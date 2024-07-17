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Rotina

Pele saudável: veja 3 dicas para manter a pele bonita em casa

É possível obter excelentes resultados apenas com uma rotina simples e bem estruturada, evitando a necessidade de recorrer a procedimentos mais invasivos

Públicado em 

17 jul 2024 às 08:00
Karina Mazzini

Colunista

Karina Mazzini

Tratamento de beleza com injetáveis
Quanto melhor o cuidado em casa, menor a necessidade de procedimentos. Crédito: Shutterstock
Muitas vezes os pacientes chegam no consultório em busca de uma solução mágica para os problemas de pele, e esquecem que os cuidados vão muito além do ambiente da clínica. Nós, dermatologistas, podemos realizar um trabalho impecável, mas se o paciente não mantiver uma boa rotina de skincare em casa, os resultados positivos dificilmente serão duradouros.
Uma boa rotina de cuidados com a pele pode fazer uma enorme diferença, ajudando a frear o envelhecimento precoce e a prevenir diversos problemas de pele. Muitas vezes, é possível obter excelentes resultados apenas com uma rotina simples e bem estruturada, evitando a necessidade de recorrer a procedimentos mais invasivos ou ao uso excessivo de produtos. Quanto melhor o cuidado em casa, menor a necessidade de procedimentos.
Temos que lembrar também que no Brasil, a diversidade de tipos de pele é enorme, e o que funciona para uma pessoa pode não ser o ideal para outra. Por isso, é importante entender as necessidades específicas da sua pele e seguir as orientações do seu dermatologista. Não se deixe levar por tendências ou por aquilo que funciona para a influencer do momento, cada pessoa é única.
A boa notícia é que montar uma rotina de skincare eficaz não precisa ser complicado ou caro demais. Na verdade, basta focar em três itens essenciais: limpeza, hidratação e proteção solar. Sim, apenas três passos, mas que podem fazer toda a diferença. Veja:
  • Limpeza. O uso diário de um sabonete adequado para o seu tipo de pele é fundamental para remover impurezas, excesso de oleosidade e resíduos de maquiagem.

  • Hidratação. Aplicar um bom hidratante, tanto pela manhã quanto à noite, ajuda a manter a pele saudável, evitando o ressecamento e a formação de linhas de expressão precoces.

  • Protetor solar. Independentemente da estação do ano, a aplicação diária do filtro solar é essencial para proteger a pele contra os danos causados pelos raios UV, que podem acelerar o envelhecimento e aumentar o risco de manchas e até mesmo câncer de pele.
Além desses três passos básicos, você pode adicionar outros produtos à sua rotina, como séruns, máscaras e esfoliantes, sempre seguindo as recomendações do seu dermatologista. Mas lembre-se: a chave está na consistência. Faça desses cuidados um hábito diário, pela manhã e à noite, e você verá os resultados.
Cuidar da pele não precisa ser uma tarefa complicada. Com os produtos certos e uma rotina simples, você pode conquistar uma pele mais bonita, saudável e ainda otimizar os resultados dos procedimentos feitos na clínica.

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Karina Mazzini

Karina Mazzini e dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia com mais de 30 anos de experiencia. Neste espaco vai trazer para os capixabas as maiores novidades e tendencias da area da saude e beleza.

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