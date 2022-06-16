Cabelo ressecado: 7 dicas para recuperar os fios danificados

Quem tem o cabelo ressecado, sabe: os fios ficam sem brilho, ásperos, quebradiços, sem sedosidade, além do volume fora de controle. A exposição ao sol, ao vento, o contato com a água do mar ou da piscina podem contribuir para deixar o cabelo ressecado ou seco. Por isso, alguns cuidados são fundamentais.
A tricologista Cristal Bastos explica que alguns fatores prejudicam o cabelo. "Agentes físicos como secador, chapinha, babyliss; químicos como o uso de modificadores da estrutura capilar, que inclui luzes, alisamentos e tinturas; e até mesmo agentes ambientais como o sol, o vento, o calor, a água do mar ou piscina levam os fios a ficarem assim. Tomar banho com água muito quente também agrava o ressecamento".
A tricologista Camila Zanoni conta que outro fator, que leva o cabelo a ficar dessa forma, é a falta da rotina dos cuidados em casa. "Se vai usar secador ou chapinha, é importante usar um protetor térmico, fazer hidratação uma vez por semana, evitar usar o aparelho muito quente e, durante o banho, usar produtos de acordo com as características de cada cabelo".
Ela diz que, quando cabelo está muito ressecado, ocorre o aumento dos famosos cabelinhos "arrepiados", quebra dos fios pela desidratação, perda de brilho e forma dos fios para os cacheados e ondulados.
CUIDADOS
Cristal Bastos conta que um dos principais cuidados é evitar o abuso de fatores que agridem o cabelo, e quando for ficar exposto, investir em produtos e acessórios de proteção, como chapéu, boné, protetor térmico, protetor solar e leave-in, por exemplo.
"Outra recomendação é manter uma rotina de cuidados com os fios por meio do cronograma capilar, que intercala três tratamentos diferentes: hidratação, nutrição e reconstrução. Dessa forma, é possível fornecer os nutrientes e vitaminas que a fibra capilar necessita para ficar saudável, brilhante e macia. Também é importante cuidar de dentro para fora, bebendo muita água e se alimentar bem", diz.
Veja 7 dicas para recuperar o cabelo ressecado
- Use o xampu certo: assim como a falta de cuidados com a reparação capilar, o uso inadequado de cosméticos também pode ressecar os fios. Não é qualquer xampu que serve para qualquer tipo de cabelo e, por isso, é importante prestar atenção em qual produto é o mais adequado para a necessidade dos seus fios.
- Aposte em um leave-in: aplique um bom protetor térmico para proteger o cabelo dos danos causados pelas altas temperaturas de chapinha, babyliss e secador.
- Hidrate regularmente: a hidratação é o primeiro passo para recuperar o cabelo ressecado e possibilitar outros tratamentos especializados. Em casa, é fundamental usar uma máscara potente. Se possível, procure um tricologista para fazer um diagnóstico completo e iniciar uma terapia capilar.
- Fuja da água quente: o ideal é uma água morna para fria. Temperaturas altas tiram a oleosidade natural dos fios. A água muito quente remove a camada de gordura que protege os fios, deixando-os mais fracos, secos e quebradiços.
- Evite o uso de temperatura nos fios: é essencial evitar o uso de secador e chapinha. Caso não seja possível, passe protetor térmico nos fios antes de usar os aparelhos e, no caso do secador, mantenha uma distância de 15 cm dos cabelos.
- Cuidado ao lavar: a lavagem dos cabelos deve ser feita de forma cuidadosa para evitar que eles se quebrem durante o processo. De preferência, lave durante o dia pois, ao dormir com o couro cabeludo molhado, a umidade favorece o surgimento da caspa e a quebra dos fios.
- Invista nos óleos vegetais: eles promovem uma nutrição profunda nos fios. Para isso, escolha óleos vegetais como abacate e jojoba, mas certifique-se da pureza dos óleos.