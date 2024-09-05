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Tendência

É o fim do bocão? A nova tendência da naturalidade nos lábios

Cada vez mais, as pessoas estão abandonando os lábios superdimensionados e optando por um visual mais autêntico e saudável

Públicado em 

05 set 2024 às 19:31
Karina Mazzini

Colunista

Karina Mazzini

naturalidade nos lábios
As pessoas estão abandonando os lábios superdimensionados Crédito: Shutterstock
Você não leu errado, depois de muitos anos, “o bocão está over”! Se antes a moda eram os lábios hiper volumosos e com preenchimentos exagerados, hoje conseguimos ver uma busca crescente pela naturalidade. Cada vez mais, as pessoas estão abandonando os lábios superdimensionados e optando por um visual mais autêntico e saudável.
Essa mudança de comportamento é notável, inclusive entre celebridades. Muitas famosas, que antes eram adeptas dos preenchimentos labiais excessivos, estão agora removendo esses produtos e assumindo suas bocas naturais. Essa tendência reflete uma nova percepção sobre a beleza, onde o ideal não é mais o exagero, mas sim a harmonia e a autenticidade. É uma perspectiva que se espalha para todos os ramos da beleza, e se me permite opinar, acredito que veio para ficar.
Os lábios exagerados podem trazer alguns inconvenientes que nem sempre os profissionais pontuam. Um dos principais problemas é que o aumento excessivo do volume pode prejudicar a fala, dificultando a articulação das palavras. Além disso, injetar quantidades excessivas de produtos na pele não é uma prática saudável. O uso indiscriminado de preenchimentos pode levar a complicações e a um resultado que foge do desejado.
Para aqueles que desejam lábios hidratados, jovens e bonitos, é importante lembrar que o preenchimento não é a única solução. Com os avanços da tecnologia, tratamentos oferecem uma alternativa super eficaz para melhorar a qualidade dos lábios sem a necessidade de volumização. Esse tipo de laser atua na regeneração da pele, promovendo a hidratação e a elasticidade, resultando em lábios mais saudáveis e com aparência rejuvenescida.
Portanto, se você está pensando em cuidar dos seus lábios, considere opções que priorizem a saúde e a naturalidade. Conversar com um profissional experiente e que se mantém atualizado pode ajudar a encontrar o tratamento ideal para você, respeitando suas características individuais e suas expectativas. A beleza está em ser você mesma, e isso nunca sai de moda.

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Karina Mazzini

Karina Mazzini e dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia com mais de 30 anos de experiencia. Neste espaco vai trazer para os capixabas as maiores novidades e tendencias da area da saude e beleza.

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