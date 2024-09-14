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Beleza

5 dicas para recuperar cabelos danificados

Especialistas ensinam rotina de cuidados para ajudar a restaurar os fios secos e quebradiços
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 16:00

Imagem Edicase Brasil
Rotina de cuidados ajuda a restaurar os fios danificados Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock
Utilizar chapinha, secador e químicas como descoloração pode danificar a fibra capilar, deixando os cabelos ressecados, fracos e sem brilho. Por isso, adotar uma rotina de cuidados especiais pode ajudar a restaurar os fios e mantê-los saudáveis. Por isso, a esteticista Leila Michele e a dermatologista Michele Haikal elencam algumas dicas para você cuidar dos cabelos em casa. Confira! 

1. Invista em hidratantes e ativos reconstrutores

Segundo Leila Michele, os ativos reconstrutores e hidratantes são bem-vindos, além da proteção térmica e do cuidado ao pentear o cabelo, sempre começando das pontas e subindo aos poucos até o comprimento. “Primeiro, é necessário manter uma rotina de cuidados, investir em máscaras hidratantes, nutritivas e reconstrutoras. Em seguida, ter atenção ao desembaraçar, porque, quando o cabelo está danificado, fica mais suscetível à quebra”, conta. 

2. Utilize produtos para cabelos danificados

Uma das dicas mais importantes é investir em produtos que são destinados a cabelos danificados. “O xampu é considerado um detergente, porque seus ativos são voltados para a limpeza do couro cabeludo, por isso, é interessante investir em itens mais hidratantes. Uma dica é passar uma máscara mais baratinha nas pontas e no comprimento antes de lavar. Essa ação vai ajudar a proteger os fios. Quem mora em locais muito quentes ou passa o verão em praias também pode usar protetor térmico”, ensina a profissional.

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Imagem Edicase Brasil
Dieta rica em nutrientes é fundamental para os cabelos crescrem saudáveis e bonitos Crédito: bluedog studio | Shutterstock

3. Alimente-se corretamente

Não basta só investir em cuidados externos, também é preciso cuidar do corpo internamente para os cabelos crescerem saudáveis. Para isso, uma dieta rica em nutrientes é fundamental, sendo importante incluir na rotina alimentos ricos em ômega-3, ferro, zinco e vitaminas A, B, C e E, como peixes, ovos, leite, carnes e leguminosas. “O ômega 3, por exemplo, deixa os cabelos com mais brilho e mais sedosos. Várias vitaminas, como a B5 e a B12, também atuam positivamente nos fios”, completa a dermatologista Michele Haikal.

4. Corte as pontas regularmente

Mesmo que você esteja tentando deixar o cabelo crescer, cortar as pontas é essencial, isso porque essas partes danificadas tendem a subir ao longo do fio, causando quebras. Além disso, o hábito ajuda a manter os cabelos saudáveis, reduz o embaraço e facilita o crescimento.

5. Cuide dos cabelos após fazer químicas

Importante ressaltar que, quanto mais química, como alisamento, descoloração e retoque de raiz , mais é necessário apostar em produtos e cuidados. “Muita gente gasta dinheiro para fazer os procedimentos e depois não cuida do cabelo. É necessário investir tempo e dinheiro. Existem muitos produtos bons no mercado que não são extremamente caros, mas possuem uma boa tecnologia. O ideal é ir testando”, recomenda Leila Michele.

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