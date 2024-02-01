Queda de cabelo no verão: saiba como evitar o problema

A radiação solar pode causar desidratação e enfraquecimento dos cabelos Crédito: Shutterstock

Nesta época do ano o que mais escuto no consultório é: “Doutora, meu cabelo está caindo demais”. E a resposta é simples e clara: o verão. É uma queixa sazonal recorrente, mas ainda tem muita gente que se choca com a quantidade repentinamente grande de fios caídos no chão do banheiro ou grudados na fronha do travesseiro.

Essa é a estação em que os cabelos mais sofrem devido à exposição ao sol escaldante, água salgada e cloro de piscina . A radiação solar pode causar desidratação e enfraquecimento dos cabelos, enquanto a água do mar e o cloro da piscina podem danificar a cutícula capilar, resultando em fios quebradiços e sem vida. Para somar a tudo isso, no período de férias muita gente costuma abandonar a dieta equilibrada, os exercícios físicos e isso pode ser um fator colaborativo para a queda.

E como curtir minha praia sem perder muito cabelo? Obviamente, você não vai deixar de aproveitar as merecidas férias e, para isso, alguns cuidados podem ajudar a preservar os fios. O uso de produtos com proteção UV, como leave-ins e sprays capilares, ajuda na proteção contra danos causados pelo sol . Além disso, enxaguar os cabelos com água doce após o contato com água salgada ou cloro é essencial para remover resíduos e prevenir o ressecamento. Use e abuse dos seus produtos de cabelo! A hidratação regular com máscaras capilares e o uso de óleos nutritivos são ótimos para restaurar a umidade e fortalecer os cabelos. E, claro, nada de abandonar os exercícios e a boa alimentação.

E para aqueles que já não sabem mais o que fazer, sempre há opções de tratamento para recuperar a saúde capilar. Hoje existem opções super avançadas que melhoram a saúde e crescimento dos fios, como o tratamento com Laser de Lhulium, LED capilar e o uso de exossomas.

Outra dica que costumo recomendar aos pacientes após o verão é realizarem uma avaliação capilar com o Hair Analyser, que é um equipamento que analisa e classifica o tipo de dano do fio e depois é montado um tratamento personalizado para o que ele precisa. É uma análise para ser feita quando você sente que seu cabelo está com frizz, quebradiço, geralmente após esse período de férias ou até após realizar procedimentos com química.