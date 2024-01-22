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Proteção

7 dicas e produtos para cuidar do cabelo no verão

A combinação do sol, mar e cloro pode prejudicar a saúde dos fios, caso não sejam tomados os devidos cuidados para enfrentar a estação mais aguardada do ano
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 jan 2024 às 15:23

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 15:23

Cabelo de verão
Assim como a pele, os fios sofrem com os danos dos raios ultravioletas Crédito: Shutterstock
verão chegou! E, com ele, muitas atividades ao ar livre, como passeios, banhos de mar e piscina. Mas, mesmo quem não está de férias nesse período, acaba sofrendo com os efeitos do sol sobre a pele, e, também, dos cabelos. A combinação do sol, mar e cloro pode prejudicar a saúde dos fios, caso não sejam tomados os devidos cuidados para enfrentar a estação mais aguardada do ano.
Assim como a pele, os fios sofrem com os danos dos raios ultravioletas. A radiação solar altera a queratina e as ceramidas que unem as cutículas dos cabelos, deixando os fios ásperos, sem brilho, frágeis e quebradiços. Já a água do mar, o cloro e os agentes químicos para tratarem a água da piscina intensificam a perda de água do fio, interferindo na elasticidade e favorecendo a quebra, deixando os fios porosos e com pontas duplas. A farmacêutica tricologista Cristal Bastos separou dicas e produtos para te ajudar a passar pela estação com o cabelo saudável.

CUIDADOS EM CASA

  • Hidrate semanalmente: manter os fios hidratados ajuda na proteção contra os desgastes causados pelo sol e pela água do mar. A hidratação é fundamental para devolver a umidade aos fios e pode ser feita uma vez por semana. É interessante investir em produtos naturais, como os óleos essenciais e vegetais, que protegem e tratam as madeixas.

  • Evite banhos muito quentes: a água quente prejudica tanto a haste capilar como o couro cabeludo. Além de ressecar o couro cabeludo, provoca efeito rebote da oleosidade, ou seja, produz mais óleo na região. Nos fios, a água quente abre as cutículas levando a perda de brilho e ao ressecamento extremo.

  • Não lave os fios mais de uma vez por dia: nesta época é comum lavar os cabelos mais de uma vez ao dia, mas não é o correto: não há tempo suficiente para o couro cabeludo secar antes da próxima lavagem, e a umidade pode gerar ou agravar quadros de dermatite e até infecções por fungos. Se for o caso, recorra ao uso do secador com uma temperatura amena.

  • Use matizadores: para evitar o efeito “cabelo verde”, por conta da ação química do cloro da piscina, as loiras devem usar produtos próprios de proteção e xampus matizadores ou antirresíduos (porém, uma vez por semana, nunca mais do que isso).

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NA PRAIA OU NA PISCINA

  • Proteção solar: a radiação solar resseca e fragiliza as madeixas e altera a cor dos cabelos. Por isso, é importante investir em produtos com filtro solar.

  • Proteja o couro cabeludo: ficar muito tempo no sol, mesmo com produto com filtro solar, pode prejudicar a saúde do couro cabeludo. A melhor maneira de reforçar a proteção é adotar barreiras contra a luz, apostando em chapéus de aba larga, bonés, lenços e se protegendo embaixo do guarda-sol.

  • Tire o sal e cloro dos cabelos: não deixe o cabelo secar com água do mar ou da piscina. O cloro danifica a cutícula, tornando o cabelo quebradiço, e o sal da água do mar resseca os fios. A dica é sempre lavar o cabelo com água do chuveiro ou com água mineral após um mergulho.

10 PRODUTOS PARA CUIDAR DO CABELO

Produtos para o cabelo
Seleção de produtos para cuidar do cabelo Crédito: Divulgação
  1. Shampoo Pantene Pro-V Miracles Queratina Preenche & Blinda. A fórmula com queratina e Pro-Vitamina B5 envolve os fios delicadamente, criando um escudo de proteção contra o calor e eliminando o frizz, o que resulta em cabelos blindados contra os danos térmicos e mais saudáveis por dentro e por fora. O produto tem textura leve que restaura a vitalidade dos fios. Preço: R$ 26,90. No Amazon custa R$ 21,14. (COMPRE AQUI)

  2. Condicionador Vitamina C + Colágeno Vegetal, da Skala. Possui na fórmula a vitamina C, ativo antioxidante que previne a queda capilar, promovendo um cabelo nutrido, forte e resistente. E também o colágeno vegetal, que é uma proteína vegetal ideal para regenerar a fibra capilar. No Amazon custa R$ 7,87. (COMPRE AQUI)

  3. One United, da Redken. Tratamento instantâneo para todos os tipos e texturas de cabelo. Sua fórmula inclui um Complexo Catiônico, com agentes que aderem aos fios para desembaraçar, eliminar a porosidade e condicionar com um efeito antiestático. A tecnologia de Kera-Care, à base de xilose e de proteínas vegetais hidrolisadas, repara a fibra, protege contra o calor e preserva a cor. Já o Óleo de Côco proporciona efeito liso, maciez e brilho. Preço: R$ 314,00. No Amazon custa R$ 307,03. (COMPRE AQUI)

  4. Óleo SOS Cachos 10 em 1 Multibenefícios, da Salon Line. Promove benefícios como a blindagem do frizz, a hidratação intensa, o controle de volume, a redução das pontas duplas e a proteção total. Preço: R$ 15,52.

  5. Bálsamo Condicionante Energizante, da Cristal Clínica Capilar. Alivia desconfortos da região e traz equilíbrio da oleosidade e do microbioma, restabelecendo a integridade da barreira cutânea. Sua textura é leve e suave, mas desembaraça, nutre, fortalece e confere brilho e sedosidade aos cabelos. Preço: R$

  6. Novex Recarga de Queratina, da Embelleze. É uma opção para reconstruir e revitalizar os cabelos profundamente danificados ou quimicamente tratados. Seu uso pode ser feito como leave-in ou tratamento instantâneo. Indicada para todos os tipos de cabelo. Preço: R$ 12,90. No Amazon custa R$ 16,00 (COMPRE AQUI)

  7. Leave-in Sou 10, da Widi. Com proteção térmica e solar, ele tem dez benefícios - seus ativos combinados atuam diretamente na fibra capilar para cabelos 10 vezes mais bonitos, protegidos, macios, reparados, sem pontas duplas, sem frizz, leve, com brilho, saudável e toque de seda. É indicado para todos os tipos de cabelo. Preço: R$ 45,90 (COMPRE AQUI)

  8. Sérum Reconstrutor OX Vita Glow Mari Maria, da OX Cosméticos. Composto por um blend vitamínico e rico em vitaminas A, C, D, E, complexo B e ômega 3 e 6, possui proteção térmica, protegendo os fios dos danos causados pelo sol e fontes de calor, e é ideal para cabelos ressecados e enfraquecidos. Repara a fibra capilar, protege e deixa os fios brilhantes da raiz às pontas. Preço: R$ 44,00

  9. Ativador de Cachos Definição Prolongada, da Niely Gold. Possui textura gel-creme que entrega uma finalização natural, com cachos brilhosos, com movimento e sem deixar resíduos. Preço: R$ 12,90

  10. Spray Finalizador Xô Frizz, da Salva Meu Cabelo. Protege os fios do calor do secador e da prancha. Elaborado com Óleo de Semente de Linho e Vitamina E, possui ação fortalecedora, hidratante e antioxidante. Facilita o desembaraçar dos fios. Preço: R$ 109,99

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