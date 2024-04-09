Os procedimentos de beleza para uma rotina sem interrupções

Os tratamentos dermatológicos sem downtime estão se tornando cada vez mais populares Crédito: Shutterstock

É inegável que a área da dermatologia tem avançado todos os dias. Um dos avanços mais significativos, na minha opinião, são os tratamentos que não requerem tempo de recuperação, que chamamos de procedimentos sem downtime. Esses procedimentos são ideais para aqueles que não podem se dar ao luxo de ficar com a pele sensível, inchada ou vermelha após uma intervenção, permitindo que os pacientes retomem suas atividades diárias imediatamente.

Graças às inovações, os tratamentos dermatológicos sem downtime estão se tornando cada vez mais populares. Os aparelhos utilizam tecnologias avançadas para proporcionar resultados eficazes, com pouco desconforto e sem a necessidade de um período de recuperação prolongado. Se comparados com os aparelhos e técnicas tradicionais, eles com certeza saem em vantagem.

Entre as tecnologias que surgem nesse contexto, podemos citar o Laser de Thulium, que é um laser que atinge as camadas mais profundas para tratar a pele sem causar danos significativos à pele. Além disso, o drug delivery por eletroporação é uma técnica inovadora que permite injetar medicamentos sem a necessidade de perfuração da pele, não sai sangue e não fica vermelho.