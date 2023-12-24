AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Confira dicas para manter a saúde da pele e dos cabelos no verão
Dias quentes

Confira dicas para manter a saúde da pele e dos cabelos no verão

Raios ultravioleta, água salgada e o cloro das piscinas podem causar danos tanto à pele quanto aos cabelos. Saiba como se proteger

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2023 às 10:00
É recomendável usar um protetor solar que atenda às suas necessidades e ao seu tipo de pele
É recomendável usar um protetor solar que atenda às suas necessidades e ao seu tipo de pele Crédito: Ground Picture | Shutterstock
Praticar esportes, dar um mergulho e ir à praia são atividades irresistíveis para muita gente no verão. Mas é justamente nessa época do ano que os cuidados com a pele e o cabelo devem ser intensificados não só por uma questão estética, mas principalmente para manter a saúde.
Por isso, especialistas separaram algumas dicas de como manter a proteção em dia e curtir o verão com segurança.

Cuidados com a pele

Não é à toa que este mês é marcado pela campanha Dezembro Laranja. Ela foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SDB) para conscientizar a população sobre o câncer de pele, a fim de alertar sobre a prevenção, sinais, sintomas da doença, que representa 33% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil, com cerca de 185 mil novos casos por ano.
Por outro lado, o câncer de pele é um dos mais evitáveis e, embora os cuidados devam acontecer ao longo de todo o ano, o verão requer atenção especial.
Para proteger a pele, a dermatologista Juliana Drumond destaca que a proteção solar é indispensável. A começar pelos horários de exposição solar, que deve ser evitada entre as 10h e as 16h. Outra necessidade é o uso do protetor. “A regra é sempre usar o filtro solar com fator de proteção acima de 50 no rosto e acima de 30 no resto do corpo”, pontua a especialista.
A médica também lembra que as barreiras físicas de proteção, como chapéus, viseiras, bonés e óculos são altamente recomendáveis. Para crianças e pessoas que praticam esportes, as roupas com proteção solar são uma excelente recomendação.

Tipos de filtro solar

Segundo Juliana Drumond, existem diferentes tipos de filtro solar para serem usados a depender da situação. Para peles oleosas, por exemplos, são recomendados os protetores em gel, sérum ou com toque seco. Já os filtros em creme ou loção hidratam mais a pele. Existem ainda os filtros mais aderentes, que são mais resistentes à água e ao suor.
“O ideal dos filtros usados no dia a dia é que eles sejam os mais leves, mais fáceis de limpar com água, que tenham uma textura mais agradável. Já os filtros mais aderentes são também mais oleosos, resistentes à água. Eles são bons para os dias de praia, de piscina, por exemplo”.
Juliana ainda destaca que os filtros solares com cor são os mais recomendados para pessoas com tendência a ter manchas na pele, como Melasma. “Os filtros com tonalizantes fazem uma barreira de proteção maior”, explica.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a quantidade de protetor solar indicada para cada parte do corpo é:
- Uma colher de chá de protetor solar no rosto, no pescoço e na cabeça;
- Uma colher de chá de protetor para a parte da frente do tronco e outra para a parte de trás;
- Uma colher de chá para cada braço;
- Uma colher de chá para cada parte da frente da perna e outra para a parte de trás de cada perna;
Para completar os cuidados, Juliana lembra que o contato com o sol, a água salgada e o cloro podem ressecar a pele e, por isso, ela precisa ser hidratada. “A hidratação com creme deve ser feita até 15 minutos após o banho, que é quando a pele absorve melhor a hidratação”, indica.

Cuidados com os cabelos

Assim como afetam a pele, os raios ultravioletas emitidos pelo sol em maior intensidade no verão também podem afetar os cabelos, danificando a sua estrutura, conforma aponta a dermatologista da Unimed Vitória, Daniella Sarkis. Do mesmo modo, o cloro das piscinas e a água salgada também causam danos. Segundo a médica, os cabelos que já sofreram um dano estrutural, como os descoloridos e os que sofreram processo de alisamento, podem ser ainda mais afetados.
Cabelos saudáveis de qualquer textura crescem um centímetro ao mês, ou 12 cm por ano, em média.
Os cabelos precisam de atenção especial no verão Crédito: Freepik
“Por isso é importante usar proteções físicas, como bonés, chapéus e viseiras. Também existem no mercado produtos com filtro solar apropriados para uso no cabelo”.
A dermatologista também explica que alguns cuidados podem ser tomados após a exposição ao sol, ao mar e à piscina. “Nesta época de verão, a recomendação é que se utilize com mais frequência (duas vezes por semana) as máscaras capilares que fornecem uma proteção extra contra o processo de desidratação que ocorre nos fios”.
Daniella afirma que as máscaras devem ser usadas após a limpeza do fio e do couro cabeludo, ou seja, após o uso do shampoo. Também é preciso permanecer com o produto no cabelo por um tempo, que vai depender da recomendação de cada fabricante.
A dermatologista também diz que não há nenhuma contraindicação de que se lave o cabelo todos os dias. O que deve ser evitado é dormir com os fios molhados, pois a umidade no couro cabeludo pode levar à proliferação de fungos.

Veja Também

7 partes do corpo em que esquecemos de aplicar o protetor solar

Veja como o calor aumenta o risco de problemas vasculares

Veja algumas dicas para passar o protetor solar do jeito certo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Verão Cabelos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento cumpre oito mandados de busca e apreensão em cinco Estados
Polícia do DF faz operação contra grupo que planejava atentado a bomba nas eleições
Imagem de destaque
Incêndios florestais na França revelam centenas de projetéis da Segunda Guerra Mundial
Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo
GWM começa a cadastrar talentos para fábrica em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados