Alimentos para ganhar massa muscular: 5 frutas com efeito anabolizante

A banana é também rica em potássio, nutriente que facilita a contração muscular Crédito: Shutterstock

A alimentação é uma grande aliada se o seu objetivo é ganhar massa muscular. Alguns alimentos, como peito de frango, mandioca, batata-doce, peixes de água fria e vegetais favorecem a recuperação e o ganho de músculos. A médica nutróloga Marcella Garcez explica que a dieta está entre os fatores mais importantes, ao lado do treino e repouso, para o ganho de massa muscular.

Nos estudos científicos, não há uma equação única para a hipertrofia muscular da população em geral, porém há o consenso de que um plano alimentar, bem calculado, é imprescindível para a obtenção de resultados.

"Também é de conhecimento que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas, alimentos ricos em gordura e açúcares pode impactar negativamente, além da saúde, no desenvolvimento muscular. Cada indivíduo é diferente e, a princípio, é necessário calcular a quantidade mais favorável de calorias diárias necessárias, além de programar a inclusão dos alimentos certos para compor essas calorias e promover ganho de massa com o mínimo de gordura", explica Marcella Garcez.

O que muita gente não sabe é que algumas frutas também cumprem o papel de ter o efeito anabolizante. "As frutas são, essencialmente, fontes de carboidratos complexos, pois, além de energia, fornecem vitaminas, minerais e fibras alimentares, elementos importantes para a construção de um corpo mais definido", diz a médica.

Marcella Garcez diz que entre as recomendáveis fontes de carboidratos estão as frutas. Crédito: Divulgação/ Holding Comunicações

"As frutas são fontes de energia importante para restabelecer as reservas de glicogênio muscular e hepático após o treino para hipertrofia, condicional para o ganho de massa muscular" Marcella Garcez - Médica nutróloga

EXERCÍCIO FÍSICO RESISTIDO

A médica nutróloga Bruna Nascimento diz que numa dieta com objetivo de aumento da massa muscular, as frutas podem ser usadas como boas opções para otimizar esse ganho. "Porém, deve-se saber utilizá-las para que o objetivo seja, de fato, alcançado. As frutas são carboidratos que podem ajudar a levar glicose e, como consequência, água para dentro do músculo. Com isso, contribui para melhora do tônus e ganho muscular".

Para quem tem esse objetivo, ela recomenda investir em um plano alimentar e, com isso, utilizar os carboidratos, como as frutas, para contribuir para o ganho de músculos. "Frutas com índice glicêmico maior, por exemplo, podem ser usadas logo após o treino, na janela anabólica, repondo o glicogênio muscular, fundamental para manter a definição muscular".

Para a médica, o mais importante para o ganho de massa muscular é praticar exercício físico resistido regular e na intensidade correta. "Não adianta comer proteínas e carboidratos de forma adequada, e não treinar. Estudos mostram que, mesmo com o consumo adequado de proteínas, sem o exercício físico resistido, não há ganho muscular significativo. Músculos precisam de estímulo. Aliado a isso, atingir a necessidade proteica diária é fundamental", diz Bruna Nascimento.

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