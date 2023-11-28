Confira itens indispensáveis para amenizar a nova onda de calor

01
Ventilador Mallory com Controle Remoto
02
Climatizador de Ar Frio Britânia
03
Ventilador de Mesa Mondial
04
Ar-condicionado Split Windfree Samsung
05
Circulador de ar Arno - 220V
06
Ar Condicionado Janela Springer Midea 7500 BTU
07
Ar Condicionado Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12.000 Btus
08
Mini Ventilador de mão e Mesa Usb Bateria Portátil 3 Velocidades
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