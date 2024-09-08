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Cabelos

Entenda para que serve e quando usar a touca de cetim

O item é benéfico para todos os tipos de cabelo e pode ser usado por homens e mulheres
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 16:00

Imagem Edicase Brasil
A touca de cetim mantém os cabelos hidratados e é benéfica para todos os tipos de fios  Crédito: Elayne Massaini | Shutterstock
A touca de cetim voltou a ficar em foco depois do início do programa Estrela da Casa, em que os participantes estão sempre sob vigilância das câmeras e devem exibir seus talentos, além de revelar seus hábitos pessoais, incluindo cuidados com a aparência. Desde o começo do confinamento, a touca de cetim tem sido um acessório frequente, usado por MC Mayarah e Leidy Murilho.
Para explorar os benefícios dessa peça, Elizabeth Borgo, tricologista e terapeuta capilar, detalha os efeitos, segredos e recomendações sobre o uso da touca de cetim. Confira a seguir!
Imagem Edicase Brasil
A touca de cetim mantém a umidade e evita o ressecamento do cabelo Crédito: Islagadelha | Shutterstock

Quando usar a touca de cetim?

A touca de cetim já é um item queridinho de quem gosta de cuidar do cabelo, principalmente por causa do tecido que não absorve a umidade e ajuda a manter os fios hidratados. A tricologista e terapeuta capilar Elizabeth   Borgo, diretora de P&D ( Pesquisa e Desenvolvimento ) da Ecosmetics ,  explica que qualquer pessoa pode usar o acessório. 
“A touca de cetim é recomendada para todos os tipos de cabelo , incluindo cabelos lisos, ondulados, cacheados e crespos.Ela é especialmente benéfica para cabelos que passam por processos de hidratação e/ou tratamento, pois ajuda a manter a umidade e evita que os fios fiquem ressecados”, comenta.
De acordo com a tricologista, a touca de cetim é recomendada, inclusive, para homens “que buscam proteger cabelos mais longos, ou que estão em tratamento para condições capilares específicas, como a perda de cabelo ou a quebra”. No entanto, ela recomenda procurar um especialista que oriente sobre o modo e tempo de uso da touca.

Orientações para o uso da touca de cetim

A tricologista e terapeuta capilar Elizabeth   Borgo ensina outras técnicas para potencializar os resultados do uso da touca de cetim:
  • Fazer massagens suaves para estimular a circulação (couro cabeludo);
  • Esfoliar ocasionalmente para remover as células mortas;
  • Manter uma dieta rica em vitaminas e minerais;
  • Beber bastante água;
  • Praticar atividade física, o que alivia o estresse e melhora a qualidade de vida e a saúde.
Por Débora da Mata

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