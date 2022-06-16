Cabelo ressecado: 7 dicas para recuperar os fios danificados

A recomendação aplicar um bom protetor térmico para proteger o cabelo Crédito: Shutterstock

Quem tem o cabelo ressecado, sabe: os fios ficam sem brilho, ásperos, quebradiços, sem sedosidade, além do volume fora de controle. A exposição ao sol, ao vento, o contato com a água do mar ou da piscina podem contribuir para deixar o cabelo ressecado ou seco. Por isso, alguns cuidados são fundamentais.

A tricologista Cristal Bastos explica que alguns fatores prejudicam o cabelo. "Agentes físicos como secador, chapinha, babyliss; químicos como o uso de modificadores da estrutura capilar, que inclui luzes, alisamentos e tinturas; e até mesmo agentes ambientais como o sol, o vento, o calor, a água do mar ou piscina levam os fios a ficarem assim. Tomar banho com água muito quente também agrava o ressecamento".

A tricologista Camila Zanoni conta que outro fator, que leva o cabelo a ficar dessa forma, é a falta da rotina dos cuidados em casa. "Se vai usar secador ou chapinha, é importante usar um protetor térmico, fazer hidratação uma vez por semana, evitar usar o aparelho muito quente e, durante o banho, usar produtos de acordo com as características de cada cabelo".

Ela diz que, quando cabelo está muito ressecado, ocorre o aumento dos famosos cabelinhos "arrepiados", quebra dos fios pela desidratação, perda de brilho e forma dos fios para os cacheados e ondulados.

CUIDADOS

A hidratação é o primeiro passo para recuperar o cabelo ressecado Crédito: Divulgação Cristal Bastos

Cristal Bastos conta que um dos principais cuidados é evitar o abuso de fatores que agridem o cabelo, e quando for ficar exposto, investir em produtos e acessórios de proteção, como chapéu, boné, protetor térmico, protetor solar e leave-in, por exemplo.

"Outra recomendação é manter uma rotina de cuidados com os fios por meio do cronograma capilar, que intercala três tratamentos diferentes: hidratação, nutrição e reconstrução. Dessa forma, é possível fornecer os nutrientes e vitaminas que a fibra capilar necessita para ficar saudável, brilhante e macia. Também é importante cuidar de dentro para fora, bebendo muita água e se alimentar bem", diz.

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