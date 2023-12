Dias quentes

Confira dicas para manter a saúde da pele e dos cabelos no verão

Raios ultravioleta, água salgada e o cloro das piscinas podem causar danos tanto à pele quanto aos cabelos. Saiba como se proteger

É recomendável usar um protetor solar que atenda às suas necessidades e ao seu tipo de pele. (Ground Picture | Shutterstock)

Praticar esportes, dar um mergulho e ir à praia são atividades irresistíveis para muita gente no verão. Mas é justamente nessa época do ano que os cuidados com a pele e o cabelo devem ser intensificados não só por uma questão estética, mas principalmente para manter a saúde.

Por isso, especialistas separaram algumas dicas de como manter a proteção em dia e curtir o verão com segurança.

Cuidados com a pele

Não é à toa que este mês é marcado pela campanha Dezembro Laranja. Ela foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SDB) para conscientizar a população sobre o câncer de pele, a fim de alertar sobre a prevenção, sinais, sintomas da doença, que representa 33% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil, com cerca de 185 mil novos casos por ano.

Por outro lado, o câncer de pele é um dos mais evitáveis e, embora os cuidados devam acontecer ao longo de todo o ano, o verão requer atenção especial.

Para proteger a pele, a dermatologista Juliana Drumond destaca que a proteção solar é indispensável. A começar pelos horários de exposição solar, que deve ser evitada entre as 10h e as 16h. Outra necessidade é o uso do protetor. “A regra é sempre usar o filtro solar com fator de proteção acima de 50 no rosto e acima de 30 no resto do corpo”, pontua a especialista.

A médica também lembra que as barreiras físicas de proteção, como chapéus, viseiras, bonés e óculos são altamente recomendáveis. Para crianças e pessoas que praticam esportes, as roupas com proteção solar são uma excelente recomendação.

Tipos de filtro solar

Segundo Juliana Drumond, existem diferentes tipos de filtro solar para serem usados a depender da situação. Para peles oleosas, por exemplos, são recomendados os protetores em gel, sérum ou com toque seco. Já os filtros em creme ou loção hidratam mais a pele. Existem ainda os filtros mais aderentes, que são mais resistentes à água e ao suor.

“O ideal dos filtros usados no dia a dia é que eles sejam os mais leves, mais fáceis de limpar com água, que tenham uma textura mais agradável. Já os filtros mais aderentes são também mais oleosos, resistentes à água. Eles são bons para os dias de praia, de piscina, por exemplo”.

Juliana ainda destaca que os filtros solares com cor são os mais recomendados para pessoas com tendência a ter manchas na pele, como Melasma. “Os filtros com tonalizantes fazem uma barreira de proteção maior”, explica.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a quantidade de protetor solar indicada para cada parte do corpo é:

- Uma colher de chá de protetor solar no rosto, no pescoço e na cabeça;

- Uma colher de chá de protetor para a parte da frente do tronco e outra para a parte de trás;

- Uma colher de chá para cada braço;

- Uma colher de chá para cada parte da frente da perna e outra para a parte de trás de cada perna;

Para completar os cuidados, Juliana lembra que o contato com o sol, a água salgada e o cloro podem ressecar a pele e, por isso, ela precisa ser hidratada. “A hidratação com creme deve ser feita até 15 minutos após o banho, que é quando a pele absorve melhor a hidratação”, indica.

Cuidados com os cabelos

Assim como afetam a pele, os raios ultravioletas emitidos pelo sol em maior intensidade no verão também podem afetar os cabelos, danificando a sua estrutura, conforma aponta a dermatologista da Unimed Vitória, Daniella Sarkis. Do mesmo modo, o cloro das piscinas e a água salgada também causam danos. Segundo a médica, os cabelos que já sofreram um dano estrutural, como os descoloridos e os que sofreram processo de alisamento, podem ser ainda mais afetados.

Os cabelos precisam de atenção especial no verão. (Freepik)

“Por isso é importante usar proteções físicas, como bonés, chapéus e viseiras. Também existem no mercado produtos com filtro solar apropriados para uso no cabelo”.

A dermatologista também explica que alguns cuidados podem ser tomados após a exposição ao sol, ao mar e à piscina. “Nesta época de verão, a recomendação é que se utilize com mais frequência (duas vezes por semana) as máscaras capilares que fornecem uma proteção extra contra o processo de desidratação que ocorre nos fios”.

Daniella afirma que as máscaras devem ser usadas após a limpeza do fio e do couro cabeludo, ou seja, após o uso do shampoo. Também é preciso permanecer com o produto no cabelo por um tempo, que vai depender da recomendação de cada fabricante.

A dermatologista também diz que não há nenhuma contraindicação de que se lave o cabelo todos os dias. O que deve ser evitado é dormir com os fios molhados, pois a umidade no couro cabeludo pode levar à proliferação de fungos.

