constipação. Em resumo é: quanto mais fibra consumimos, mais água precisamos tomar", observa Beatriz.

A chia está sempre na despensa da casa da empresária Celma Plantikow, 64 anos. O marido gosta de colocar a sementinha no iogurte. Ela prefere jogar por cima da fruta. "Fizemos um mix de sementes. Tem chia, girassol, gergelim, abóbora, linhaça... Como todos os dias com mamão e, realmente, meu intestino está ótimo", conta.