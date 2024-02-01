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Cuidados

Queda de cabelo no verão: saiba como evitar o problema

O verão é a estação em que os cabelos mais sofrem devido à exposição ao sol escaldante, água salgada e cloro de piscina

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Públicado em 

01 fev 2024 às 08:00
Karina Mazzini

Colunista

Karina Mazzini

Queda de cabelo
A radiação solar pode causar desidratação e enfraquecimento dos cabelos Crédito: Shutterstock
Nesta época do ano o que mais escuto no consultório é: “Doutora, meu cabelo está caindo demais”. E a resposta é simples e clara: o verão. É uma queixa sazonal recorrente, mas ainda tem muita gente que se choca com a quantidade repentinamente grande de fios caídos no chão do banheiro ou grudados na fronha do travesseiro.
Essa é a estação em que os cabelos mais sofrem devido à exposição ao sol escaldante, água salgada e cloro de piscina. A radiação solar pode causar desidratação e enfraquecimento dos cabelos, enquanto a água do mar e o cloro da piscina podem danificar a cutícula capilar, resultando em fios quebradiços e sem vida. Para somar a tudo isso, no período de férias muita gente costuma abandonar a dieta equilibrada, os exercícios físicos e isso pode ser um fator colaborativo para a queda.
E como curtir minha praia sem perder muito cabelo? Obviamente, você não vai deixar de aproveitar as merecidas férias e, para isso, alguns cuidados podem ajudar a preservar os fios. O uso de produtos com proteção UV, como leave-ins e sprays capilares, ajuda na proteção contra danos causados pelo sol. Além disso, enxaguar os cabelos com água doce após o contato com água salgada ou cloro é essencial para remover resíduos e prevenir o ressecamento. Use e abuse dos seus produtos de cabelo! A hidratação regular com máscaras capilares e o uso de óleos nutritivos são ótimos para restaurar a umidade e fortalecer os cabelos. E, claro, nada de abandonar os exercícios e a boa alimentação. 
E para aqueles que já não sabem mais o que fazer, sempre há opções de tratamento para recuperar a saúde capilar. Hoje existem opções super avançadas que melhoram a saúde e crescimento dos fios, como o tratamento com Laser de Lhulium, LED capilar e o uso de exossomas.
Outra dica que costumo recomendar aos pacientes após o verão é realizarem uma avaliação capilar com o Hair Analyser, que é um equipamento que analisa e classifica o tipo de dano do fio e depois é montado um tratamento personalizado para o que ele precisa. É uma análise para ser feita quando você sente que seu cabelo está com frizz, quebradiço, geralmente após esse período de férias ou até após realizar procedimentos com química.
O importante mesmo é cuidar para tentar preservar os fios e relaxar. Férias é hora de se divertir e não de ficar de cabelo em pé. Aproveite!

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Karina Mazzini

Karina Mazzini e dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia com mais de 30 anos de experiencia. Neste espaco vai trazer para os capixabas as maiores novidades e tendencias da area da saude e beleza.

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