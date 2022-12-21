Como curtir o verão sem detonar a pele e os cabelos

O verão é uma delícia, mas cuidar da pele e dos cabelos é fundamental para aproveitar a estação Crédito: Shutterstock

O verão é uma delícia! Para quem ama o sol e a praia, então, não há época melhor. É claro que, às vezes, ele traz marcas que não deixam boas lembranças, que são verdadeiros danos, como um cabelo esverdeado de cloro da piscina ou queimaduras na pele.

Por isso, ouvimos especialistas para dar dicas de como evitar esses e outros perrengues nada chiques na nova temporada, que começa nesta quarta (21).

Você já sabe que precisa usar filtro solar. Mas será que está aplicando a dose correta de proteção na pele? A melhor forma de garantir uma proteção efetiva é seguindo a regra dos três dedos.

Regrinha dos três dedos

Essa regrinha foi uma forma que os médicos trouxeram para facilitar o entendimento do paciente quanto à quantidade correta de protetor solar. "É simples: para rosto, cabeça e pescoço a quantidade ideal de protetor é de 5 ml, que equivale a uma colher de chá cheia. Isso daria em média três dedos cheios de protetor solar", explica a dermatologista Fernanda Fonseca.

Segundo ela, você pode passar todo o conteúdo de uma vez ou dividir em camadas de aplicação. "Vale o que for mais cômodo mesmo."

A melhor forma de garantir uma proteção efetiva da pele é seguindo a regra dos três dedos Crédito: Shutterstock

No mundo ideal, diz a médica, o protetor deveria ser passado em todo o corpo. "Mas nós, dermatologistas, enfatizamos que as pessoas se lembrem de passar pelo menos nas áreas que ficam expostas ao sol, como face, pescoço, colo e dorso das mãos. Mesmo em dias nublados temos que lembrar de aplicar o protetor solar pelo menos na face."

Não se engane. A maquiagem não substitui o filtro solar. "A maquiagem até complementa a proteção solar. Não substitui. Mas dentre os componentes da maquiagem temos pigmentos que formam uma barreira física protetora a luz visível, que tem papel fundamental no aparecimento de manchas na pele, como o melasma. Hoje, temos protetores solares com cor com uma cobertura semelhante à maquiagem. Mas minha dica é usar protetor sem cor e maquiagem por cima", orienta Fernanda Fonseca.

SOS cabelos

Ficar no sol sem boné ou chapéu causa queimadura no couro cabeludo, o que pode causar queda de cabelo Crédito: Shutterstock

Para quem já planejou semanas de praia e piscina, é bom tomar certos cuidados e preparar também uma boa necessaire na bagagem.

A tricologista Sabrina Cardozo recomenda incluir na bolsa um protetor capilar tipo leave-in ou óleo com protetor solar para não fritar o cabelo debaixo do sol. E usar ainda um acessório potente na cabeça.

"Ficar no sol sem boné ou chapéu causa queimadura no couro cabeludo. Queimadura de verdade, que nem no corpo. E isso pode causar queda de cabelo", alerta ela.

A dermatologista Fernanda Fonseca vai na mesma linha: "O sal da água do mar acaba desidratando os fios, tornando-os mais propícios à quebra. E deixar os cabelos submersos na água da piscina por muito tempo também pode trazer malefícios. A água acaba penetrando na haste do fio, que incha e abre as cutículas. A abertura das escamas expõe os fios ao baixo pH do cloro da piscina, que torna os fios mais fracos e quebradiços", destaca.

A médica orienta que, antes de entrar na piscina, o ideal é molhar os cabelos com água doce da ducha. "Isso evita o contato da haste com o cloro da piscina". Além disso, o bom é criar uma barreira protetora a essa haste, usando cremes e óleos capilares antes de molhar o fio.

Após sair da piscina ou do mar também é importante enxaguar os cabelos com água doce do chuveiro.

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