Mood verão: 10 dicas para curtir o calor da estação

Este verão promete ser mais leve para a maioria das pessoas. A expectativa de curtir os dias ensolarados ao ar livre, socializar em festas, o happy hour no boteco com a turma do trabalho. Para quem pretende arejar corpo e mente, o período é ideal para viajar e se reconectar com a natureza.
Entrando no clima, ouvimos especialistas para juntar 10 dicas de como aproveitar a nova estação, de olho na saúde física e mental.
Alimentação consciente
O período de isolamento trouxe uns quilos a mais? Um estudo realizado em seis países da América Latina, incluindo o Brasil, apontou que 60% dos adultos com idades entre 33 e 50 anos de idade ganharam peso durante a pandemia da Covid-19, devido a fatores como aumento da ansiedade - consequentemente da vontade de comer - e a diminuição da mobilidade corporal. "De lá para cá muita gente não conseguiu voltar ao estágio em que se encontrava na pré-pandemia", observa a nutricionista Beatriz Gaudio.
É hora de dar um tempo na bebedeira e na junk food e buscar uma alimentação mais consciente e saudável. Mas Beatriz lembra que não adianta radicalizar para compensar o tempo perdido: "Não aconselho fazer restrições severas, mas sim se conscientizar e fazer escolhas melhores que, inclusive, podem ser praticadas por mais tempo".
Segundo a nutricionista, fazer dietas restritivas sem orientação profissional pode ser um problema porque toda restrição gera uma compulsão alimentar. "É muito comum passarmos o dia nos privando e descontarmos à noite, quando chegamos em casa. Quando nos privamos de tudo o que gostamos por um período, a tendência é voltar comendo em dobro e, consequentemente, ganhando um peso até superior ao que estávamos inicialmente", pondera ela.
Em vez de massa e carne, uma saladinha bem refrescante. A semana pode passar bem sem cerveja ou vinho.
Emoções em ordem
A questão, para muita gente, não é só reequilibrar os hábitos alimentares após a pandemia. O lado emocional ficou abalado e há quem esteja tentando entrar nos eixos novamente.
A psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória Adriana Müller diz que a pandemia nos colocou de frente com alguns temas desconfortáveis que não costumamos lidar com facilidade: morte, perdas, restrições e incertezas são alguns exemplos. "Isso, durante um tempo, nos deixou em atitude de alerta e, cada um, no seu tempo e da sua forma, foi encontrando maneiras de se adaptar a essas questões".
Esse processo todo, avalia Adriana, promoveu reflexões sobre bem-estar e sentido da vida, conectou as pessoas com aspectos que revelam o que valorizam e o que torna a vida significativa, gerou expectativas e projetos sobre a retomada da rotina pós-pandemia e sobre qual vida se quer viver.
"Esse tempo pós-pandemia chegou, e as pessoas estão colocando em prática aquilo que projetaram. Atitudes que, antes, eram triviais, como sair e encontrar as pessoas; poder ir e vir; ter momentos de lazer, planejar e poder realizar; escolher quando, como e onde, hoje mostram o seu valor e revelam o quanto a liberdade, a autonomia, a conexão social e a responsabilidade sobre as próprias escolhas são aspectos importantes para nosso desenvolvimento", comenta a psicóloga.
Ela espera que essa experiência possa direcionar nossa habilidade de "curtir a vida" de forma saudável, aproveitando com responsabilidade o que ela tem de bom, reconhecendo o valor das pessoas em nossa vida e trazendo leveza para a nossa rotina.
Se for o caso, ninguém deve hesitar em buscar ajuda. "Todos sofremos o impacto das restrições, do medo e das incertezas, mas algumas pessoas estão com mais dificuldade em retomar a sua vida de forma mais tranquila e sentindo segurança".
Segundo Adriana, se esse processo de retomada for muito desafiador ou causando sintomas difíceis de administrar, é importante procurar ajuda profissional. "Psiquiatras podem ajudar a encontrar a melhor medicação para dar suporte nessa fase de transição e o acompanhamento psicológico pode contribuir para desenvolver habilidades e competências para superar essas dificuldades. Vale a pena tentar. A vida aguarda que todos nós possamos desfrutar do presente que ela nos entrega diariamente".
Animação
A servidora pública Daniele Calente, 39 anos, ainda lembra bem do último verão, que ela não curtiu como gostaria. "O distanciamento social, necessário naquele período do auge da pandemia, e também a vacinação que não avançava nos limitaram muito. Não pudemos aproveitar o verão e todas as possibilidades de lazer e diversão que são típicas dessa estação. Ainda que fosse alguma atividade ao ar livre, o uso da máscara e o receio de se contagiar ou contagiar alguém próximo ainda nos rondava no verão passado", conta.
Desta vez, Daniele acredita que vai ser bem diferente. "É muito reconfortante. E eu estou bastante animada por saber que neste verão poderemos sair e curtir a praia com os amigos, praticar remo, fazer trilhas, curtir o calçadão, andar de patins... Tudo sem máscara e melhor: sem sentir culpa!".
Verão está on
01
Busque o sol:
Aproveite os dias ensolarados para estar ao ar livre. Vá a cafeterias, sorveterias, bares e restaurantes com varanda aberta. Chame a galera para um happy hour nesses locais ou para um dia de praia ou piscina (mas use filtro solar, hein).
02
Siga a moda praia:
Quem mora no litoral, principalmente, pode usar e abusar desse estilo. Sai a calça jeans e entram saias, shorts e vestidinhos com tecidos leves. Pegue leve também na maquiagem, mas aposte em uma cor vibrante para o batom.
03
Na natureza:
É época de celebrar a natureza. Vá a locais onde é possível ver um pôr do sol bem especial. Que tal, um dia, acordar mais cedo para ver o nascer do sol na praia?
04
Arte viva:
No verão, a agenda cultural das principais cidades se renova. Informe-se sobre mostras, exposições, shows, festas, teatro, cinema e vá se divertir.
05
Troque de exercício
Troque vez ou outra a academia por uma corrida ou caminhada no calçadão. Pode nadar no mar refrescante logo cedo ou no final da tarde. Que tal uma sessão de ioga na praia ou em cima de uma prancha?
06
Summer office:
Trabalha em casa? Imagine poder trocar o escritório um dia por uma cafeteria com varanda (e Wi-fi, claro). Em vez de ar condicionado, uma brisa fresca. Tem filhos? Nas férias, vá para uma pousada ou casa de praia e leve seu notebook para trabalhar. Mudar de ares pode tornar você ainda mais produtivo. Tem até um termo novo para isso: workation (work + vacation), que é o híbrido de folga com lazer.
07
Coma melhor:
Na estação mais quente do ano, aproveite para fazer refeições mais leves, mais saudáveis. Mais salada, menos carne e massa, por exemplo. Menos refrigerante e mais sucos naturais. Claro que uma cervejinha gelada nos finais de semana cai bem.
08
Experimente:
A época é ideal para experimentar sensações novas, conhecer lugares ou fazer atividades totalmente fora dos planos. Uma dica é fazer uma aula de mergulho. Um curso rápido de cerâmica. Comprar um patins ou skate. Quem sabe, tomar banho de rio ou cachoeira?
09
Amor de verão:
Agora que a pandemia de Covid deu uma suavizada (tomou suas doses?), jogue-se no amor de verão. Com tesão acumulado, a ordem é curtir a estação do flerte, das festas, das noites de lua cheia na beira do mar. Aceite convites dos amigos para sair e conhecer gente nova. Aproveite para deixar o coração quentinho
10
Verão sóbrio:
Sim, verão combina com cerveja gelada e bons drinques. Mas e se você remar contra a maré e buscar uma vibe mais sóbria nestes próximos meses? Muita gente anda fazendo o chamado turismo do bem-estar, buscando lugares mais remotos, no meio da natureza e perfeitos para um detox, como a Região do Caparaó, a Chapada Diamantina ou a dos Veadeiros, o Jalapão...