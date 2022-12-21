Mood verão: 10 dicas para curtir o calor da estação

A servidora pública Daniele Calente, de 39 anos, está animada que neste verão será possível curtir a estação com os amigos sem culpa Crédito: Arquivo Pessoal

Este verão promete ser mais leve para a maioria das pessoas. A expectativa de curtir os dias ensolarados ao ar livre, socializar em festas, o happy hour no boteco com a turma do trabalho. Para quem pretende arejar corpo e mente, o período é ideal para viajar e se reconectar com a natureza.

Entrando no clima, ouvimos especialistas para juntar 10 dicas de como aproveitar a nova estação, de olho na saúde física e mental.

Alimentação consciente

O período de isolamento trouxe uns quilos a mais? Um estudo realizado em seis países da América Latina, incluindo o Brasil, apontou que 60% dos adultos com idades entre 33 e 50 anos de idade ganharam peso durante a pandemia da Covid-19, devido a fatores como aumento da ansiedade - consequentemente da vontade de comer - e a diminuição da mobilidade corporal. "De lá para cá muita gente não conseguiu voltar ao estágio em que se encontrava na pré-pandemia", observa a nutricionista Beatriz Gaudio.

É hora de dar um tempo na bebedeira e na junk food e buscar uma alimentação mais consciente e saudável. Mas Beatriz lembra que não adianta radicalizar para compensar o tempo perdido: "Não aconselho fazer restrições severas, mas sim se conscientizar e fazer escolhas melhores que, inclusive, podem ser praticadas por mais tempo".

Segundo a nutricionista, fazer dietas restritivas sem orientação profissional pode ser um problema porque toda restrição gera uma compulsão alimentar. "É muito comum passarmos o dia nos privando e descontarmos à noite, quando chegamos em casa. Quando nos privamos de tudo o que gostamos por um período, a tendência é voltar comendo em dobro e, consequentemente, ganhando um peso até superior ao que estávamos inicialmente", pondera ela.

Em vez de massa e carne, uma saladinha bem refrescante. A semana pode passar bem sem cerveja ou vinho.

Manter uma alimentação leve ajuda a curtir melhor a estação mais quente do ano Crédito: Shutterstock

Emoções em ordem

A questão, para muita gente, não é só reequilibrar os hábitos alimentares após a pandemia. O lado emocional ficou abalado e há quem esteja tentando entrar nos eixos novamente.

A psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória Adriana Müller diz que a pandemia nos colocou de frente com alguns temas desconfortáveis que não costumamos lidar com facilidade: morte, perdas, restrições e incertezas são alguns exemplos. "Isso, durante um tempo, nos deixou em atitude de alerta e, cada um, no seu tempo e da sua forma, foi encontrando maneiras de se adaptar a essas questões".

Esse processo todo, avalia Adriana, promoveu reflexões sobre bem-estar e sentido da vida, conectou as pessoas com aspectos que revelam o que valorizam e o que torna a vida significativa, gerou expectativas e projetos sobre a retomada da rotina pós-pandemia e sobre qual vida se quer viver.

"Esse tempo pós-pandemia chegou, e as pessoas estão colocando em prática aquilo que projetaram. Atitudes que, antes, eram triviais, como sair e encontrar as pessoas; poder ir e vir; ter momentos de lazer, planejar e poder realizar; escolher quando, como e onde, hoje mostram o seu valor e revelam o quanto a liberdade, a autonomia, a conexão social e a responsabilidade sobre as próprias escolhas são aspectos importantes para nosso desenvolvimento", comenta a psicóloga.

Ela espera que essa experiência possa direcionar nossa habilidade de "curtir a vida" de forma saudável, aproveitando com responsabilidade o que ela tem de bom, reconhecendo o valor das pessoas em nossa vida e trazendo leveza para a nossa rotina.

Se for o caso, ninguém deve hesitar em buscar ajuda. "Todos sofremos o impacto das restrições, do medo e das incertezas, mas algumas pessoas estão com mais dificuldade em retomar a sua vida de forma mais tranquila e sentindo segurança".

Segundo Adriana, se esse processo de retomada for muito desafiador ou causando sintomas difíceis de administrar, é importante procurar ajuda profissional. "Psiquiatras podem ajudar a encontrar a melhor medicação para dar suporte nessa fase de transição e o acompanhamento psicológico pode contribuir para desenvolver habilidades e competências para superar essas dificuldades. Vale a pena tentar. A vida aguarda que todos nós possamos desfrutar do presente que ela nos entrega diariamente".

Animação

A servidora pública Daniele Calente, 39 anos, ainda lembra bem do último verão, que ela não curtiu como gostaria. "O distanciamento social, necessário naquele período do auge da pandemia, e também a vacinação que não avançava nos limitaram muito. Não pudemos aproveitar o verão e todas as possibilidades de lazer e diversão que são típicas dessa estação. Ainda que fosse alguma atividade ao ar livre, o uso da máscara e o receio de se contagiar ou contagiar alguém próximo ainda nos rondava no verão passado", conta.

Atividades ao ar livre são indicadas para o bem-estar físico e emocional Crédito: Shutterstock

Desta vez, Daniele acredita que vai ser bem diferente. "É muito reconfortante. E eu estou bastante animada por saber que neste verão poderemos sair e curtir a praia com os amigos, praticar remo, fazer trilhas, curtir o calçadão, andar de patins... Tudo sem máscara e melhor: sem sentir culpa!".

Verão está on