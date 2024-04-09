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Avanços na dermatologia

Os procedimentos de beleza para uma rotina sem interrupções

Um dos avanços mais significativos são os tratamentos que não requerem tempo de recuperação, que chamamos de procedimentos sem downtime

Públicado em 

09 abr 2024 às 11:00
Karina Mazzini

Colunista

Karina Mazzini

Tratamento de beleza
Os tratamentos dermatológicos sem downtime estão se tornando cada vez mais populares Crédito: Shutterstock
É inegável que a área da dermatologia tem avançado todos os dias. Um dos avanços mais significativos, na minha opinião, são os tratamentos que não requerem tempo de recuperação, que chamamos de procedimentos sem downtime. Esses procedimentos são ideais para aqueles que não podem se dar ao luxo de ficar com a pele sensível, inchada ou vermelha após uma intervenção, permitindo que os pacientes retomem suas atividades diárias imediatamente.
Graças às inovações, os tratamentos dermatológicos sem downtime estão se tornando cada vez mais populares. Os aparelhos utilizam tecnologias avançadas para proporcionar resultados eficazes, com pouco desconforto e sem a necessidade de um período de recuperação prolongado. Se comparados com os aparelhos e técnicas tradicionais, eles com certeza saem em vantagem.
Entre as tecnologias que surgem nesse contexto, podemos citar o Laser de Thulium, que é um laser que atinge as camadas mais profundas para tratar a pele sem causar danos significativos à pele. Além disso, o drug delivery por eletroporação é uma técnica inovadora que permite injetar medicamentos sem a necessidade de perfuração da pele, não sai sangue e não fica vermelho.
Os procedimentos dermatológicos sem downtime já são uma realidade e representam um grande avanço na área da dermatologia, pois proporcionam resultados extremamente eficazes, com conforto para os pacientes e a possibilidade de retorno imediato às atividades cotidianas. Costumo dizer que o paciente pode sair do consultório direto para uma festa. E para nós, que temos a vida corrida e inúmeros compromissos, procedimentos sem downtime, são tudo o que nós sonhamos. 

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Karina Mazzini

Karina Mazzini e dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia com mais de 30 anos de experiencia. Neste espaco vai trazer para os capixabas as maiores novidades e tendencias da area da saude e beleza.

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