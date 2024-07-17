Pele saudável: veja 3 dicas para manter a pele bonita em casa

Quanto melhor o cuidado em casa, menor a necessidade de procedimentos. Crédito: Shutterstock

Muitas vezes os pacientes chegam no consultório em busca de uma solução mágica para os problemas de pele , e esquecem que os cuidados vão muito além do ambiente da clínica. Nós, dermatologistas, podemos realizar um trabalho impecável, mas se o paciente não mantiver uma boa rotina de skincare em casa, os resultados positivos dificilmente serão duradouros.

Quanto melhor o cuidado em casa, menor a necessidade de procedimentos. Uma boa rotina de cuidados com a pele pode fazer uma enorme diferença, ajudando a frear o envelhecimento precoce e a prevenir diversos problemas de pele . Muitas vezes, é possível obter excelentes resultados apenas com uma rotina simples e bem estruturada, evitando a necessidade de recorrer a procedimentos mais invasivos ou ao uso excessivo de produtos.

Temos que lembrar também que no Brasil, a diversidade de tipos de pele é enorme, e o que funciona para uma pessoa pode não ser o ideal para outra. Por isso, é importante entender as necessidades específicas da sua pele e seguir as orientações do seu dermatologista. Não se deixe levar por tendências ou por aquilo que funciona para a influencer do momento, cada pessoa é única.

A boa notícia é que montar uma rotina de skincare eficaz não precisa ser complicado ou caro demais . Na verdade, basta focar em três itens essenciais: limpeza, hidratação proteção solar . Sim, apenas três passos, mas que podem fazer toda a diferença. Veja:

Limpeza . O uso diário de um sabonete adequado para o seu tipo de pele é fundamental para remover impurezas, excesso de oleosidade e resíduos de maquiagem.





. O uso diário de um sabonete adequado para o seu tipo de pele é fundamental para remover impurezas, excesso de oleosidade e resíduos de maquiagem. Hidratação. Aplicar um bom hidratante, tanto pela manhã quanto à noite, ajuda a manter a pele saudável, evitando o ressecamento e a formação de linhas de expressão precoces.





Aplicar um bom hidratante, tanto pela manhã quanto à noite, ajuda a manter a pele saudável, evitando o ressecamento e a formação de linhas de expressão precoces. Protetor solar. Independentemente da estação do ano, a aplicação diária do filtro solar é essencial para proteger a pele contra os danos causados pelos raios UV, que podem acelerar o envelhecimento e aumentar o risco de manchas e até mesmo câncer de pele.



Além desses três passos básicos, você pode adicionar outros produtos à sua rotina, como séruns, máscaras e esfoliantes, sempre seguindo as recomendações do seu dermatologista. Mas lembre-se: a chave está na consistência. Faça desses cuidados um hábito diário, pela manhã e à noite, e você verá os resultados.