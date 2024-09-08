Entenda para que serve e quando usar a touca de cetim

A touca de cetim voltou a ficar em foco depois do início do programa Estrela da Casa, em que os participantes estão sempre sob vigilância das câmeras e devem exibir seus talentos, além de revelar seus hábitos pessoais, incluindo cuidados com a aparência. Desde o começo do confinamento, a touca de cetim tem sido um acessório frequente, usado por MC Mayarah e Leidy Murilho.
Para explorar os benefícios dessa peça, Elizabeth Borgo, tricologista e terapeuta capilar, detalha os efeitos, segredos e recomendações sobre o uso da touca de cetim. Confira a seguir!
Quando usar a touca de cetim?
A touca de cetim já é um item queridinho de quem gosta de cuidar do cabelo, principalmente por causa do tecido que não absorve a umidade e ajuda a manter os fios hidratados. A tricologista e terapeuta capilar Elizabeth Borgo, diretora de P&D ( Pesquisa e Desenvolvimento ) da Ecosmetics , explica que qualquer pessoa pode usar o acessório.
“A touca de cetim é recomendada para todos os tipos de cabelo , incluindo cabelos lisos, ondulados, cacheados e crespos.Ela é especialmente benéfica para cabelos que passam por processos de hidratação e/ou tratamento, pois ajuda a manter a umidade e evita que os fios fiquem ressecados”, comenta.
De acordo com a tricologista, a touca de cetim é recomendada, inclusive, para homens “que buscam proteger cabelos mais longos, ou que estão em tratamento para condições capilares específicas, como a perda de cabelo ou a quebra”. No entanto, ela recomenda procurar um especialista que oriente sobre o modo e tempo de uso da touca.
Orientações para o uso da touca de cetim
A tricologista e terapeuta capilar Elizabeth Borgo ensina outras técnicas para potencializar os resultados do uso da touca de cetim:
- Fazer massagens suaves para estimular a circulação (couro cabeludo);
- Esfoliar ocasionalmente para remover as células mortas;
- Manter uma dieta rica em vitaminas e minerais;
- Beber bastante água;
- Praticar atividade física, o que alivia o estresse e melhora a qualidade de vida e a saúde.
Por Débora da Mata