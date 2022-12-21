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Como curtir o verão sem detonar a pele e os cabelos

Cabelo verde de cloro da piscina? Queimaduras solares? Especialistas dão dicas para evitar perrengues na estação mais quente do ano

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 05:00

Publicado em 

21 dez 2022 às 05:00
O verão é uma delícia, mas cuidar da pele e dos cabelos é fundamental para aproveitar a estação
O verão é uma delícia, mas cuidar da pele e dos cabelos é fundamental para aproveitar a estação Crédito: Shutterstock
O verão é uma delícia! Para quem ama o sol e a praia, então, não há época melhor. É claro que, às vezes, ele traz marcas que não deixam boas lembranças, que são verdadeiros danos, como um cabelo esverdeado de cloro da piscina ou queimaduras na pele.
Por isso, ouvimos especialistas para dar dicas de como evitar esses e outros perrengues nada chiques na nova temporada, que começa nesta quarta (21).
Você já sabe que precisa usar filtro solar. Mas será que está aplicando a dose correta de proteção na pele? A melhor forma de garantir uma proteção efetiva é seguindo a regra dos três dedos.

Regrinha dos três dedos

Essa regrinha foi uma forma que os médicos trouxeram para facilitar o entendimento do paciente quanto à quantidade correta de protetor solar. "É simples: para rosto, cabeça e pescoço a quantidade ideal de protetor é de 5 ml, que equivale a uma colher de chá cheia. Isso daria em média três dedos cheios de protetor solar", explica a dermatologista Fernanda Fonseca.
Segundo ela, você pode passar todo o conteúdo de uma vez ou dividir em camadas de aplicação. "Vale o que for mais cômodo mesmo."
A melhor forma de garantir uma proteção efetiva da pele é seguindo a regra dos três dedos
A melhor forma de garantir uma proteção efetiva da pele é seguindo a regra dos três dedos Crédito: Shutterstock
No mundo ideal, diz a médica, o protetor deveria ser passado em todo o corpo. "Mas nós, dermatologistas, enfatizamos que as pessoas se lembrem de passar pelo menos nas áreas que ficam expostas ao sol, como face, pescoço, colo e dorso das mãos. Mesmo em dias nublados temos que lembrar de aplicar o protetor solar pelo menos na face."
Não se engane. A maquiagem não substitui o filtro solar. "A maquiagem até complementa a proteção solar. Não substitui. Mas dentre os componentes da maquiagem temos pigmentos que formam uma barreira física protetora a luz visível, que tem papel fundamental no aparecimento de manchas na pele, como o melasma. Hoje, temos protetores solares com cor com uma cobertura semelhante à maquiagem. Mas minha dica é usar protetor sem cor e maquiagem por cima", orienta Fernanda Fonseca.

SOS cabelos

Ficar no sol sem boné ou chapéu causa queimadura no couro cabeludo, o que pode causar queda de cabelo
Ficar no sol sem boné ou chapéu causa queimadura no couro cabeludo, o que pode causar queda de cabelo Crédito: Shutterstock
Para quem já planejou semanas de praia e piscina, é bom tomar certos cuidados e preparar também uma boa necessaire na bagagem.
A tricologista Sabrina Cardozo recomenda incluir na bolsa um protetor capilar tipo leave-in ou óleo com protetor solar para não fritar o cabelo debaixo do sol. E usar ainda um acessório potente na cabeça.
"Ficar no sol sem boné ou chapéu causa queimadura no couro cabeludo. Queimadura de verdade, que nem no corpo. E isso pode causar queda de cabelo", alerta ela.
A dermatologista Fernanda Fonseca vai na mesma linha: "O sal da água do mar acaba desidratando os fios, tornando-os mais propícios à quebra. E deixar os cabelos submersos na água da piscina por muito tempo também pode trazer malefícios. A água acaba penetrando na haste do fio, que incha e abre as cutículas. A abertura das escamas expõe os fios ao baixo pH do cloro da piscina, que torna os fios mais fracos e quebradiços", destaca.
A médica orienta que, antes de entrar na piscina, o ideal é molhar os cabelos com água doce da ducha. "Isso evita o contato da haste com o cloro da piscina". Além disso, o bom é criar uma barreira protetora a essa haste, usando cremes e óleos capilares antes de molhar o fio.
Após sair da piscina ou do mar também é importante enxaguar os cabelos com água doce do chuveiro.

Anote aí

01

Água doce

Dê uma enxaguada nos cabelos com água doce antes e depois de mergulhar no mar e na piscina. O sal do mar desidrata os fios. E o cloro danifica a haste dos fios, deixando-os mais fracos e quebradiços.

02

Acessórios

Sob o sol, use sempre bonés e chapéus que cubram toda a cabeça. Isso evita queimaduras no couro cabeludo. E essas queimaduras podem ser graves, causando até queda de cabelo.

03

Proteção

Vale usar nos fios produtos como protetores capilares tipo leave-in ou óleos protetores para evitar danos da exposição ao sol, do sal do mar e do cloro da piscina.

04

Filtro solar

Na hora de proteger a pele, siga a regra dos três dedos para usar a quantidade correta de filtro solar. Para rosto, cabeça e pescoço a quantidade ideal de protetor é de 5 ml, que equivale a 1 colher de chá cheia. Isso daria três dedos cheios de protetor. Pode passar em camadas ou espalhar de uma vez.

05

Cuidados diários

No dia a dia, mesmo fora da praia, use filtro solar nas áreas mais expostas, como rosto, pescoço, colo e dorso das mãos

06

Make como aliada

A maquiagem não substitui o filtro solar. Mas pode complementar a proteção. A dica é passar filtro sem cor e, por cima, a base.

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