É o fim do bocão? A nova tendência da naturalidade nos lábios

As pessoas estão abandonando os lábios superdimensionados Crédito: Shutterstock

Você não leu errado, depois de muitos anos, “o bocão está over”! Se antes a moda eram os lábios hiper volumosos e com preenchimentos exagerados, hoje conseguimos ver uma busca crescente pela naturalidade. Cada vez mais, as pessoas estão abandonando os lábios superdimensionados e optando por um visual mais autêntico e saudável.

Essa mudança de comportamento é notável, inclusive entre celebridades. Muitas famosas , que antes eram adeptas dos preenchimentos labiais excessivos, estão agora removendo esses produtos e assumindo suas bocas naturais. Essa tendência reflete uma nova percepção sobre a beleza, onde o ideal não é mais o exagero, mas sim a harmonia e a autenticidade. É uma perspectiva que se espalha para todos os ramos da beleza, e se me permite opinar, acredito que veio para ficar.

Os lábios exagerados podem trazer alguns inconvenientes que nem sempre os profissionais pontuam. Um dos principais problemas é que o aumento excessivo do volume pode prejudicar a fala, dificultando a articulação das palavras. Além disso, injetar quantidades excessivas de produtos na pele não é uma prática saudável. O uso indiscriminado de preenchimentos pode levar a complicações e a um resultado que foge do desejado.

Para aqueles que desejam lábios hidratados, jovens e bonitos, é importante lembrar que o preenchimento não é a única solução. Com os avanços da tecnologia, tratamentos oferecem uma alternativa super eficaz para melhorar a qualidade dos lábios sem a necessidade de volumização. Esse tipo de laser atua na regeneração da pele, promovendo a hidratação e a elasticidade, resultando em lábios mais saudáveis e com aparência rejuvenescida.