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Renner e C&A lançam coleção com direito a roupas e acessórios

Entre as novidades, a Animale Jeans reaproveitou tecidos de coleções passadas para criar novas peças. Já a Renner lança a primeira coleção de calçados fabricados com resíduos de uva no Brasil
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 17:17

Lançamento Renner
Renner lança peças desenvolvidas com materiais mais sustentáveis Crédito: Divulgação Renner
A semana começa com novidades no mundo da moda. Tem a nova coleção da Mindse7 C&A inspirada no universo do skate; o novo óculos da Oakley, ideal para ser usado em corridas e treinos, que pesa apenas 24 gramas; e os novos calçados da Renner que foram -fabricados com resíduos de uva no Brasil.

ARMAÇÃO DE 24 GRAMAS

Lançamento de moda
A armação traz o estilo de lentes com formato de máscara Crédito: Divulgação
A Oakley lança a Re:SubZero, uma armação atual e leve - pesando apenas 24 gramas -, criada para ser usada em corridas, treinos, ou em qualquer momento que estiver suando em busca do autoaperfeiçoamento.  A armação apresenta Geometria Fisiomórfica, uma revolução da indústria que permite um design de lente com formato envolvente e amplo, ao mesmo tempo que é rígido nas áreas-chaves que imitam as propriedades estruturais de uma armação. O modelo possui ainda a tecnologia de lentes Prizm, concebida para realçar as cores e os contrastes, e traz o estilo de lentes com formato de máscara.

PÉS SUSTENTÁVEIS

Lançamento Renner
Calçados fabricados com resíduos de uva no Brasil Crédito: Divulgação Renner
A Renner partiu de uma premissa sustentável para idealizar mais uma coleção do Selo Re – Moda Responsável. Fabricados a partir do resíduo de uva descartado pela indústria do suco ou do vinho, três modelos de sapato e um tênis chegam para esbanjar estilo e versatilidade. Em tons amenos (bege, rosa bebê, preto e marrom) e modelos que se adaptam à rotina, é possível navegar entre diferentes estilos.
 De tênis casual à bota de salto alto, os quatro sapatos contém resíduos de uva não aproveitados por outras cadeias – reutilizados através da farinha da semente da fruta e que, durante a fabricação, passam a integrar a composição dos calçados. A coleção ainda é composta por peças de vestuário do Selo Re, desenvolvidas com outros materiais mais sustentáveis – como viscose e algodão responsáveis.

COLEÇÃO PATCHWORK

Lançamento de moda
A marca lança cápsula exclusiva de patchwork Crédito: Divulgação Animale Jeans
A Animale Jeans lança pela primeira vez na história da marca peças com jeans reaproveitados de coleções passadas resultando numa cápsula exclusiva de patchwork. A novidade é fruto da parceria com o ateliê Papos e Panos. Calças, camisas, saias, shorts, jaquetas e vestidos viraram 41 colchas com padronagens distintas, criando um mix de cor entre baby blue, black e azul intenso. As colchas foram ressignificadas em peças-chave da coleção-cápsula Novo Vintage através de modelagens clássicas, como a jaqueta vintage, a calças e o short.
São peças únicas, exclusivas, que trazem memórias afetivas. Numeradas como obras de arte, elas têm história e presente, alinhadas com um futuro mais sustentável e duradouro. As peças são vendidas em lojas selecionadas da Animale.

BOTA PRO INVERNO

Lançamento de moda
O salto invertido aparece nas botas de couro Crédito: Divulgação Santa Lolla
O inverno 2022 da Santa Lolla traz itens que vão desde os novos shapes até construções icônicas da marca. Dentre eles, o famoso salto invertido, que nas construções da temporada, aparece nas botas de couro. O bico quadrado é o complemento para deixar as produções ainda mais originais.
Com a volta das tendências de moda dos anos 2000, a bolsa sela volta com tudo. Neste lançamento, elas aparecem atualizadas com detalhes de fivelas, em tons terrosos que dão match com a cartela da estação de inverno. O acabamento puffer também vem forte como materialização do conforto e modernidade, em que a tendência é traduzida em shapes robustos que contam com acabamento acolchoado na palmilha e no cabedal.

ACREDITE NO SEU AXÉ

Lançamento de moda
A estilista traz suas raízes e a exaltação à herança cultural Crédito: Divulgação
O Vista Magalu convidou a estilista Isaac Silva e juntos criaram “Acredite no seu Xêro”, com o propósito de traduzir o aconchego que as roupas transmitem, usando a memória afetiva dos cheiros, a nostalgia dos aromas, e as viagens olfativas que levam a diversas sensações. Pioneiro em moda plus size e sem gênero, Isaac é um grande representante da moda de protesto, que agrega, inclui e exalta a nova cultura de consumo. 
Com modelagens que vestem todos os corpos e peças para serem usadas por todos durante o ano inteiro, a coleção conta com calças, camisetas, vestidos, macacões e chemises. Para esta colaboração, a estilista traz suas raízes e a exaltação à herança cultural, com suas já consagradas referências afro-brasileiras e indígenas por meio de capulanas e as tradicionais fitas do Bonfim, além da figa, sua marca registrada.

INSPIRADA NA MATA ATLÂNTICA

Lançamento de moda
O jacquard ganha forma em colete, jaqueta e calça transpassada de alfaiataria Crédito: Divulgação Handred
Uma imersão pelas florestas da Mata Atlântica dá forma, textura e cor à primeira coleção cápsula de inverno da marca Handred. Batizada de Jacarandá, a linha tem a árvore de onde vem a madeira desse nome como principal referência. As formas esculpidas pelo tempo no tronco do jacarandá inspiram o maior destaque da temporada, o tecido de jacquard em algodão puro criado exclusivamente para a marca. 
O jacquard ganha forma em colete, jaqueta e calça transpassada de alfaiataria, além de um poncho. Das camadas mais profundas da casca do jacarandá vêm os tons arroxeados que colorem as roupas lisas, listradas e os sapatos da coleção. As peças que se destacam nesses tons são a camisa e a calça ampla com pregas, ambas de seda berinjela. O brilho e os reflexos em verde-escuro aparecem em calças, camisas e numa écharpe. Outras árvores que inspiram a coleção, como as embaúbas, as araucárias, os ipês e o eucalipto, emprestam seus tons mais claros para as peças feitas em liocel.

INSPIRADA NAS BICICLETAS

Lançamento Osklen
Hélio Ascari  lança coleção com a Osklen. Crédito: Reprodução @osklen
O ex-modelo e artesão Hélio Ascari, após deixar as passarelas, decidiu transformar bicicletas em objetos de admiração em Nova Iorque, nos EUA. Além de conquistar admiradores e colecionadores de arte nos cinco continentes, o gaúcho tem seu trabalho exposto por importantes empresários como Ralph Lauren. Agora, ele lança uma coleção com a Osklen. 
Amigos de longa data, Oskar Metsavaht, convidou o fundador, diretor criativo e fabricante da Ascari Bicycles, Helio Ascari, para desenvolver uma coleção cápsula inspirada em seu estilo de vida e em suas criações - as bicicletas autorais e feitas à mão, que vão do estilo vintage  aos modelos mais contemporâneos. São t-shirts, tênis, calças e moletons. 

PARA SE EXERCITAR

Lançamento moda
A coleção inicial da Slama Gym tem 40 itens. Crédito: Divulgação Amir Slama
Amir Slama lança sua primeira coleção para ginástica. As peças são clássicas e com modelagem atemporal. O estilista atualizou alguns desenhos, recriou outros e desenvolveu uma coleção nas cores marinho, preto, vinho e laranja, fazendo uma mistura de materiais e texturas. “A modelagem é focada no conforto para fazer bem os movimentos. Usamos tecidos modernos que respiram e transpiram, e ajudam a sustentar na hora de fazer os exercícios”, contou Slama. A coleção inicial da Slama Gym tem 40 itens.

CULTURA DO SKATE

Lançamento de moda
A coleção reflete a cultura urbana do skate Crédito: Divulgação C&A
A Mindse7 C&A apresenta a coleção Dapper or Dandy, apostando numa alfaiataria com um humor moderno, criando um olhar contemporâneo e único. Apostando nos acabamentos, tecidos e modelagens, a coleção mescla a moda com interpretações não tradicionais, refletindo a cultura urbana do skate. O mix de produtos da coleção traz trench coat, blazers, bermuda, t-shirts, camisas e diversas modelagens de calça.
A cartela de cores transita entre os tons neutros, como o preto, branco, cinza e azul, que casam perfeitamente com qualquer guarda-roupa. Já os tecidos variam entre algodão, sarja e denim fio tinto, além dos clássicos da alfaiataria brasileira. 

VOLTAS AO SOL

Lançamento de moda
Cris Barros faz homenagem ao Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
Cris Barros apresenta a coleção Rio 20 Voltas ao Sol em homenagem ao Rio de Janeiro, cidade solar e feliz que tanto representou a marca durante esses 20 anos. Pensando nisso, a estilista por ser metade carioca e ter o Rio como o lugar onde guarda as melhores recordações da infância, desenvolveu peças icônicas com estampas e bordados especiais.
O famoso visual do Pão de Açúcar foi desenhado no ateliê da marca de forma exclusiva estampando o vestido midi, a camisa e a calça de corte reto. Já a estampa de listras horizontais traz uma cartela de aquarelas cariocas, com o azul do fundo do mar, o vermelho vibrante da flor-da-imperatriz e o verde profundo das palmeiras encantadoras. Destaque para o vestido inteiro bordado à mão imortalizando a poesia deslumbrante do paisagismo do sítio Roberto Burle Marx, onde a campanha foi fotografada, trazendo o vermelho e o verde em contraste com o fundo preto.

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