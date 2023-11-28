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Para refrescar

Confira itens indispensáveis para amenizar a nova onda de calor

Descubra em um minuto as melhores opções do mercado para amenizar o calor e garantir seu conforto

Públicado em 

28 nov 2023 às 15:05
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Menina Ventilador
Eletrodomésticos tornam seus dias quentes mais suportáveis Crédito: Google
O verão é uma delícia, mas esse calor chegou muito forte! Mostrar o ‘ombrinho’ já não é uma boa ideia sem proteção solar ou uma sombra por perto, e a sensação térmica tem sido absurda. Dessa forma, recentemente temos percebido (e sofrido com) as fortes ondas de calor. E a realidade é que essas não vão embora tão cedo.
Lidar com altas temperaturas pode ser desafiador, mas a tecnologia oferece soluções que tornam o ambiente doméstico mais agradável e proporcionam alívio nos dias mais quentes.
Sendo assim, nosso intento é relacionar problemas a soluções: nós do Clube defendemos que essa é a melhor hora para investir em eletrodomésticos de qualidade, e aproveitar para amenizar o seu calor. Esperamos que os seguintes itens possam te ajudar a passar pelas estações quentes (que no Brasil duram o ano inteiro), da forma mais confortável possível.  E, claro, não esqueça de se hidratar... muito!

01

Ventilador Mallory com Controle Remoto

Aqui no Clube, eletrodomésticos que te poupam o trabalho desnecessário vão diretamente para a lista de queridinhos. E não poderia ser diferente com esse ventilador da Mallory. Ele tem ótimo custo-benefício, controle remoto com auto desligamento programável de até 7 horas, grade especial TS , timer e ajuste vertical. É muito prático porque você ainda pode ligar, desligar e regular a intensidade do vento sem sair do lugar. CLIQUE AQUI

02

Climatizador de Ar Frio Britânia

Este é o primeiro produto mais vendido em Ar-Condicionado Portátil pela Amazon. Tem função 5 EM 1: ele ventila, umidifica, ioniza, purifica e climatiza. Tem ainda dupla filtragem e um sistema que combate a proliferação de fungos, assim você não precisa se preocupar. Conta também com um reservatório de gelo, autonomia de 8 horas para que você consiga ter um sono de qualidade e 3 velocidades de ventilação. ACESSE O SITE

03

Ventilador de Mesa Mondial

Design e potência se entrelaçam aqui para atender às principais demandas do consumidor: promover maior intensidade do vento e ao mesmo tempo que proporciona baixo nível de ruído. Este ventilador da Mondial é também regulável, tem maior distribuição de vento e é de fácil limpeza. CLIQUE AQUI

04

Ar-condicionado Split Windfree Samsung

Uma novidade no quesito tecnologia, o Ar-Condicionado Wind-free da Samsung, como o nome diz, é “Sem vento” e tem potência de 12.000 BTUs, economia na conta de luz (até 77%) e melhor qualidade do ar. Assim, ele é suave e confortável, e ideal para crianças e adultos com problemas respiratórios, porque resfria o ambiente sem o jato de vento frio intenso, através de pequenos furos. ACESSE AQUI

05

Circulador de ar Arno - 220V

Eficiência, praticidade e economia. São as palavras que resumem esse circulador de ar. É adaptável a qualquer tipo de ambiente, possui um design diferenciado  e torre de 73cm de altura. Oferece uma maior área de ventilação, regulagem de 3 níveis de velocidade e ajuste de inclinação. Além de ser fácil de transportar, montar e desmontar, para que você consiga manusear tudo com muita segurança. CLIQUE AQUI

06

Ar Condicionado Janela Springer Midea 7500 BTU

Ótima Opção para quem tem o espaço de ar condicionado na parede no modelo antigo. VEJA O PRODUTO

07

Ar Condicionado Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12.000 Btus

Este modelo oferece eficiência energética, conforto térmico e economia a longo prazo. O ar-condicionado é uma opção confiável com controle de temperatura, economia de energia e menor ruído, e se destaca pela maior eficiência energética, resfriamento mais rápido e estável. VEJA MAIS

08

Mini Ventilador de mão e Mesa Usb Bateria Portátil 3 Velocidades

Este sem dúvida é o que te atende a qualquer momento. Imagine levar um ventilador para onde você quiser? Possui 3 velocidades , bateria recarregável,  (não se preocupe com pilhas). Compacto, pode caber na mochila ou na bolsa e silencioso para desfrutar de um vento poderoso sem o incômodo de ruídos excessivos. APROVEITE JÁ
Alívio e bem-estar é o que mais buscamos ao enfrentar temperaturas tão altas. Para tal, é indispensável que encontremos estratégias inteligentes. É notável que os eletrodomésticos desempenham um papel crucial nessa equação, trazendo à tona também outras necessidades como umidificação, praticidade e economia. Ao investir em tecnologias que visam o conforto térmico, estamos também pensando em saúde e qualidade de vida.

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Dessa forma, neste artigo, exploramos alguns dos itens que o Clube considera excepcionais, com boa qualidade e custo-benefício, variando entre ares-condicionados, ventiladores e climatizadores para que se adequem a você e o seu cotidiano. Dentre eles, alguns tiveram mais de mil compras só no mês passado pela Amazon e são, inclusive, a escolha dela a partir de critérios como avaliação dos consumidores, bom preço e envio imediato.

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